Вагоны сошли с рельсов в Амурской области: погибли люди — кадры с места ЧП

Вагоны сошли с рельсов в Амурской области: погибли люди — кадры с места ЧП

Там ремонтировали железную дорогу

380
После схода вагоны столкнулись с бульдозером | Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура / TelegramПосле схода вагоны столкнулись с бульдозером | Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура / Telegram

После схода вагоны столкнулись с бульдозером

Источник:

Дальневосточная транспортная прокуратура / Telegram

В Амурской области с путей сошли два вагона. На них был установлен укладочный кран, который проводил монтаж железнодорожных путей. Вагоны опрокинулись прямо на платформу, где находились работники, а вагон после этого еще протаранил бульдозер.

Всё произошло на первом пути 138-го километра перегона Беленькая — Путевой Пост 139-й км Тындинского района Амурской области. Другие поезда в это время не ездили, их движение ограничили ради ремонта путей.

«19 сентября 2025 года около 20:40 (время местное) на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период „технологического окна“ произошел сход 2 вагонов платформ и укладочного крана», — рассказали о происшествии в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На платформе, куда опрокинулся кран, в это время было 10 работников, еще два человека находились на кране. Из-за схода один из них сразу погиб, а другой попал в больницу, где в итоге скончался. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия выезжал Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов. Ведомство начало проверку «исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Кроме того, уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).

Сейчас в районе действует режим ЧС, уточнили в Telegram-канале областного МЧС.

Мария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Сход вагона Амурская область Железная дорога
