НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
4 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
БПЛА попал в предприятие
Как отметить свадьбу в Ярославле
Пожар в спальном районе
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Спорт Онлайн-трансляция Вендел в VR-очках, Луис Энрике в маске пантеры: «Зенит» — чемпион! Как петербуржцы отпраздновали победу в РПЛ: трансляция

Вендел в VR-очках, Луис Энрике в маске пантеры: «Зенит» — чемпион! Как петербуржцы отпраздновали победу в РПЛ: трансляция

В Ростове и Краснодаре решилась судьба чемпионата РПЛ сезона 25/26

513
Главные матчи сезона: заключительный 30-й тур РПЛ | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUГлавные матчи сезона: заключительный 30-й тур РПЛ | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Главные матчи сезона: заключительный 30-й тур РПЛ

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

В воскресенье, 17 мая, прошел заключительный, 30-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Все восемь матчей будут были сыграны одновременно в 18:00 по московскому времени. Судьба чемпионской гонки была решена на юге России. «Краснодар» дома обыграл с «Оренбург», но «Ростов» на своем поле уступил «Зениту».

В этой трансляции мы собрали самые яркие моменты развязки РПЛ.

Дмитрий Бондарев

За полтора часа до начала матчей таблица РПЛ выглядит так:

Турнирная таблица РПЛ перед 30-м туром | Источник: Premierliga.ruТурнирная таблица РПЛ перед 30-м туром | Источник: Premierliga.ru

Турнирная таблица РПЛ перед 30-м туром

Источник:

Premierliga.ru

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Тем временем людей стали запускать на стадион «Краснодара».

Источник: ФК «Краснодар» / T.meИсточник: ФК «Краснодар» / T.me
Источник:

ФК «Краснодар» / T.me

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Главная интрига: кто станет чемпионом?

Эксперт «Матч ТВ» Владислав Радимов уверен, что на 99% титул достанется «Зениту».

И этому есть объяснение — «Ростов» уже гарантировал себе прописку в РПЛ на сезон-26/27. Многие эксперты сходятся во мнении, что команда может быть уже «на чемоданах».

Но все ростовчане уверены, что команда даст бой «Зениту». Чтобы лишить команду из культурной столицы чемпионства, необходимо обязательно ее обыгрывать. Хотя исторически «Ростову» тяжело даются игры.

В РПЛ южане лишь 12 раз обыгрывали «Зенит», а команда из Санкт-Петербурга побеждала «Ростов» в 32 матчах.

Последний раз желто-синие побеждали в их противостоянии почти 7 лет назад — 19 мая 2019 года. Тогда единственный гол в матче с пенальти забил Ивелин Попов, который, когда играл в Краснодаре, правда, за другую команду — «Кубань».

Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Но интрига будет не только в чемпионстве. Для московского «Локомотива» сегодня будет важная игра против ЦСКА. Им необходимо обыгрывать армейцев, чтобы занять 3-е место.

Главным конкурентом за тройку является «Спартак», который сегодня сразится с «Динамо» из Махачкалы.

По сути судьбу бронзовых медалей решит ЦСКА. Либо обыграют «Локо» и подарят их «Спартаку», либо уступят и отдадут их «железнодорожникам».

Подробнее, читайте в нашем материале.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Кто станет чемпионом?

Кто станет чемпионом?

«Зенит»
«Краснодар»
Обсудить
Дмитрий Бондарев

Не менее напряженный матч будет в Самаре. Там «Крылья» сыграют с «Акроном» за право не попасть в стыковые матчи.

Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUИсточник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU
Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Наш корреспондент из парка «Краснодар» сообщает, что пока у стадиона нет очередей.

Часть болельщиков приходят в местный амфитеатр, где будет прямая трансляция.

