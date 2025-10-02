НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Владимир Путин говорит на «Валдае»: ставки «чрезвычайно высоки». Онлайн-трансляция

Все самые важные заявления президента

Владимир Путин говорит на «Валдае»: ставки «чрезвычайно высоки». Онлайн-трансляция

Все самые важные заявления президента

31
Путин посвятит часть своего выступления политике | Источник: Kremlin.ru

Путин посвятит часть своего выступления политике

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня участвует в пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема этого года — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступления президента всегда очень содержательные и они долго анализируются и обсуждаются во всём мире. В этой онлайн-трансляции мы будем следить за речью Путина и оперативно рассказывать вам о главных заявлениях.

Андрей Кузнецов

«Все меняется, и меняется очень быстро. Никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, однако <…> готовыми нужно быть к чему угодно», — высказался президент.

Он назвал тему многополярного мира особенно важной в текущих условиях.

Елена Мальцева

Встреча президента с участниками «Валдая» — традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по различным актуальным вопросам. Сегодняшний день не стал исключением.

Елена Мальцева

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Его назвали в честь места проведения первой конференции в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Андрей Кузнецов

корреспондент MSK1.RU
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Владимир Путин Валдай Онлайн
