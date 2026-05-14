Россияне массово берут ипотеку под заоблачные проценты. Почему и какие условия выставляют банки — разбор

Условия по первоначальному взносу у большинства банков почти одинаковые Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В конце апреля Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку (КС) — теперь она составляет 14,5%. Но предложения по базовой ипотеке всё еще значительно выше: средневзвешенный процент в банках держится в районе 19%.

Как отмечают в «Центре ипотечного кредитования», при такой ключевой ставке на вторичном рынке проблематично найти жилищный кредит дешевле 18,5%.

«Многие ожидают ставку, близкую к ключевой, но на практике в большинстве банков минимальные ставки стартуют от 18% годовых. Предыдущие периоды высокого „ключа“ и дорогого привлечения средств на кредитование населения еще отыгрываются. Сегодня ставки на вторичном рынке уже не так сильно привязаны к КС, как в предыдущие периоды, когда мы видели разницу между величиной КС и ставками на вторичном рынке в 0,5–1%, а случалось, что банки кредитовали по ставке, равной „ ключу “ », — подчеркивают эксперты.

Наши коллеги из E1.RU изучили предложения крупнейших банков страны. Дороже всего ипотека сейчас обойдется в ВТБ и «Сбере», а самые выгодные условия предоставляют «Т-Банк» и банк «Дом.рф».

Данные с сайтов банков по состоянию на 7 мая Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

По первоначальному взносу (ПВ) практически у всех банков условия одинаковые — не менее 20,01–20,1% от стоимости кредита, но от размера ПВ зависит и ставка. Так, «Альфа-банк» предлагает 17,59% на вторичку и новостройки, если сумма кредита больше 10 миллионов рублей, а первоначальный взнос больше 50%. «Сбер» же, наоборот, накинет 2,2% к ставке, если ПВ составляет от 20,1 до 30%, а если от 30,1 и до 50%, то надбавка составит 0,7%.

Несмотря на то что рыночная ипотека всё еще дорогая, доля сделок с ее использованием начала расти.

«Есть косвенное подтверждение роста доли кредитов по рыночным ставкам — увеличение средней ставки по всем выданным кредитам с 6,5% в январе (за счет льготной ипотеки) до 10% в марте, что является максимумом с 2019 года», — отмечает главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

Он также рассказал, стоит ли брать рыночную ипотеку сейчас или лучше выждать время и дождаться более низких ставок.