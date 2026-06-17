«Насколько целесообразно?»: на что власти решили потратить 5,4 млрд из бюджета Ярославской области

Изменения в бюджет вызвали споры в ярославской думе Источник: Ярославская областная Дума, Александр Куренной / 76.RU

На что тратят деньги из бюджета Ярославской области? Этот вопрос обсуждали на заседании комитета областной думы 15 июня. В главный финансовый документ региона вносили корректировки от правительства: доходы и расходы в этом году планируют увеличить на 5,4 миллиарда рублей.

В списке трат — не меньше двух десятков направлений от выплат медработникам до организации концертов. Откуда планируют взять средства, и на что конкретно потратят — рассказываем в этом материале.

Спойлер: не все депутаты были согласны с предлагаемыми расходами.

На что собираются потратить деньги

Министр финансов Алексей Долгов рассказал о новых тратах бюджета Источник: Ярославская областная Дума

По словам министра финансов Ярославской области Алексея Долгова, дополнительные доходы власти планируют получить в первую очередь от налогов (на прибыль организаций, на доходы физических лиц и других) и продажи недвижимости. При этом правительство намерено отказаться от 800 миллионов рублей из миллиарда, который в марте выделялся на оздоровление «Ярославского областного водоканала». Оказалось, что эти деньги будут востребованы только в следующем году.

«Сейчас готовится план финансового оздоровления, необходимо провести мероприятия — сделать оценку, разработать правила и порядок, поэтому средства в этом году не понадобятся. 200 миллионов мы оставляем», — пояснил Алексей Долгов.

В итоге доходная часть бюджета 2026 года составит 166 млрд рублей, расходная — 168 млрд рублей, показатели дефицита бюджета останутся неизменными.

В числе новых статей расходов были названы:

2,7 млрд рублей на увеличение резервного фонда Правительства области для оперативного решения неотложных проблем и помощи людям (в том числе участникам СВО) в сложных ситуациях;

1 млрд рублей — для исполнения указов президента, правительства РФ и правительства Ярославской области (например, повышение зарплат учителям);

около 800 млн рублей — на строительство корпуса областной детской клинической больницы;

21 млн рублей — на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан;

55,5 млн — на жилищные выплаты для медицинских работников;

320 млн рублей — на поддержку муниципальных образований;

270 млн рублей — на компенсацию выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций (это разница между экономически обоснованным тарифом и льготными тарифами для населения);

21 млн рублей — на обслуживание государственного долга Ярославской области;

104 млн рублей — на выплаты работникам учреждений здравоохранения, образования соцзащиты, физкультуры и спорта, молодежной политики, ЖКХ в связи с оптимизацией учреждений. В том числе на компенсации сокращаемым сотрудникам;

175,8 млн рублей — на культурные мероприятия. Например концерт симфонической музыки под руководством Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля, выставка работ Репина из собрания Русского музея, музыкальный фестиваль Юрия Башмета, проведение театральной недели и проведение кинофестиваля «В кругу семьи»;

Концерты дирижера Юрия Башмета собирают тысячи ярославцев на Советской площади, где их проводят каждое лето (в августе) с 2023 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

20,1 млн — на субсидию Фонду регионального развития Ярославской области на инвестиционную деятельность в сфере туризма;

20 млн — на освобождение льготных категорий родителей от платы за садик;

28,2 млн — на погашение задолженности на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 2025 году;

95,3 млн — на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Проектный офис развития Ярославской области». Деньги пойдут на формирование позитивного имиджа Ярославской области в сфере туризма и продвижение туристического продукта, на освещение деятельности властей в СМИ, на информирование в федеральных СМИ о проведении в регионе знаковых событий и другое;

40,6 млн — на обеспечение деятельности холдинга «Верхняя Волга». В эту сумму входят 15 млн на проведение телевизионного конкурса «ТЭФИ регион», 9 млн — на обслуживание светодиодного экрана на площади Труда;

50,3 млн — на мероприятия по физкультуре и спорту. В том числе, на проведение многодневной велогонки по городам маршрута «Золотое кольцо» в июне, открытие группы следж-хокеея для участников СВО, участие во всероссийском фестивале «Ночная хоккейная лига», ремонт кровли волейбольного центра, устройство фан-зоны на Советской площади во время матчей «Локомотива», ежегодная субсидия для ХК «Локомотив»;

37 млн на информационное обеспечение платных парковок.

«Насколько целесообразно повышение имиджа?»

Максим Вахруков раскритиковал предложения исполнительной власти Источник: Ярославская областная Дума

Озвученная информация устроила не всех депутатов. Так, Максим Вахруков раскритиковал как подход правительства к изменениям бюджета, так и некоторые новые направления расходов.

«Принимая подобные решения, под которыми я понимаю ежемесячные корректировки бюджета текущего года на миллиарды рублей, мы близки к нарушению одного из главных принципов формирования бюджета — эффективность бюджетных расходов. Корректировки не проходят процесс рассмотрения в профильных комитетах. Мы не знаем, не понимаем, насколько эффективно очередные бюджетные пять миллиардов (то есть деньги наших налогоплательщиков) мы расходуем. Насколько целесообразно в нашей ситуации заниматься продвижением, повышением имиджа, проводить такое количество культурных мероприятий при таком большом долге, при таких огромных расходах на его обслуживание», — высказался он.

