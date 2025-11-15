Туристы сорвались со скалы в Турции: они часами кричали от боли пока их не нашли

Власти обещали сделать маршруты безопаснее Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Турции молодая пара туристов сорвалась со скалы. Они несколько часов кричали о помощи перед тем, как их нашли, пишет yenialanya.com.

Инцидент произошел в Аланье. 27-летний россиянин и 24-летняя украинка отправились в поход к реке Дим ночью, но на одном из опасных участков не удержались и рухнули с обрыва.

Им пришлось звать помощь, страдая от полученных травм. Позднее их заметил местный житель, который привел спасателей. Операцию проводили ночью при свете фонарей и фар автомобилей. Потребовалось альпинистское снаряжение, чтобы спуститься к туристам. Все осложняли сильный ветер и скользкие дороги. В общей сложности на их поиски и эвакуацию ушло около пяти часов.

По данным Telegram-канала Shot, туристы получили переломы рук и ног. После оказания первой помощи пострадавших отправили в госпиталь. Медики отметили, что их жизни ничего не угрожает.