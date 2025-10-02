Владимир Путин говорит на «Валдае»: ставки «чрезвычайно высоки». Онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин сегодня участвует в пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема этого года — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступления президента всегда очень содержательные и они долго анализируются и обсуждаются во всём мире. В этой онлайн-трансляции мы будем следить за речью Путина и оперативно рассказывать вам о главных заявлениях.
«Все меняется, и меняется очень быстро. Никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, однако <…> готовыми нужно быть к чему угодно», — высказался президент.
Он назвал тему многополярного мира особенно важной в текущих условиях.
Встреча президента с участниками «Валдая» — традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по различным актуальным вопросам. Сегодняшний день не стал исключением.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Его назвали в честь места проведения первой конференции в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.