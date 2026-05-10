Хотел обогнать, но вылетел на встречку: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

В Ярославле произошло смертельное ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Аварию зарегистрировали 10 мая в 10:00 на участке дороги Рыбинск — Пошехонье вблизи деревни Дымовское.

По предварительной информации, водитель «Лады-Калины» при попытке обгона столкнулся в «Мицубиси-Аутлендер», а после вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу-Икс-Рей».

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады-Калины» (личности устанавливаются) и 70-летняя пассажирка «Лады-Икс-Рей» скончалась на месте.

«70-летний водитель автомобиля „Лада-Икс-Рей“ с травмами госпитализирован в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также прокуратура Ярославской области поставила под свой контроль проверку случившегося.