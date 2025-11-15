НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -6

8 м/c,

зап.

 742мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрывают ДК им. Добрынина
«Умные решения»
Что мужчин бесит в женщинах
Почему все любят Гарри Поттера
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
Поднимут тарифы на проезд
Проблемы с питанием в детсадах
Почему возникают проблемы с интернетом
Происшествия Туристы сорвались со скалы в Турции: они часами кричали от боли пока их не нашли

Туристы сорвались со скалы в Турции: они часами кричали от боли пока их не нашли

Молодую пару увезли в больницу с серьезными переломами

154
Власти обещали сделать маршруты безопаснее | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUВласти обещали сделать маршруты безопаснее | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Власти обещали сделать маршруты безопаснее

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Турции молодая пара туристов сорвалась со скалы. Они несколько часов кричали о помощи перед тем, как их нашли, пишет yenialanya.com. 

Инцидент произошел в Аланье. 27-летний россиянин и 24-летняя украинка отправились в поход к реке Дим ночью, но на одном из опасных участков не удержались и рухнули с обрыва. 

Им пришлось звать помощь, страдая от полученных травм. Позднее их заметил местный житель, который привел спасателей. Операцию проводили ночью при свете фонарей и фар автомобилей. Потребовалось альпинистское снаряжение, чтобы спуститься к туристам. Все осложняли сильный ветер и скользкие дороги. В общей сложности на их поиски и эвакуацию ушло около пяти часов.

По данным Telegram-канала Shot, туристы получили переломы рук и ног. После оказания первой помощи пострадавших отправили в госпиталь. Медики отметили, что их жизни ничего не угрожает.

Власти Аланьи уже объявили, что в ближайшее время обновят предупреждающие знаки на всех пешеходных тропах и перепланируют особо опасные участки маршрутов, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Турция Турист Скала Обрыв Травма
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
34 минуты
Живы и хорошо. У молодых переломы быстро зарастают
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление