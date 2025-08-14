«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя

Вот чего нужно избегать в Египте Источник: Артем Краснов

Журналист 74.RU Артем Краснов вернулся из поездки в Египет, где не был 20 лет. Он рассказал, как изменился туризм в стране и стоит ли туда ехать сейчас. Кое-что, по его мнению, стало лучше, но как минимум одна сфера деградировала настолько сильно, что лучше с ней вообще не связываться. Приводим мнение Артема от первого лица.

Сколько это стоило

В нашем случае тур на 9 ночей стоил порядка 100 тысяч рублей на человека. Если инфляция пойдет нынешними темпами, скоро будем ездить в Египет, экономить на еде и коммуналке (хе-хе).

Отели Sierra и Savoy в Шарм-эш-Шейхе находятся рядом, но выход к морю — только у второго Источник: Артем Краснов

Отель Sierra Sharm el Sheikh был знаком по прошлым турам. Он четырехзвездочный, но состоит в отношениях с пятизвездочным Savoy, пользуясь его инфраструктурой, так что по цене/качеству как будто оптимален. В первый день мне показалось, что отель слишком неброский и за двадцать лет совсем уж не изменился — был какой-то привкус турбазы. С другой стороны, во всех важных аспектах он хорош: тут почти безупречный шведский стол, чистые номера, вышколенный персонал — говоря откровенно, придраться особенно не к чему. Разве что от моря далековато, но бесплатный шаттл ходил каждые 20 минут.

Между Sierra и Savoy за 20 лет появилась туристическая площадь Soho с концертными площадками и множеством магазинов, и если днем на жаре +38 она зловеще пустынна, то каждый вечер тут бушуют народные гулянья у поющего фонтана.

Площадь Soho — это такой променад вдоль магазинов и бронзовых скульптур Источник: Артем Краснов

Из минусов тура: тесный самолет, в которым даже за шесть часов изрядно устаешь. Из плюсов — улетели по расписанию.

Ну и такая мелочь: Египет по-прежнему не для алкоголиков, потому что с напитками тут в прямом смысле кисло. Наливают только легкое пиво или сухое вино плюс коктейли, а в магазинах алкоголя нет вообще.

Египет — страна на любителя

За пределами отеля Синайский полуостров выглядит мертвой землей. Оазисы зелени существуют только на искусственном поливе, а в остальном тут просто некуда пойти, если, конечно, вы не любитель гулять по огромной стройплощадке, где остовы недостроенных отелей рассказывают о последствиях ковидного кризиса. Вдоль берега тянутся живописные горы, но и они безжизненны и неприступны, так что в Египте ты заточен в своем отеле.

Типичный ландшафт в окрестностях отеля. Жарит здесь куда сильнее, чем у моря, из-за раскаленного песка Источник: Артем Краснов

Отношение арабов к туристам за двадцать лет как будто изменилось: чрезмерной навязчивости, переходящей в агрессию, стало меньше. При этом и комфортным их общество не назовешь. Египтяне при исполнении (например, в отеле) ведут себя подчеркнуто любезно, но вне этих рамок нередко раздражительны и грубы. Видел, как араб-продавец чуть не взашей выгонял из магазина русского, который чересчур борзо торговался (в том конфликте обе стороны были хороши).

Неприятно удивил аэропорт Шарма, где вещи вылетающих перетряхнули столько раз, словно искали наследников Пабло Эскобара. Я вез с собой диктофон, и египтяне долго решали, не израильский ли это пейджер.

В Египте создают работы ради работ: четыре здоровых, не говорящих по-английски мужика в аэропорту заняты только тем, что выдают миграционные карты, создавая изрядные очереди. Будто нельзя эти бланки просто положить или раздать в самолете.

Один из коттеджей «Савоя». Наши номера были заметно скромнее Источник: Артем Краснов

С другой стороны, откровенного мошенничества стало как будто меньше, а воровства вообще не заметил: в отелях последние айфоны бросают просто на лежаках. Двадцать лет назад, помню, практиковали такой трюк: в последний день, за несколько часов до вылета, у тебя перестает открываться сейф, потому что ты его якобы сломал. Штраф, условно, 10 долларов, а спорить сложно, потому что в сейфе документы и деньги, и автобус в аэропорт вот-вот уедет.

Водить египтяне стали заметно аккуратнее, и автобусы всегда приезжали вовремя. В общем, какой-то прогресс как будто есть.

