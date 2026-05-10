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Происшествия Хотел обогнать, но вылетел на встречку: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

Хотел обогнать, но вылетел на встречку: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

Публикуем подробности

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В Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле произошло смертельное ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Аварию зарегистрировали 10 мая в 10:00 на участке дороги Рыбинск — Пошехонье вблизи деревни Дымовское.

По предварительной информации, водитель «Лады-Калины» при попытке обгона столкнулся в «Мицубиси-Аутлендер», а после вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу-Икс-Рей».

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады-Калины» (личности устанавливаются) и 70-летняя пассажирка «Лады-Икс-Рей» скончалась на месте.

«70-летний водитель автомобиля „Лада-Икс-Рей“ с травмами госпитализирован в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Всё произошло на двухполосной дороге | Источник: Прокуратура Ярославской областиВсё произошло на двухполосной дороге | Источник: Прокуратура Ярославской области
Обе машины всмятку | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramОбе машины всмятку | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram
По дороге разбросаны осколки легковушек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram По дороге разбросаны осколки легковушек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также прокуратура Ярославской области поставила под свой контроль проверку случившегося.

Ранее в Ростовском районе 25-летний водитель «Лады-Калины» вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком JAK. Парень погиб на месте, дома его остались ждать жена с ребенком.

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Алёна Троицкая
корреспондент
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Комментарии
26
Гость
11 мая, 22:26
А на месте аутлендера мог оказаться я. Хорошо, что минут на 10-15 задержался - кофе попить - в 10:10 я уже подъехал к месту ДТП.
Гость
11 мая, 16:27
Бесы, видимо, управляют людьми, все как сумасшедшие носятся, торопятся, многие несутся вместе с маленькими детьми, а никто не знает конечный пункт остановки, а он, как оказывается, незапланированный вовсе!
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