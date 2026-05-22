«Давление аж 180 бывает»: история 70-летней пенсионерки, которая влюбилась в хоккей и ходит на стадион, как на праздник

Пенсионерка болеет за «Ак Барс» уже 10 лет и состоит в фан-секторе клуба

21 мая «Ак Барс» сошелся в жарком бою с «Локомотивом» — и громче всех на трибунах болела преданная фанатка «барсов», 70-летняя пенсионерка из Казани Гульфиза Камалиева. Хоть ее клуб и проиграл, меньше она любить его не станет — уж слишком трепетно относится к команде, а без походов на стадион уже не представляет свою жизнь. Накануне решающего матча корреспондент сайта 116.RU поговорил с Гульфизой — она рассказала, как влюбилась в хоккей и стала самой узнаваемой болельщицей «барсов».

— Расскажите для начала о себе? Как вы живете, кто вы по профессии?

— Мне уже 70 лет, давно на пенсии. Живу одна, а окончила я кулинарное училище. Где только за свою жизнь не работала: и на почте, и в исполкоме, и венки ритуальные делала. Детей у меня своих нет. Я близка со своей родной сестрой Гульсиной и ее дочкой.

— Как вы попали в хоккей?

— Первый мой матч «Ак Барса» был еще в 2016 году: сестра и племянница позвали с собой за компанию. А мне так понравилось, что потом я стала сама покупать билеты на все домашние игры наших ребят. А на сезон-2017/2018 годов уже абонемент купила.

На фото Гульфиза вместе одной из болельщиц «барсов». Фотография сделана на выезде в Ярославле

Знаете, когда так сильно любишь хоккей, будешь покупать абонементы даже на пенсию. А иначе уже никак. Я без наших «барсов» теперь никуда. Уже, получается, десять лет с ними! Сестренка с дочкой меня каким-то хоккейным наркоманом сделали, подсадили!

— Вы следите за каждым матчем «Ак Барса»?

— Конечно! Я вот только вернулась с выезда в Ярославль и закончила смотреть игру по телевизору. Я всегда так делаю: сначала смотрю на стадионе, а потом дома пересматриваю.

На выезды в Ярославль болельщики ездят на автобусе

Фан-сектор «Ак Барса» на выезде во Владивостоке

На стадионе Гульфиза — запевала

— Раз вы так давно пристально наблюдаете за хоккеем, то можете сравнивать работу главных тренеров. Как вам Анвар Гатиятулин?

— Хороший тренер. Но у него тренерский опыт не такой богатый, как был у Зинэтулы Хайдяровича (Зинэтула Билялетдинов — легендарный тренер «Ак Барса», под руководством которого клуб трижды брал Кубок Гагарина. — Прим. ред.).

Любимый тренер Гульфизы

Я свою любовь к Зинэтуле Хайдяровичу никому не отдам. Что бы кто ни говорил, у меня Зинэтула Хайдярович самый-самый: самый любимый, самый заслуженный, самый добрый и самый хороший. Когда его на экране показывают, я вскакиваю, смотрю. Надо мной уже смеются, говорят: «Смотри, любовь твою показывают!» Ну он прямо самый-самый! Стоит всегда такой красивый, аккуратный, статный, спокойный. Одно загляденье!

— А среди игроков «Ак Барса» у вас есть любимчики?

— Вот в 2017/2018 году был такой Азеведо (легионер из Канады Джастин Азеведо. — Прим. ред.), очень хороший мальчик! И Миша Глухов был. Он же вообще, как скала, ложился под все шайбы. Я всё думала: «Как же у него кости-то целые остаются?!»

А про нынешний состав… Тимурчик Билялов старается, ему очень тяжело, конечно. Но я не хочу об этом говорить сейчас. Знаете, есть такая примета: пока идет плей-офф — никого не хвалить, чтобы не сглазить. Я вот когда смотрю по телевизору, так и хочется этих комментаторов стукнуть! Только похвалят кого, и на тебе: будет какой-то промах или еще чего. Я им иногда так прям и говорю в телевизор: «А ну молчи!» Чего они, слов, что ли, других не находят, кроме как хвалить? Вот сезон закончится — тогда и хвалите всех, вам только спасибо скажут, но только не во время плей-офф.

— Давление у вас не скачет от переживаний во время матчей?

— Как уж не скачет?! Скачет еще как! Когда только начинала смотреть, если сильно нервничала, поднималось до 150, потом 170 было, а в последнее время давление аж 180 бывает! Таблетки пью, а куда мне деваться?! Даже не представляю, как мои сосуды выдерживают эти матчи.

Каравай в честь любимой команды

Мне уже говорят: «Гульфиза, хватит, не ходи, не езди». Но как уж я без хоккея? Мне 70, и 10 лет я хожу на каждый матч, на выезды все стараюсь ездить. А я еще как запевала кричу после побед. Кричу я — а следом кричит целый шлейф фан-сектора, и это минут по 10–15 длится.

Болельщица говорит, что так заканчивается каждый победный матч «барсов»

— Вас уже, наверное, все игроки «Ак Барса» в лицо знают?

— Конечно, знают. И не только игроки, меня уже весь Татарстан знает, и из других городов знают. Со мной, представляете, иногда болельщики соперников фотографируются! Даже очередь ко мне бывает. Мне это очень приятно.

Фото с хоккейными болельщиками из Ирана

Я же сама себе сделала имидж. Прямо, помню, лежала, долго думала: «А вот как сделать так, чтобы именно әбика (с татарского переводится как бабушка. — Прим. ред.) татарская была у команды?»

Думала, думала и придумала: сделать тюбетейку с надписью «Ак Барс» и платком, как бабушки наши национальные всегда носили.

Потом я долго думала, где бы добыть такую тюбетейку, эксклюзивную. Нашла семейную пару, которые занимались вышивкой, они согласились. Так что у меня теперь есть тюбетейка «Ак Барс», «Барс» (фарм-клуб системы «Ак Барса», участник ВХЛ. — Прим. ред.), «Ирбис» (молодежная команда «Ак Барса». — Прим. ред.). Я за всех них болею!

Головной убор вышит на заказ

Гульфиза Камалиева поделилась с нами большим количеством фотографий, некоторые из них она очень мило подписала: самая настоящая бабушка. Далее орфография и пунктуация автора будут сохранены.