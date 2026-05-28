Россиянин воровал брендовые сумки в аэропорту. Теперь его хотят посадить в тюрьму во Вьетнаме на десятки лет

Мужчина несколько раз воровал багаж Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы во Вьетнаме. Туриста задержали по подозрению в краже багажа. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Вьетнамское издание VnExpress сообщает, что 26-летнего Александра Горба поймали в аэропорту Хошимина. Мужчина прилетел во Вьетнам из Таиланда и украл несколько брендовых чемоданов и сумок прямо с ленты выдачи багажа. После задержания он признался, что действовал по этой схеме уже не в первый раз. Ранее ему удалось вернуться с украденными вещами в Бангкок и передать их своему главарю для перепродажи.

«Согласно уголовному закону Вьетнама, санкция за кражу составляет от трех до 20 лет тюремного заключения, в зависимости от размера нанесенного ущерба», — объяснил Тимур Садыков в разговоре с РИА Новости.

Дипломат отметил, что генконсульство РФ взаимодействует с властями Вьетнама для обеспечения прав россиянина.