Вендел в VR-очках, Луис Энрике в маске пантеры: «Зенит» — чемпион! Как петербуржцы отпраздновали победу в РПЛ: трансляция

Эксперт «Матч ТВ» Владислав Радимов уверен, что на 99% титул достанется «Зениту».

И этому есть объяснение — «Ростов» уже гарантировал себе прописку в РПЛ на сезон-26/27. Многие эксперты сходятся во мнении, что команда может быть уже «на чемоданах».

Но все ростовчане уверены, что команда даст бой «Зениту». Чтобы лишить команду из культурной столицы чемпионства, необходимо обязательно ее обыгрывать. Хотя исторически «Ростову» тяжело даются игры.

В РПЛ южане лишь 12 раз обыгрывали «Зенит», а команда из Санкт-Петербурга побеждала «Ростов» в 32 матчах.

Последний раз желто-синие побеждали в их противостоянии почти 7 лет назад — 19 мая 2019 года. Тогда единственный гол в матче с пенальти забил Ивелин Попов, который, когда играл в Краснодаре, правда, за другую команду — «Кубань».