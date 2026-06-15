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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль «Привлечены все необходимые силы»: в Ярославской области вторые сутки тушат пожар после атаки БПЛА

«Привлечены все необходимые силы»: в Ярославской области вторые сутки тушат пожар после атаки БПЛА

Что об этом известно

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В Рыбинске тушат пожар на топливной базе после атаки БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Рыбинске тушат пожар на топливной базе после атаки БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Рыбинске тушат пожар на топливной базе после атаки БПЛА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Об этом он написал у себя в соцсетях в 22:45 15 июня 2026 года.

«Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье [14 июня]. Привлечены все необходимые силы и средства», — уточнил глава региона.

Напомним, что в Ярославской области около 04:30 14 июня завыла сирена. В регионе объявили беспилотную опасность. На несколько часов закрывали аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Наутро губернатор сообщил о последствиях атаки: БПЛА попали в хранилище топлива.

«Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

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Через сутки после этого региональные власти сообщили, что после пожара в Рыбинске в некоторых районах области выпали «нефтяные дожди».

«Под Рыбинском произошло возгорание на промышленном объекте. На месте развернута работа специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство лесного хозяйства и природопользования и Роспотребнадзора. В зоне ближайшей жилой застройки от места возгорания проведен отбор проб воздуха. По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов в воздухе не установлено», — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков днем 15 июня.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Ранее жители Рыбинского, Мышкинского, Некоузского и Брейтовского округов сообщали о черном дожде, который прошел утром 14 июня. Кадры последствий непогоды мы публиковали в этом материале.

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Кристина Геворкян
корреспондент
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