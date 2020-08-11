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«Вместо моря — на работу»: мэр Ярославля внезапно прервал отпуск и вернулся с курорта

На вопрос, что заставило его выйти на работу раньше срока, Владимир Волков ответил шуткой

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Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков сам провёл общегородское заседание

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков сам провёл общегородское заседание

Мэр Ярославля внезапно прервал отпуск и вернулся с курорта

Мэр Ярославля Владимир Волков вчера внезапно появился на работе, хотя должен был ещё быть в отпуске. Правда, немного отдохнуть градоначальник всё же успел — на днях он выложил в социальные сети своё селфи из Крыма. На вопрос журналистов, что его заставило выйти на работу раньше срока, Владимир Волков ответил шуткой:

— Я просто соскучился по Ярославлю!

Накануне ярославцы потеряли Владимира Волкова. Его две недели не было на общегородском совещании, которое проходит по вторникам. Оба раза заседание вела заместитель мэра по соцполитике Елена Новик. На прошлой неделе она сказала, что Владимир Волков на другом совещании, а 4 августа отсутствие мэра она никак не объяснила. Позже выяснилось — он в отпуске.

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Владимир Волковотпускполитикаработа
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