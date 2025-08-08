Автомобиль сорвался с 400-метрового обрыва в Бразилии. Тела мужчины и женщины нашли без одежды: новости 8 августа

Машина ударилась о скалу, мужчину и женщину выбросило из салона Источник: pxhere.com

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 августа.

В России могут появиться специальные сим-карты

Для детей до 14 лет могут создать специальные сим-карты, чтобы обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он отметил, что предоставлять такую услугу будут мобильные операторы. Детские сим-карты ограничат использование определенных сервисов. Например, детям до 14 лет будет нельзя регистрироваться в соцсетях, передает РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем telegram-канале. Свое мнение высказали более десяти тысяч пользователей. 84% респондентов поддержали появление детских сим-карт.

Россиянам позволят использовать интернет во время блокировок

Минцифры придумало, как сохранить доступ к важным сервисам при отключениях мобильного интернета. Такой новостью россиян обрадовал министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция».

Он отметил, что министерство вместе с операторами связи разработало специальный способ доступа для пользователей. Этот способ позволит заходить на ключевые сайты и в приложения даже во время блокировок. Скорость интернета при этом не упадет.

Над Иркутском пролетел огромный светящийся шар

В ночь на 8 августа небо Иркутска озарила яркая вспышка света. Это произошло примерно в 00:21 по местному времени. Сообщениями о небесном явлении поделились из разных населенных пунктов, в том числе из Свирска и Маркова, сообщает telegram-канал «Иркутский астроном».

По информации очевидцев, объект был похож на зелено-голубой болид. Во время полета он распался на фрагменты и ушел за линию горизонта. Видеозаписи зафиксировали метеор в левом верхнем углу кадра ближе к концу ролика.

Болид могли видеть в радиусе 1000 километров Источник: «Иркутский астроном» / Telegram

В комментариях к посту в telegram-канале пользователи пишут, что видели подобный объект в Улан-Удэ.

Зумерские термины добавили в орфографический словарь

Российская академия наук пополнила орфографический словарь 657 новыми терминами. В список вошли слова, отражающие молодежную речь и современные реалии.

Среди них: «беспилотник», «оперштаб», «тиктокер», «личка», «движуха», «смузи», «раф» и «пауэрбанк».

Эти изменения отмечены пометкой «добавление 2025».

Наводнения, паводок и атака беспилотников в Абхазии и Сочи

Сильные ливни шли всю прошлую ночь в Сочи. Из-за непогоды дороги и улицы города оказались подтопленными, а машины буквально плыли, а не ехали.

В пятницу утром сильный ливень затопил улицы Хосты, а река вышла из берегов. Жители поделились кадрами в соцсетях. На видео видно, что на улицах образовались водопады, а сильный напор воды практически смывает припаркованные автомобили.

Дождь шел с часу ночи до 7 утра по местному времени Источник: ЧП Сочи / Telegram

Затопило и подъезды жилых домов. Из-за подтопления оказалась перекрыта федеральная трасса А-147 в районе поселка Вардане близ Сочи.

Из-за сильного ливня затопило подъезды жилых домов Источник: ЧП Сочи / Telegram

Из-за подтопления перекрыта федеральная трасса А-147 Источник: ДТП Сочи / Telegram

Кроме того, из-за непогоды мощный горный поток обрушился на популярное туристическое место в Абхазии — в районе озера Рица. Паводок в Бзыбском ущелье случился из-за долгих проливных дождей.

По словам директора Рицинского реликтового национального парка Адамура Багателии, туристов во время схода селя в этом месте не было. К счастью, группа отдыхающих успела проехать наверх до происшествия.

Техника расчищает дорогу и ликвидирует последствия паводка. Туристы, оставшиеся наверху, обеспечены водой и едой. Среди них есть дети, передает RT.

Туристов во время схода селя в этом месте не было Источник: RT / Telegram

Однако это не все происшествия, которые сегодня случились в Сочи и Абхазии. После этого регионы атаковали БПЛА. В небе работала ПВО.

Все отдыхающие были немедленно эвакуированы с пляжа Источник: ЧП Сочи / Telegram

Всех отдыхающих попросили немедленно покинуть береговую линию Сочи и укрыться в безопасных местах, в основном это подземные парковки.

Отдыхающим помогают спрятаться на парковках Источник: ЧП Сочи / Telegram

Также на границе России и Абхазии образовались многометровые очереди после временного закрытия КПП «Псоу». Об этом сообщил начальник пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов, подчеркнув, что меры согласованы с российской стороной.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали скопление людей и транспорта у закрытого КПП Источник: Сочи Онлайн / Telegram

Позже режим опасности БПЛА отменили.

Россия и Казахстан начали строительство первой в республике АЭС

Объект планируют возвести в поселке Улькен на юго-востоке страны. Генеральным подрядчиком проекта выступает «Росатом». Ввести атомную электростанцию в эксплуатацию планируется к 2035–2036 годам.

По словам председателя агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева, реализация проекта позволит республике сформировать новое поколение высококвалифицированных специалистов, укрепить научно-исследовательскую базу и создать условия для образовательного и технологического рывка, передает ТАСС.

Рэпера Гио Пику обокрали в самолете

Рэпер Гио Пика (настоящее имя Георгий Джиоев) сообщил, что на борту самолета, которым он возвращался из Сыктывкара, у него украли 215 тысяч рублей. Всё случилось, пока певец спал. Рэпер рассказал об этом в своих соцсетях.

«Сегодня летел в самолете, спал весь полет, пока я спал, с верхней полки из сумки кто-то украл 2 тысячи долларов и 600 евро. Молодцы! Красиво!» — возмущенно написал исполнитель.

Трагедия в Бразилии

В Бразилии трагически погибла влюбленная пара. Это случилось, когда автомобиль с мужчиной и женщиной упал с 400-метрового обрыва, пишет Need to Know.

Пара была на вечеринке с друзьями. После этого они отвезли домой своих знакомых и отправились к площадке для парапланеризма, чтобы уединиться.

Полиция выяснила, что около часа ночи автомобиль сорвался с обрыва. На глубине примерно 100 метров машина ударилась о скалу, мужчину и женщину выбросило из салона.

Автомобиль продолжил падение еще на 300 метров и был полностью разрушен. Тела погибших без одежды нашли недалеко от обломков.