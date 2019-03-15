Судьи ни при чем: почему «Локомотив» был крупно бит СКА

Стартовый матч серии плей-офф между «Локомотивом» и СКА был не особо наполнен событиями. Всего одна заброшенная шайба да пресс-конференция наставника ярославцев Дмитрия Квартальнова, где он намекнул на необъективную работу судей . После этого «железнодорожники» обратились в Лигу за разъяснениями нескольких игровых моментов, как бы давая понять, что в следующих встречах хотят объективности. И они, забегая вперед, ее получили. Но обо всем по порядку.

Тряхнули состав



«Локомотив» играет в очень ресурсозатратный хоккей. Игроки стараются действовать без прокатов и четко в тело. При такой тактике неизбежны изменения в составе, особенно после того, как твоя команда проиграла. Тренеры действительно пошли на перестановки. В первом звене вышли Локтионов, Козун и Аверин. Алексеев во втором звене был центром у Короткова и Санникова. Третье звено: Денисенко, Красковский, Коршков; четвертое: Каюмов, Иванов, Коваленко. Вроде бы решения правильные.

У СКА тоже были перемены. Не было экс-хоккеиста «Локомотива» Херсли, а также нападающих Кузьменко и Прохоркина. Казалось, очень странные решения. Но дальше будет все понятно. С точки зрения перестановок тренеры питерцев снова угадали.



Силовой хоккей

Активный хоккей, который проповедует «Локомотив», с первых минут приносит пользу лишь в первой половине игры. Команда выглядит активно. Но не забивает. А это важно. Когда ты тратишь много сил на единоборства и пытаешься играть в давление, то нужно воплощать это в голы. «Локомотив» этого не сделал. Наоборот, СКА повел в счете, чем осложнил жизнь ярославцам. «Локомотив», конечно, отыгрался, но дальше снова впереди оказался СКА. В конце встречи хитрые питерцы уже знали, как их будут атаковать игроки «Локомотива», и мастерски уходили от силовых приемов. «Железнодорожники» вместо вариативности продолжили действовать прямолинейно, чем пользовался соперник.

