Появился вместо советского завода: кто занимался строительством старейшего торгового центра в Ярославле

Как в Ярославле строили ТРК «Альтаир» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летом 2025 года жители Ярославля обсуждали обновление одного из старейших торговых центров города — «Альтаир». На его территории появился акватермальный комплекс. Это стало еще одним поводом для ярославцев посетить торгово-развлекательный центр в Дзержинском районе, и теперь объект проживает новый пик популярности.

В рубрике «Как меня строили» рассказываем историю возведения торгового центра «Альтаир», двери которого почти 20 лет открыты для ярославцев.

Завод, которого нет

Не каждый знает, что на Ленинградском проспекте, 123 в свое время должен был появиться не торгово-развлекательный центр, а крупное предприятие. Его корпуса начали возводить еще во времена СССР.

Проект завода «Альтаир» в Брагине Источник: Аркадий Бобович

Проект был масштабным: как рассказал в беседе с 76.RU бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович, на заводе «Альтаир» планировалось производство микроэлектроники. Работать там в основном должны были женщины: труд требовал усидчивости и хорошо развитой мелкой моторики.

«В Дзержинском районе, в основном, жили работники моторного завода и завода „Лакокраска“. На этих предприятиях работали мужчины. Женщинам работать было негде, вот и хотели построить такой завод, с учетом того, конечно, что это было необходимо государству. Его спроектировали, начали строить, а потом случилась перестройка», — рассказал Аркадий Бобович.

Перестройка — исторический период политических и экономических реформ в СССР, которые осуществлялись с 1986 по 1991 годы. Главной целью был переход к «народовластию» и преодоление кризиса в стране, ускорение ее социально-экономического развития. Однако в декабре 1991 года СССР распался и в стране произошел глубокий кризис.

Генеральный план завода и развертка фасадов зданий Источник: Аркадий Бобович

Завод должен был располагаться совсем неподалеку от жилой застройки. И тому есть интересное объяснение с точки зрения экологии.

«Воздух внутри помещений должен быть чище наружного. Чтобы там не появлялись микрочастицы, которыми мы обычно дышим. Они могли бы помешать созданию микросхем. Поэтому воздух очищали не от предприятия, а для предприятия. Такая была предусмотрена система», — объяснил Аркадий Бобович.

Стройка была начата, возведено несколько корпусов. Но новый завод Ярославль так и не увидел.

«Причем примерно половина производственных цехов предприятия была построена», — уточнил архитектор.

Новая жизнь для старых зданий

В начале нулевых было решено дать новую жизнь заброшенным цехам. Для этого в июле 2004 года землю вместе со строениями отдали в аренду ООО «Верхневолжский монолит». Целью сделки была реконструкция объектов незавершенного строительства и эксплуатация торгово-развлекательного комплекса. Примечательно, что договор должен был действовать до середины июня 2053 года.

ООО «Верхневолжский монолит» было образовано в октябре 2003 года. Компания зарегистрирована на Ленинградском проспекте, 123 в Ярославле. Директор фирмы — Андрей Дуев. В учредителях указано ООО «Ромеда Ритейл», которой владеют бизнесмены Ватан Абдурахманов и Антон Терентьев. Основная деятельность компании — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Корпуса будущего завода решили переделать в торговый центр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Верхневолжский монолит» заказал проект реконструкции трех объектов — одноэтажного, двухэтажного и трехэтажного.

«Проектом предусматривалось создание торгово-развлекательного комплекса, включающего в себя три сблокированных корпуса, инженерные сооружения, часовню, водоем. Объемно-планировочные решения были приняты с учетом существующих недостроенных объектов в увязке с требованиями функционального назначения, предъявляемыми к торговым площадям, зрелищным сооружениям и объектам общественного питания», — рассказали в мэрии Ярославля.

Со строительством торгового центра быстро управились Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо самого торгового центра, было решено возвести пруд и часовню Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Документация получила положительное заключение, в 2006 году компании выдали разрешение на реконструкцию корпусов завода и строительство новых объектов сроком до 31 декабря 2008 года. Известно, что во время возведения объекта изменения в проект не вносили.

Строительство шло гладко, рабочие укладывались в сроки. Ввод торгового центра в эксплуатацию осуществлялся в две очереди. Последнее разрешение на процедуру власти выдали 13 ноября 2008 года.

Затем изменения вносились в договор аренды участка на Ленинградском проспекте, 123. В 2010 году часть земли сдали ООО «Киномакс-Ярославль». Позже земля была продана в общую долевую собственность ООО «Верхневолжский монолит», ООО «Киномакс-Ярославль», ООО «Перекресток 2000».

Суды из-за акватермального комплекса

После открытия «Альтаира» торговые площади заполнили арендаторы. Самые крупные помещения занял гипермаркет «Перекресток», супермаркет бытовой техники «Мир», гипермаркет «СтройДепо», кинотеатр «Киномакс», MODIS, товары для дома «ДОМОВОЙ», Crazy Park. Также в торговом центре открылись магазины известных брендов, таких как Reebok, Sela, Adidas, OGGI, «Л`Этуаль» и другие.

