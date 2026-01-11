«Они находятся за границей»: СК не смогли допросить часть важных свидетелей по делу Усольцевых

Вместе с супругами была совсем маленькая дочь Источник: Ирина Усольцева / ВКонтакте

Следователи продолжают работать над делом пропавшей в Красноярском крае в конце сентября 2025 года семьи Усольцевых. Каждый раз в этой истории вскрываются новые детали во время допроса свидетелей. Однако СК пока не удалось поговорить с бывшей женой и сыном-подростком Сергея Усольцева.

«Потерпевшими по делу пропавшей семьи Усольцевых считаются сын Ирины Усольцевой от первого брака и две дочери Сергея Усольцева от первого брака. Все они были допрошены. <…> У Сергея Усольцева был еще второй брак, в котором родился сын. Они находятся за границей, точное местонахождение неизвестно, также нет их контактов, в связи с чем допросить их не представилось возможным», — рассказала в разговоре с ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

Она отметила, что конфликтов в семье между Ириной и Сергеем не возникало.

С исчезновения семьи прошло уже больше трех месяцев. Супруги Усольцевы — Ирина и Сергей, их пятилетняя дочь ушли в поход 28 сентября и так и не вернулись. Вокруг этой истории множество тайн, так как поисковикам не удалось найти не только тел пропавших туристов, но и их следов.

Предполагалось, что семья направлялась к скале Буратинке, но эту версию не подтвердили другие опрошенные путешественники, так как отправились по тому же маршруту раньше и не видели семью. Также очевидцы видели, что семья ушла в другом направлении. Супруга Усольцева тогда была легко одета и вскоре в этой местности похолодало.

У следователей есть еще одно предположение. Они считают, что семья могла пойти на скалу Мальвинку, чтобы увидеть «камень желаний». Об этих планах заявляла сама Ирина в своем блоге перед походом.

Кроме того, в день исчезновения семьи очевидцы видели два вертолета. Возможно Усольцевы могли покинуть Кутурчинское Белогорье. Однако эту версию в СК региона полностью опровергли, потому как там, где пропали Усольцевы, нет оборудованных вертолетных площадок. Кроме того, никто бы не стал увозить оттуда туристов в связи с плохими погодными условиями.

Помимо этого Усольцевых после исчезновения якобы видели в Таиланде. SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн, не верит в пропажу семьи и уверена, что они сбежали намерено.

Такой же версии придерживается и старший сын Ирины, Даниил Баталов. Он верит, что мама скоро свяжется с ним и полагает, что ему намеренно не сообщили о планах, чтобы предотвратить утечку информации.

Однако Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии опровергает версию о том, что туристы могли выехать из страны. По информации ведомства, ни один из свидетелей не упоминает о том, что Усольцевы могли покинуть Россию.

Поисковый региональный отряд «ЛизаАлерт» планирует продолжит поиски семьи этой весной, к ним подключат нейросеть. Волонтеры попытаются найти хоть какие-то следы пропавшей семьи.