Происшествия Россиянин воровал брендовые сумки в аэропорту. Теперь его хотят посадить в тюрьму во Вьетнаме на десятки лет

Рассказываем подробности этого дела

Мужчина несколько раз воровал багаж | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы во Вьетнаме. Туриста задержали по подозрению в краже багажа. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Вьетнамское издание VnExpress сообщает, что 26-летнего Александра Горба поймали в аэропорту Хошимина. Мужчина прилетел во Вьетнам из Таиланда и украл несколько брендовых чемоданов и сумок прямо с ленты выдачи багажа. После задержания он признался, что действовал по этой схеме уже не в первый раз. Ранее ему удалось вернуться с украденными вещами в Бангкок и передать их своему главарю для перепродажи.

«Согласно уголовному закону Вьетнама, санкция за кражу составляет от трех до 20 лет тюремного заключения, в зависимости от размера нанесенного ущерба», — объяснил Тимур Садыков в разговоре с РИА Новости.

Дипломат отметил, что генконсульство РФ взаимодействует с властями Вьетнама для обеспечения прав россиянина.

На днях в дубайском аэропорту задержали уроженку Ивановской области: в ее чемодане нашли 17 килограммов наркотиков. Багаж, по словам семьи девушки, принадлежал ее спутнику. Теперь туристке грозит тюрьма или смертная казнь.

Виктория Корнеева
Тамошние правоохранители, в отличие от российских, умеют ловить ворье. Есть надежда, что там их и наказывают!
