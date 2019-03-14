Нужно устроить «нежданчик» для СКА: почему ярославцы проиграли первый матч серии с Питером

Серия СКА — «Локомотив» стартовала с поражения «Локомотива» в Санкт-Петербурге. И если в предыдущие годы армейцы с Невы считались беспрецедентным фаворитом, то сейчас многие эксперты и болельщики высказываются за равное противостояние, где исход решают мелочи. О них мы и поговорим.





Тренерская дуэль



Не зря наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов говорил перед началом серии, что СКА его тренерский штаб разобрал. Железнодорожники с первых минут пытались навязать сопернику свою игру и были даже чуточку опаснее. Питерцы то и дело попадали под прессинг ярославцев.



Вообще, тренерское противостояние в данной серии очень интересно. Силовой, атлетичный хоккей, проповедуемый Квартальновым, против динамичного комбинационного стиля Воробьева. К слову, тренеру СКА с хорошим подбором технарей другого и не дано. Не Гусев же или Дацюк будут бегать и толкаться по бортам.



В итоге в стартовом матче Илья Воробьев переиграл Дмитрия Квартальнова тактически. Ярославцам энергозатратный хоккей приносил сначала свои плоды, но все 60 минут бегать тяжело. Впоследствии игроки СКА почти не пускали на пятак «подсевший» «Локомотив», не дали реализовать ряд моментов, а сами своими моментом воспользовались.



Удаления



Это то, о чем постоянного говорят болельщики выступающих против СКА команд. Работу арбитров рассматривают под микроскопом и болельщики, и представители всей КХЛ. Естественно, теория заговора слышна на всех форумах и даже иногда в интервью отдельных игроков. А слова Даниса Зарипова («Вы что тут балет устроили») хорошо помнят болельщики «Металлурга», который как-то героически сражался со СКА.



Вчерашний матч — не исключение. Согласно статистике, «Локомотив» заработал пять удалений. Одно из них и было реализовано. При чем ярославские болельщики при удалении Осипова момент нарушения не увидели. Тем не менее каких-то особенных ляпов судьи не допускали. А про три удаления подряд в первом периоде отдельно высказался и Квартальнов. К чему клонил специалист, судите сами.



— Мы знали, что будет, что увидим, — отметил тренер. — Расскажу историю. Раньше когда играл в хоккей, приезжаешь в другой город. Играешь на выезде. За нашими воротами — две камеры, а за воротами соперника — ни одной. Считаю, здесь вот так.



Джокеры

