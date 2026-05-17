Вендел в VR-очках, Луис Энрике в маске пантеры: «Зенит» — чемпион! Как петербуржцы отпраздновали победу в РПЛ: трансляция

В воскресенье, 17 мая, прошел заключительный, 30-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Все восемь матчей будут были сыграны одновременно в 18:00 по московскому времени. Судьба чемпионской гонки была решена на юге России. «Краснодар» дома обыграл с «Оренбург», но «Ростов» на своем поле уступил «Зениту».
В этой трансляции мы собрали самые яркие моменты развязки РПЛ.
За полтора часа до начала матчей таблица РПЛ выглядит так:
Тем временем людей стали запускать на стадион «Краснодара».
Главная интрига: кто станет чемпионом?
Эксперт «Матч ТВ» Владислав Радимов уверен, что на 99% титул достанется «Зениту».
И этому есть объяснение — «Ростов» уже гарантировал себе прописку в РПЛ на сезон-26/27. Многие эксперты сходятся во мнении, что команда может быть уже «на чемоданах».
Но все ростовчане уверены, что команда даст бой «Зениту». Чтобы лишить команду из культурной столицы чемпионства, необходимо обязательно ее обыгрывать. Хотя исторически «Ростову» тяжело даются игры.
В РПЛ южане лишь 12 раз обыгрывали «Зенит», а команда из Санкт-Петербурга побеждала «Ростов» в 32 матчах.
Последний раз желто-синие побеждали в их противостоянии почти 7 лет назад — 19 мая 2019 года. Тогда единственный гол в матче с пенальти забил Ивелин Попов, который, когда играл в Краснодаре, правда, за другую команду — «Кубань».
Но интрига будет не только в чемпионстве. Для московского «Локомотива» сегодня будет важная игра против ЦСКА. Им необходимо обыгрывать армейцев, чтобы занять 3-е место.
Главным конкурентом за тройку является «Спартак», который сегодня сразится с «Динамо» из Махачкалы.
По сути судьбу бронзовых медалей решит ЦСКА. Либо обыграют «Локо» и подарят их «Спартаку», либо уступят и отдадут их «железнодорожникам».
Кто станет чемпионом?
Не менее напряженный матч будет в Самаре. Там «Крылья» сыграют с «Акроном» за право не попасть в стыковые матчи.
Наш корреспондент из парка «Краснодар» сообщает, что пока у стадиона нет очередей.
Часть болельщиков приходят в местный амфитеатр, где будет прямая трансляция.
Тем временем в Ростове многие болельщики, кажется, впервые за долгие годы решили сходить на футбол. Такую очередь за получением Fan ID заметил наш корреспондент у стадиона.
В Ростове болельщики постепенно стягиваются к стадиону.
Болельщики «Зенита» с барабанами уже прошли на территорию «Ростов Арены».
Футболисты потихоньку выходят на поле «Краснодара». Главный бомбардир РПЛ Джон Кордоба подошел к болельщикам перед игрой с «Оренбургом».
Появились стартовые составы «Ростова» и «Зенита».
Стадионы в Ростове и Краснодаре пока пустоваты…