Что происходит в парке «Краснодар» перед матчем с «Оренбургом» | Источник: Никита Зырянов / 93.RUЧто происходит в парке «Краснодар» перед матчем с «Оренбургом» | Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Что происходит в парке «Краснодар» перед матчем с «Оренбургом»

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

Обсудить
Дмитрий Бондарев

А где вы смотрите матч любимой команды?

Всего проголосовало: 94
На стадионе
Остался дома, чтобы посмотреть все игры по телевизору
Из бара с друзьями
Читаю текстовую трансляцию, тут уютнее всего
Я вообще на пляже, мне не до футбола
Обсудить
Дмитрий Бондарев

Тем временем в Ростове многие болельщики, кажется, впервые за долгие годы решили сходить на футбол. Такую очередь за получением Fan ID заметил наш корреспондент у стадиона.

Очередь за Fan ID в Ростове перед игрой с «Зенитом»

Источник:

Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Обсудить
Дмитрий Бондарев

В Ростове болельщики постепенно стягиваются к стадиону.

Люди в очередях покупают билеты на матч «Ростов» — «Зенит» | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RUЛюди в очередях покупают билеты на матч «Ростов» — «Зенит» | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Люди в очередях покупают билеты на матч «Ростов» — «Зенит»

Источник:

Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Болельщики «Ростова» идут на стадион | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RUБолельщики «Ростова» идут на стадион | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Болельщики «Ростова» идут на стадион

Источник:

Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Новый форвард «Зенита» уже прибыл на стадион «Ростова» | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RUНовый форвард «Зенита» уже прибыл на стадион «Ростова» | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Новый форвард «Зенита» уже прибыл на стадион «Ростова»

Источник:

Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Болельщики «Зенита» с барабанами уже прошли на территорию «Ростов Арены».

Болельщики «Зенита» привезли с собой барабаны и чемпионское настроение | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RUБолельщики «Зенита» привезли с собой барабаны и чемпионское настроение | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Болельщики «Зенита» привезли с собой барабаны и чемпионское настроение

Источник:

Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Футболисты потихоньку выходят на поле «Краснодара». Главный бомбардир РПЛ Джон Кордоба подошел к болельщикам перед игрой с «Оренбургом».

Джон Кордоба лично поприветствовал болельщиков «Краснодара»

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Появились стартовые составы «Ростова» и «Зенита».

Состав «Зенита» на матч с «Ростовом» | Источник: Футбольный клуб «Зенит» / T.meСостав «Зенита» на матч с «Ростовом» | Источник: Футбольный клуб «Зенит» / T.me

Состав «Зенита» на матч с «Ростовом»

Источник:

Футбольный клуб «Зенит» / T.me

Состав ростовчан на игру с «Зенитом» | Источник: Футбольный клуб «Ростов» / T.meСостав ростовчан на игру с «Зенитом» | Источник: Футбольный клуб «Ростов» / T.me

Состав ростовчан на игру с «Зенитом»

Источник:

Футбольный клуб «Ростов» / T.me

Обсудить
Дмитрий Бондарев

Стадионы в Ростове и Краснодаре пока пустоваты… Неужели все читают нашу трансляцию? Пишите в комментариях, где вы.

Атмосфера на «Ростов Арене» | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RUАтмосфера на «Ростов Арене» | Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Атмосфера на «Ростов Арене»

Источник:

Ренат Дайнутдинов / 161.RU

Атмосфера на стадионе «Краснодара» перед матчем с «Оренбургом» | Источник: Никита Зырянов / 93.RUАтмосфера на стадионе «Краснодара» перед матчем с «Оренбургом» | Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Атмосфера на стадионе «Краснодара» перед матчем с «Оренбургом»

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Никита ЗыряновНикита Зырянов
Никита Зырянов
Журналист
ФК Краснодар ФК Зенит РПЛ Таблица РПЛ ФК Ростов ФК Спартак ЦСКА ФК Локомотив ФК Оренбург
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
17 мая, 17:05
Шинник 11 матчей без поражений
Гость
17 мая, 18:47
И зачем на это ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Рекомендуем