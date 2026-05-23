Происшествия Останки нашли случайно в Бангкоке: как ошибка в документах на полгода затянула поиски туриста из России

Юноша прилетел отдохнуть в Таиланд, но спустя пару недель пропал

Молодой человек погиб, упав с высоты

Молодой человек погиб, упав с высоты

Источник:

Павел Пешков / Городские медиа

Прах российского туриста Максима Гарбузова нашли в Бангкоке спустя полгода после пропажи. Как оказалось, поиски молодого человека затянулись из-за ошибки в документах тайской полиции.

Турист приехал на отдых в Паттаю из Санкт-Петербурга в начале декабря 2025 года. Спустя пару недель тело молодого человека обнаружили под окнами отеля. Как выяснили местные полицейские, Максим выпал из окна 54-го этажа. Во время заполнения документов следователи допустили ошибку, которая и стала главной причиной, почему так долго не могли найти россиянина.

«Мама, друзья и полиция ищут Maksim Garbuzov, а в могиле лежит Maksim Ebrehbebny. Во время заполнения полицейского репорта отчество каким-то мистическим образом уже не первый раз превращается в фамилию», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Прах молодого человека нашли случайно в братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела туристов. Российский юрист забирала урну с останками другого человека, когда ее попросили узнать информацию по поводу Максима. Подключив связи, удалось найти родных юноши. Теперь родным погибшего предстоит забрать его прах.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Лайк
