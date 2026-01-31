НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-28°C

Сейчас в Ярославле
Погода-28°

облачно, без осадков

ощущается как -32

0 м/c,

штиль.

 758мм 75%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Нагрянут сильные морозы. Когда
ПСБ: главные события года
Депутат выступил против интима в кино
Объединят колледжи
Где отдохнуть зимой по-русски
Не смогли продать Центральный рынок
Новые тарифы на холодную воду
Не возвращают деньги за отмененное шоу
Происшествия Пропавшую в сибирской тайге семью Усольцевых могут признать погибшими: когда это произойдет

Пропавшую в сибирской тайге семью Усольцевых могут признать погибшими: когда это произойдет

Поиски идут уже 4 месяца

90
Семья отправилась в поход и пропала | Источник: Ирина Усольцева / Vk.comСемья отправилась в поход и пропала | Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

Семья отправилась в поход и пропала

Источник:

Ирина Усольцева / Vk.com

Семью Усольцевых, которая пропала четыре месяца назад в тайге в Красноярском крае, могут признать погибшей в марте 2026 года. Об этом сообщила адвокат, бывший следователь Сталина Гуревич. По ее словам, это возможно при определенных обстоятельствах.

«По общему правилу человека признают умершим через пять лет, а через полгода признают безвестно отсутствующим. Но если известно, что человек пропал вследствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через полгода. Но это должно быть реально имевшее место событие: сход лавины, теракт, ДТП», — объяснила она в разговоре с ТАСС.

В пятницу, 30 января, поиски Усольцевых возобновили по поручению следователя.

Как пропала семья?

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный пеший поход в район урочища Буратинка (Кутурчинское Белогорье) в Партизанском районе Красноярского края и бесследно исчезли.

Поисковая операция началась 30 сентября, в ней участвовали более 1,5 тысячи человек. Уже 12 октября активную фазу поисков официально завершили из-за ухудшения погоды: выпал снег, температуры опустились до -20 градусов.

За время поисков спасатели и волонтеры обследовали более 7400 километров труднодоступной горно-таежной местности с использованием вертолетов, беспилотников и тепловизоров, но не обнаружили ни одного существенного следа пропавших.

Версии исчезновения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения. Во время расследования допросили более 60 человек, провели обыски и генетические экспертизы.

Основная версия случившегося — несчастный случай. Следствие считает наиболее вероятным, что семья погибла в результате трагического стечения обстоятельств в условиях дикой природы. В числе конкретных сценариев следующие:

  • заблудились и погибли от переохлаждения. В день исчезновения температура в горах резко упала с +20 до 0 градусов. Эксперты отмечают, что даже опытный турист может потерять ориентацию в сложном рельефе Кутурчинского Белогорья, изобилующем каменными осыпями (курумниками);

  • падение в природную ловушку. Одна из основных рабочих гипотез — провал в карстовую пещеру или каменный разлом. В районе поисков есть несколько малоизученных вертикальных пещер, входы в которые могли быть скрыты под снегом или листвой. Две из них уже обследовали, но безрезультатно;

  • гибель в горном озере. Семья могла направиться к глубокому и холодному озеру Атласное, где в случае несчастного случая следов могло не остаться.

Также отрабатываются криминальные версии, среди которых:

  • случайная встреча с браконьерами или нелегальными охотниками;

  • нападение со стороны третьих лиц.

Исчезновение Усольцевых породило много слухов и свои версии произошедшего в народе. Так, некоторые считали, что семья могла сбежать за границу. Причем такого мнения придерживался и сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. А друг Сергея Валентин Дегтярев и вовсе предположил, что мужчина мог сам убить свою жену и дочь, так как состоял в религиозной общине.

Всё, что известно о поисках пропавшей в тайге семьи, мы собираем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Пропавшая семья Тайга Лес Поиск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем