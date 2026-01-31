Пропавшую в сибирской тайге семью Усольцевых могут признать погибшими: когда это произойдет

Семья отправилась в поход и пропала Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

Семью Усольцевых, которая пропала четыре месяца назад в тайге в Красноярском крае, могут признать погибшей в марте 2026 года. Об этом сообщила адвокат, бывший следователь Сталина Гуревич. По ее словам, это возможно при определенных обстоятельствах.

«По общему правилу человека признают умершим через пять лет, а через полгода признают безвестно отсутствующим. Но если известно, что человек пропал вследствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через полгода. Но это должно быть реально имевшее место событие: сход лавины, теракт, ДТП», — объяснила она в разговоре с ТАСС.

В пятницу, 30 января, поиски Усольцевых возобновили по поручению следователя.

Как пропала семья?

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный пеший поход в район урочища Буратинка (Кутурчинское Белогорье) в Партизанском районе Красноярского края и бесследно исчезли.

Поисковая операция началась 30 сентября, в ней участвовали более 1,5 тысячи человек. Уже 12 октября активную фазу поисков официально завершили из-за ухудшения погоды: выпал снег, температуры опустились до -20 градусов.

За время поисков спасатели и волонтеры обследовали более 7400 километров труднодоступной горно-таежной местности с использованием вертолетов, беспилотников и тепловизоров, но не обнаружили ни одного существенного следа пропавших.

Версии исчезновения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения. Во время расследования допросили более 60 человек, провели обыски и генетические экспертизы.

Основная версия случившегося — несчастный случай. Следствие считает наиболее вероятным, что семья погибла в результате трагического стечения обстоятельств в условиях дикой природы. В числе конкретных сценариев следующие:

заблудились и погибли от переохлаждения . В день исчезновения температура в горах резко упала с +20 до 0 градусов. Эксперты отмечают, что даже опытный турист может потерять ориентацию в сложном рельефе Кутурчинского Белогорья, изобилующем каменными осыпями (курумниками);

падение в природную ловушку . Одна из основных рабочих гипотез — провал в карстовую пещеру или каменный разлом. В районе поисков есть несколько малоизученных вертикальных пещер, входы в которые могли быть скрыты под снегом или листвой. Две из них уже обследовали, но безрезультатно;

гибель в горном озере . Семья могла направиться к глубокому и холодному озеру Атласное, где в случае несчастного случая следов могло не остаться.

Также отрабатываются криминальные версии, среди которых:

случайная встреча с браконьерами или нелегальными охотниками;

нападение со стороны третьих лиц.

Исчезновение Усольцевых породило много слухов и свои версии произошедшего в народе. Так, некоторые считали, что семья могла сбежать за границу. Причем такого мнения придерживался и сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. А друг Сергея Валентин Дегтярев и вовсе предположил, что мужчина мог сам убить свою жену и дочь, так как состоял в религиозной общине.