Останки нашли случайно в Бангкоке: как ошибка в документах на полгода затянула поиски туриста из России

Молодой человек погиб, упав с высоты Источник: Павел Пешков / Городские медиа

Прах российского туриста Максима Гарбузова нашли в Бангкоке спустя полгода после пропажи. Как оказалось, поиски молодого человека затянулись из-за ошибки в документах тайской полиции.

Турист приехал на отдых в Паттаю из Санкт-Петербурга в начале декабря 2025 года. Спустя пару недель тело молодого человека обнаружили под окнами отеля. Как выяснили местные полицейские, Максим выпал из окна 54-го этажа. Во время заполнения документов следователи допустили ошибку, которая и стала главной причиной, почему так долго не могли найти россиянина.

«Мама, друзья и полиция ищут Maksim Garbuzov, а в могиле лежит Maksim Ebrehbebny. Во время заполнения полицейского репорта отчество каким-то мистическим образом уже не первый раз превращается в фамилию», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).