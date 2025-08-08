Автомобиль сорвался с 400-метрового обрыва в Бразилии. Тела мужчины и женщины нашли без одежды: новости 8 августа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 августа.
В России могут появиться специальные сим-карты
Для детей до 14 лет могут создать специальные сим-карты, чтобы обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Он отметил, что предоставлять такую услугу будут мобильные операторы. Детские сим-карты ограничат использование определенных сервисов. Например, детям до 14 лет будет нельзя регистрироваться в соцсетях, передает РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем telegram-канале. Свое мнение высказали более десяти тысяч пользователей. 84% респондентов поддержали появление детских сим-карт.
А что вы думаете по этому поводу?
Россиянам позволят использовать интернет во время блокировок
Минцифры придумало, как сохранить доступ к важным сервисам при отключениях мобильного интернета. Такой новостью россиян обрадовал министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция».
Он отметил, что министерство вместе с операторами связи разработало специальный способ доступа для пользователей. Этот способ позволит заходить на ключевые сайты и в приложения даже во время блокировок. Скорость интернета при этом не упадет.
О том, какими приложениями можно будет пользоваться россиянам в таких ситуациях, мы рассказали здесь.
Над Иркутском пролетел огромный светящийся шар
В ночь на 8 августа небо Иркутска озарила яркая вспышка света. Это произошло примерно в 00:21 по местному времени. Сообщениями о небесном явлении поделились из разных населенных пунктов, в том числе из Свирска и Маркова, сообщает telegram-канал «Иркутский астроном».
По информации очевидцев, объект был похож на зелено-голубой болид. Во время полета он распался на фрагменты и ушел за линию горизонта. Видеозаписи зафиксировали метеор в левом верхнем углу кадра ближе к концу ролика.
В комментариях к посту в telegram-канале пользователи пишут, что видели подобный объект в Улан-Удэ.
Зумерские термины добавили в орфографический словарь
Российская академия наук пополнила орфографический словарь 657 новыми терминами. В список вошли слова, отражающие молодежную речь и современные реалии.
Среди них: «беспилотник», «оперштаб», «тиктокер», «личка», «движуха», «смузи», «раф» и «пауэрбанк».
Эти изменения отмечены пометкой «добавление 2025».
Наводнения, паводок и атака беспилотников в Абхазии и Сочи
Сильные ливни шли всю прошлую ночь в Сочи. Из-за непогоды дороги и улицы города оказались подтопленными, а машины буквально плыли, а не ехали.
В пятницу утром сильный ливень затопил улицы Хосты, а река вышла из берегов. Жители поделились кадрами в соцсетях. На видео видно, что на улицах образовались водопады, а сильный напор воды практически смывает припаркованные автомобили.
Затопило и подъезды жилых домов. Из-за подтопления оказалась перекрыта федеральная трасса А-147 в районе поселка Вардане близ Сочи.
Кроме того, из-за непогоды мощный горный поток обрушился на популярное туристическое место в Абхазии — в районе озера Рица. Паводок в Бзыбском ущелье случился из-за долгих проливных дождей.
По словам директора Рицинского реликтового национального парка Адамура Багателии, туристов во время схода селя в этом месте не было. К счастью, группа отдыхающих успела проехать наверх до происшествия.
Техника расчищает дорогу и ликвидирует последствия паводка. Туристы, оставшиеся наверху, обеспечены водой и едой. Среди них есть дети, передает RT.
Однако это не все происшествия, которые сегодня случились в Сочи и Абхазии. После этого регионы атаковали БПЛА. В небе работала ПВО.
Всех отдыхающих попросили немедленно покинуть береговую линию Сочи и укрыться в безопасных местах, в основном это подземные парковки.
Также на границе России и Абхазии образовались многометровые очереди после временного закрытия КПП «Псоу». Об этом сообщил начальник пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов, подчеркнув, что меры согласованы с российской стороной.
Позже режим опасности БПЛА отменили.
Россия и Казахстан начали строительство первой в республике АЭС
Объект планируют возвести в поселке Улькен на юго-востоке страны. Генеральным подрядчиком проекта выступает «Росатом». Ввести атомную электростанцию в эксплуатацию планируется к 2035–2036 годам.
По словам председателя агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева, реализация проекта позволит республике сформировать новое поколение высококвалифицированных специалистов, укрепить научно-исследовательскую базу и создать условия для образовательного и технологического рывка, передает ТАСС.
Рэпера Гио Пику обокрали в самолете
Рэпер Гио Пика (настоящее имя Георгий Джиоев) сообщил, что на борту самолета, которым он возвращался из Сыктывкара, у него украли 215 тысяч рублей. Всё случилось, пока певец спал. Рэпер рассказал об этом в своих соцсетях.
«Сегодня летел в самолете, спал весь полет, пока я спал, с верхней полки из сумки кто-то украл 2 тысячи долларов и 600 евро. Молодцы! Красиво!» — возмущенно написал исполнитель.
Трагедия в Бразилии
В Бразилии трагически погибла влюбленная пара. Это случилось, когда автомобиль с мужчиной и женщиной упал с 400-метрового обрыва, пишет Need to Know.
Пара была на вечеринке с друзьями. После этого они отвезли домой своих знакомых и отправились к площадке для парапланеризма, чтобы уединиться.
Полиция выяснила, что около часа ночи автомобиль сорвался с обрыва. На глубине примерно 100 метров машина ударилась о скалу, мужчину и женщину выбросило из салона.
Автомобиль продолжил падение еще на 300 метров и был полностью разрушен. Тела погибших без одежды нашли недалеко от обломков.
По словам офицера полиции Альберто Роке Переса, следов насилия на телах или на месте происшествия не обнаружено. Машину проверили специалисты, ручной тормоз был включен. Следователи предполагают, что автомобиль мог сорваться с обрыва из-за того, что движения пары в салоне привели к смещению транспорта.