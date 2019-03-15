Привлекли внимание. Ярославский «Локомотив» пожаловался в КХЛ на судейство

У «Локомотива» после первого матча серии с питерским СКА остались вопросы к арбитрам
Ярославский «Локомотив» обратился в КХЛ за разъяснением работы арбитров в первом матче серии с питерским СКА. В поединке ярославцы уступили с минимальным счетом 0:1, а у железнодорожников осталось множество вопросов по трактовке тех или иных игровых эпизодов.
Сомнения «Локомотива» вызвал момент с удалением Александра Елесина за игру якобы высоко поднятой клюшкой. Также ярославцы насчитали аж три момента, когда удалить должны были соперников.
Всего у ярославской команды за матч накопилось десять минут штрафа, у СКА — всего четыре. Причём единственный гол был забит питерцами в большинстве, когда игрока «Локомотива» удалили за не самое очевидное нарушение правил.
Жалоба вряд ли приведёт к какому-либо результату. Скорее это ход, чтобы привлечь внимание общественности к работе судейского корпуса.
Вокруг матчей с питерским СКА всегда множество разговоров в отношении судейства. Об этом мы подробно говорили в предыдущем материале.