Спустя годы на территории ТРК «Альтаир» расположено больше 150 магазинов, фуд-корт, кафе, рестораны, гипермаркеты, многозальный кинотеатр «Киномакс», семейный парк приключений «Zамания», компьютерный клуб «CyberHive» и собственный пруд с зоной отдыха. Судя по схеме торгового центра, крупнейшие площади занимают магазин электроники «М.Видео», DNS, гипермаркет «Семья», «Детский мир», «Син», «Глория Джинс», а также кинотеатр «Киномакс» и акватермальный комплекс «Термолэнд».

Термальный комплекс занял собой огромную площадь внутри здания и снаружи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судя по данным мэрии Ярославля, сейчас участок, на котором расположен торговый комплекс, принадлежит ООО «Верхневолжский монолит», ООО «Киномакс-Ярославль» и двум предпринимателям. Последние пытались через суд избавиться от «Термоленда».

Лариса Лазарева и Антон Смирнов обратились с иском к арендодателю ООО «Верхневолжский монолит» и арендатору ООО «Городской курорт Ярославль», которое и построило термокомплекс. Они требовали признать недействительным договор аренды земельного участка и дополнительные соглашения к нему. Также они хотели, чтобы компания «Городской курорт» освободила территорию и привела ее в первоначальное состояние. То есть, снесла акватермальный комплекс.

Двое предпринимателей пытались избавиться от объекта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В суде выяснилось, что Лариса Лазарева и Антон Смирнов владеют помещениями в «Альтаире» и частью земельного участка. Свои доли они приобрели в августе 2023 года у ООО «Красноборское».

По данным ЕГРН, ООО «Верхневолжский монолит» принадлежит доля в праве собственности на земельный участок в размере 78,73%. Лазарева и Смирнов суммарно владеют 13,45%, ООО «Киномакс-Ярославль» — 7,82%.

«Доли в праве собственности на земельный участок распределены между собственниками помещений пропорционально площади принадлежащих им помещений в здании», — уточнили в суде.

Собственники основных площадей были не против открытия комплекса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Указано, что ООО «Верхневолжский монолит» и ООО «Городской курорт Ярославль», которое на дату заключения договора называлось ООО «Искра», заключили договор аренды 30 марта 2023 года. Собственник сдал «Городскому курорту» помещения в торговом центре и часть земельного участка сроком на 20 лет, чтобы тот оборудовал СПА-комплекс.

После этого, в июле 2025 года, было проведено собрание собственников, где ООО «Верхневолжский монолит» и ООО «КиномаксЯрославль» в размере 86,55% от общего числа голосов собственников участка согласились передать землю пол договору аренды.

Лариса Лазарева и Антон Смирнов рассказали, что на момент заключения договора аренды их помещениями и частью земли владело ООО «Красноборское». А от этой компании, как и от самих истцов, согласия на передачу части участка в аренду получено не было. А на собрании собственников в июле 2025 года оба предпринимателя проголосовали против заключения договора.

Суд не встал на сторону двух бизнесменов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Однако суд не удовлетворил требования. Было озвучено, что решение о сдаче помещений и земли в аренду компании принимается на основании 2/3 голосов собственников помещений, а не единогласного решения. К тому же, предприниматели не уточнили, как именно восстановятся их законные права в случае признания сделки недействительной.

«Размещенный на земельном участке термальный комплекс не имеет общих, смежных и пересекающихся пространств с помещениями истцов, не блокирует подъездные пути и доступ к помещениям истцов. При этом сами объекты термального комплекса, расположенные на земельном участке, представляют собой сборно-разборные каркасные конструкции, не имеющие заглубленного фундамента, которые можно демонтировать и переместить без причинения ущерба их назначению и без изменения их основных характеристик, а также соответствуют строительным, противопожарным, санитарным нормам и правилам», — говорится в решении суда.

У торгового центра четыре владельца площадей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо этого суд пришел к выводу, что функционирование «Термоленда» идет на пользу всем собственникам в ТРК, так как увеличивает посещаемость.

Сколько зарабатывают на аренде в «Альтаире»

Как ранее было сказано, помещения в ТРК «Альтаир» принадлежат ООО «Верхневолжский монолит», ООО «Киномакс-Ярославль», Ларисе Лазаревой и Антону Смирнову. По данным сервиса «КонтурФокус», Верхневолжский монолит в 2024 году заработал 352 миллиона рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 621 тысяча рублей.

ООО «Киномакс-Ярославль» сработало с выручкой в 4,9 миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила 34,9 миллиона.

Сколько просят за аренду площадей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Данные о заработке Антона Смирнова и Ларисы Лазаревой в открытых источниках не указаны.

Тем временем на сайтах для публикации объявлений можно найти предложения об аренде площадей в «Альтаире». Например, в ноябре 2024 года арендаторам предлагали помещение в торговом центре площадью 500 квадратных метров по 700 рублей за квадратный метр. То есть, по 350 тысяч рублей в месяц.