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Спорт
Плей-офф КХЛ

Привлекли внимание. Ярославский «Локомотив» пожаловался в КХЛ на судейство

Во что вылились сомнения железнодорожников по моментам матча первой серии

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У «Локомотива» после первого матча серии с питерским СКА остались вопросы к арбитрам

Фото: Максим Карпенко

Ярославский «Локомотив» обратился в КХЛ за разъяснением работы арбитров в первом матче серии с питерским СКА. В поединке ярославцы уступили с минимальным счетом 0:1, а у железнодорожников осталось множество вопросов по трактовке тех или иных игровых эпизодов.

Сомнения «Локомотива» вызвал момент с удалением Александра Елесина за игру якобы высоко поднятой клюшкой. Также ярославцы насчитали аж три момента, когда удалить должны были соперников.

Всего у ярославской команды за матч накопилось десять минут штрафа, у СКА — всего четыре. Причём единственный гол был забит питерцами в большинстве, когда игрока «Локомотива» удалили за не самое очевидное нарушение правил.

Жалоба вряд ли приведёт к какому-либо результату. Скорее это ход, чтобы привлечь внимание общественности к работе судейского корпуса.

Вокруг матчей с питерским СКА всегда множество разговоров в отношении судейства. Об этом мы подробно говорили в предыдущем материале.

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ТЕКСТ

Евгений Смирнов

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