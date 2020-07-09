Не рано меры снимать? Как менялось число больных в ярославских ковид-отделениях с мая по июль

Ярославская область уже почти вернулась к обычному ритму жизни после пандемии коронавирусной инфекции. Вот-вот откроют кинотеатры, вовсю работают веранды ресторанов. Даже маски, несмотря на действующий масочный режим, носят не все. Мы решили поднять цифры, сверить их с мерами, которые действовали в регионе, и посмотреть, как на самом деле выглядит статистика по заболеваемости.

От 0 до пика за два месяца

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Ярославской области официально зафиксировали 17 марта. COVID-19 выявили у женщины, вернувшейся из Доминиканской республики. Резкий рост начался после майских праздников, когда число заболевших в сутки с 50–60 подпрыгнуло до 80–90 человек. Пик заболеваемости, по официальным данным, пришёлся на 20 мая — в этот день зарегистрировали 135 новых заражений.