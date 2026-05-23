Останки нашли случайно в Бангкоке: как ошибка в документах на полгода затянула поиски туриста из России

Прах российского туриста Максима Гарбузова нашли в Бангкоке спустя полгода после пропажи. Как оказалось, поиски молодого человека затянулись из-за ошибки в документах тайской полиции.
Турист приехал на отдых в Паттаю из Санкт-Петербурга в начале декабря 2025 года. Спустя пару недель тело молодого человека обнаружили под окнами отеля. Как выяснили местные полицейские, Максим выпал из окна 54-го этажа. Во время заполнения документов следователи допустили ошибку, которая и стала главной причиной, почему так долго не могли найти россиянина.
«Мама, друзья и полиция ищут Maksim Garbuzov, а в могиле лежит Maksim Ebrehbebny. Во время заполнения полицейского репорта отчество каким-то мистическим образом уже не первый раз превращается в фамилию», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
Прах молодого человека нашли случайно в братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела туристов. Российский юрист забирала урну с останками другого человека, когда ее попросили узнать информацию по поводу Максима. Подключив связи, удалось найти родных юноши. Теперь родным погибшего предстоит забрать его прах.