По данным сайта Ярославской областной Думы, государственный долг Ярославской области на 1 мая 2026 составлял 68,302 миллиардов рублей (38,775 миллиардов рублей — бюджетные кредиты, 26,235 миллиардов — коммерческие кредиты, 3,292 миллиардов — государственные ценные бумаги. За календарный год (с 1 мая 2025 года) общий объем государственного долга увеличился на 9,508 млрд рублей, в том числе на 16,235 миллиардов по коммерческим кредитам; уменьшился на 2,667 миллиарда в части ценных бумаг и на 4,060 милрд рублей по бюджетным кредитам. С начала 2026 года государственный долг Ярославской области увеличился на 3,732 млрд рублей, в том числе по коммерческим кредитам на 1,800 млрд.

Отдельно депутат остановился на сфере культуры.

«В начале года мы сокращали почти на 500 миллионов расходов на культуру — на финансирование наших существующих учреждений. При этом мы на 150 миллионов проводим массовые мероприятия, в которых безусловно примут участие тысячи горожан. Но при этом мы сократили на 25%, а где-то и больше, численность сотрудников в домах культуры, музыкальных школах и прочих учреждениях культуры, сократив тем самым доступность культуры для обычного массового жителя в деревнях, селах, небольших городах. Поэтому мое выступление обращено к нам же — насколько легко мы эти решения, которые поступают к нам за 3-4 дня, между которыми по сути три выходных, рассматриваем, принимаем, берем на себя ответственность», — обратился депутат к коллегам.

Затем он вновь вернулся к теме долга Ярославской области.

«Источников погашения тех долгов, что мы набрали, нам никто не называл. Мы сейчас не понимаем, из каких средств мы будем погашать десятки миллиардов, набранных в долг. А когда средства появляются, мы ни копейки туда не направляем. Вместо этого, мы находим как их потратить на проекты, которые не факт, что „взлетят“, будут реализованы», — добавил Максим Вахруков.

Максим Вахруков — депутат Ярославской областной Думы, член депутатского объединения «Единая Россия», председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Вахрукову 48 лет. Он сын бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова (2007–2012 гг). Имеет высшее экономическое образование. Работал в банковской сфере, сфере общественного питания. Его компании много лет выигрывают контракты на поставку питания в школы, больницы и детские сады. Женат, имеет двух дочерей.

«Очень большие риски»

Александр Гончаров (на фото в центре) также высказался о коорректировках бюджета Источник: Ярославская областная Дума

Частично с депутатом согласился и председатель думского комитета по бюджету Александр Гончаров.

«Понятно, что доходные части, которые здесь прорисованы, имеют очень большие риски. Мы говорим: „Давайте увеличим доходную часть от продажи активов с 3 до 3,5 миллиардов“. А за пять месяцев — полгода мы продали только на 92 миллиона. Это на треть меньше, чем в прошлом году. Как мы собираемся выполнять, трудно сказать. Я согласен, что уже сегодня нужно внимательно смотреть на профильных комитетах на те позиции, которые вызывают сомнения», — высказался он.

Также у него вызвала вопросы обоснованность ряда расходов. Он привел в пример ситуацию с выделением средств на оздоровление водоканала, от которых сейчас отказались.

«Нам говорили, что миллиард надо именно сегодня, завтра будет поздно. Сегодня оказывается не надо. Что произошло? Безусловно издержки в подходах к формированию бюджета имеются», — констатировал он.

При этом подчеркнул, что критической ситуации с бюджетом и госдолгом в регионе все-таки нет.

«Параметры госдолга у нас замечательные, мы находимся в „зеленой зоне“ среди других субъектов. Минфин к нам претензий не имеет в этом плане. Поэтому говорить, что мы в сверхкритической ситуации, что у нас грянет бюджетный кризис и мы не выполним социальные обязательства, нельзя», — считает Александр Гончаров.

Он одобрил предложенные траты на культуру.

«Десятки тысяч человек имеют возможность прикоснуться к ценностям отечественной и мировой культуры. Эти траты составляют менее процента от расходов бюджета. Мы должны понимать, что надо жить посредствам. Но, если не заниматься развитием, созданием комфортной среды, культурой, спортом, я думаю, это путь в никуда», — сказал он.

В итоге изменения в бюджет комитет утвердил. 16 июня их утвердили окончательно на заседании региональной Думы.

Что говорит губернатор как глава правительства

Губернатор Ярославской области в это время встречался с Министром финансов России — Антоном Силуановым. После чего рассказал о ситуации с региональным бюджетом.

«Ярославская область вошла в число регионов, которым Правительство России списало часть задолженности, — нагрузка уменьшена почти на 5 миллиардов рублей (4,9 млрд — Прим.Ред.). Также мы освобождены от погашения двух третей задолженности по отдельным бюджетным кредитам до конца 2029 года», — сообщил Михаил Евраев.

Он также пояснил, откуда правительство ждет увеличения доходов: от налога на прибыль организаций.