Привлекли внимание. Ярославский «Локомотив» пожаловался в КХЛ на судейство

Ярославский «Локомотив» обратился в КХЛ за разъяснением работы арбитров в первом матче серии с питерским СКА. В поединке ярославцы уступили с минимальным счетом 0:1, а у железнодорожников осталось множество вопросов по трактовке тех или иных игровых эпизодов.



Сомнения «Локомотива» вызвал момент с удалением Александра Елесина за игру якобы высоко поднятой клюшкой. Также ярославцы насчитали аж три момента, когда удалить должны были соперников.



Всего у ярославской команды за матч накопилось десять минут штрафа, у СКА — всего четыре. Причём единственный гол был забит питерцами в большинстве, когда игрока «Локомотива» удалили за не самое очевидное нарушение правил.