(Пре)Красное море

Египет и этот конкретный отель мы выбрали из-за шикарного дайвинга, что само по себе является самодостаточным аттракционом. Около отеля есть фантастический коралловый риф, и хотя за 20 лет он слегка обветшал и кое-где появились проплешины, в целом он жив и привлекает рыб. Оных здесь несметное количество, и пока не увидишь этот бульон вживую, не поверишь.

Красное море шикарно, особенно под водой Источник: Артем Краснов

Дайвинг с аквалангом в отеле максимально либеральный, что и хорошо, и плохо. Инструктаж сводится к изучению шести жестов (окей, плохо, вверх-вниз, вправо-влево), после чего на тебя навешивают акваланг, груз — и вперед, точнее, вниз, а там уж как пойдет. Без лицензии разрешают нырять с инструктором на глубину до 10 метров, что для новичков в любом случае очень круто. Получасовой дайв стоит 50 долларов, но если получить заранее лицензию (в отеле или еще дома), дневная аренда оборудования стоит всего 30 долларов.

Сноркелинг тоже на пять баллов. Красное море очень соленое, поэтому держаться на воде тут легко даже новичкам, а с современными масками, закрывающими все лицо, утонуть как будто проблематично (хотя, конечно, здравый смысл никто не отменял). Разглядывать коралловых рыб можно часами, почти не теряя калорий.

С погодой нам повезло: было 33–35 градусов, вода порой казалась даже чуть прохладной, а вечера и вовсе комфортными. Но так не всегда: один раз мы попали в +45, и это тяжело Источник: Артем Краснов

Сложный заход в воду с понтона делает пляж отеля неудобным для маленьких детей, что удобно для тех, кто приехал без них.

Чего не надо делать в Египте

Главное разочарование — это деградация экскурсий. Мы бы вообще не смотрели в эту сторону и просидели бы восемь дней на коралле, но сын был в Египте первый раз, и хотелось сделать программу насыщенней. Ну и отельный гид, конечно, блистал красноречием: «Стоит ли упускать шанс?» Мой ответ: «Да, стоит. Упустить и забыть».

Ни одна «экскурсия» не стоила своих денег и напоминала привокзальный пирожок, в котором мяса один грамм, и то соевого.

Погружения с лодки суматошные и бестолковые. В отеле за меньшую сумму дайвы куда солиднее Источник: Артем Краснов

Например, морская вылазка со сноркелингом, дайвингом и посещением каких-то невероятных лагун стоит 60 долларов с человека. Она длится весь день, но дайвинг с аквалангом занимает, грубо, минуты полторы. Но, словно бы этого мало, во время оного к тебе ныряет фотограф и под водой (!) начинает убеждать сделать снимки, показывая жесты в виде сердечек и прочих инструкций для глухонемых. Ты ему три раза показываешь, на каком пальце ты вертел его услуги, но попробуйте переспорить араба под водой.

Апофеозом той поездки стало посещение «острова из рекламы „Баунти“». Остров мы увидели издалека: им оказалась песчаная коса, на которой, словно пингвины на льдине, стояли пятьсот «обманутых вкладчиков», озираясь и бурча. Фоток у меня нет, потому что до «льдины» добираешься вплавь.

То же с поездками на багги. Двадцать лет назад, помнится, я даже устал трястись по пустыне, а тут — пять минут и ты на месте. Квадроциклов кругом столько, что пыль до небес, а еще жарища, нервозность, треск моторов… Короче, картина в стиле «Безумного Макса» (18+).

Замученные верблюды, дети-попрошайки и грязные хижины… Источник: Артем Краснов

«Бедуинская деревня» уже даже не пытается притворяться таковой, ее «обитатели» сидят где-то на бугре и зорко следят, чтобы кто-нибудь не сфоткался на фоне верблюда. А если инцидент произошел, высылают босоногого шкета, обученного кричать «ван доллар». Я дал ему 200 египетских фунтов (4 доллара), объясняя расточительность тем, что поддерживаю экономику развивающихся стран, хотя они уже потеряли берега в своем стремлении впарить туристам фуфло.

Итог: не ездите в Египте на экскурсии. Выберите нормальный отель и пользуйтесь его плюсами, включая отличные кораллы. Или вообще выберите другую страну.

Артем Краснов