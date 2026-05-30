Сафонов в стартовом составе: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В Будапеште проходил финал Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Арсенал» и французский «ПСЖ». Следить за ходом матча вы можете в нашей онлайн-трансляции.
Разгорев перед матчем. На сцене выступает группа The Killers.
Фаворитом матча считается «ПСЖ» — действующий обладатель трофея. «Арсенал» еще никогда становился победителем Лиги чемпионов.
Стартовые составы команд
«ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.
«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Льюис-Скелли, Москера, Инкапье, Троссард, Райс, Эдегор, Сака, Хаверц.
На стадионе звучит гимн «Арсенала». Англичане поют, французы — недовольно гудят.
Трофей уже на арене. Через несколько часов мы узнаем, какую прописку он получит.