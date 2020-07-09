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СрочноКак менялось число больных в ковид-отделениях

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Не рано меры снимать? Как менялось число больных в ярославских ковид-отделениях с мая по июль

Изучаем статистику, соотносим её с режимом против вируса

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Пора или не пора возвращаться к обычной жизни?&nbsp;

Пора или не пора возвращаться к обычной жизни? 

Ярославская область уже почти вернулась к обычному ритму жизни после пандемии коронавирусной инфекции. Вот-вот откроют кинотеатры, вовсю работают веранды ресторанов. Даже маски, несмотря на действующий масочный режим, носят не все. Мы решили поднять цифры, сверить их с мерами, которые действовали в регионе, и посмотреть, как на самом деле выглядит статистика по заболеваемости.

От 0 до пика за два месяца

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Ярославской области официально зафиксировали 17 марта. COVID-19 выявили у женщины, вернувшейся из Доминиканской республики. Резкий рост начался после майских праздников, когда число заболевших в сутки с 50–60 подпрыгнуло до 80–90 человек. Пик заболеваемости, по официальным данным, пришёлся на 20 мая — в этот день зарегистрировали 135 новых заражений.

Ещё до пика заболеваемости губернатор Ярославской области принял решение ввести обязательный масочный режим и одновременно снизить другие меры против распространения коронавирусной инфекции. Разрешили открыться парикмахерским и автомойкам.

После этого официальная ежедневная статистика стала более гладкой. За неделю после пика цифры снизились до 90–100 новых случаев в сутки, плавное снижение продолжилось в июне. Так, в первую неделю июня официальная статистика колебалась между 70–80 новых заболевших в сутки, ко второй неделе июня опустилась до 57–65 человек в сутки, затем до 40–50, замерев на этой отметке. После пика наименьшее число новых заболевших было зарегистрировано 8 июля — 37 человек.

Ярославцам надоело соблюдать масочный режим. Люди в масках в магазинах и общественном транспорте — уже редкость

Ярославцам надоело соблюдать масочный режим. Люди в масках в магазинах и общественном транспорте — уже редкость

Меры смягчали параллельно с цифрами: в начале июня открыли магазины с одеждой и обувью с отдельным входом, с середины месяца поэтапно открывали поликлиники, с 20-х чисел июня открыли почти всё: фитнес-центры, летние кафе, торговые центры. Пока запрещены массовые мероприятия, но власти как-то сами не всегда помнят об этом: устроили шествие Победы в конце июня и отпраздновали присвоение Ярославлю почётного статуса.

Как принимали решение об ослаблении мер

В интервью 76.RU губернатор Дмитрий Миронов объяснил, на чём основываются его решения о том, что можно уже открывать магазины, фитнес-центры и так далее.

— Есть три главных критерия: коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек для заразившихся и охват тестированием. По этим показателям Роспотребнадзор дает разрешения регионам на тот или иной этап смягчения ограничительных мер. Но много зависит от нашей самодисциплины и ответственного отношения к масочному режиму и социальному дистанцированию.

Официальную статистику по распространению коронавируса мы рассмотрели выше, а информацию о болеющих в ковид-отделениях запросили в Департаменте здравоохранения Ярославской области. Получилось так:

— 1559 коек было перепрофилировано в разгар эпидемии в 24 больницах. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации проведено сокращение коечного фонда: с 1 июня — на 150 коек, с 3 июля — на 95 коек, с 9 июля — на 50 коек. На сегодняшний день функционирует 1264 койки, — ответили в департаменте.

Так как большинство людей остаются на домашнем лечении, то число пациентов в ковид-отделениях с конца мая по июль было таким:

То есть после пикового числа новых заражений в больницах региона продолжали прибывать пациенты ещё в течении трёх недель. После мы видим резкое снижение — людей массово выписывают с больничных, на сегодня заняты 35% коек в ковид-отделениях. По рекомендациям Роспотребнадзора, даже первый этап ограничений возможен только при наличии не менее 50% свободных инфекционных коек.

Тем временем ВОЗ прогнозирует вторую волну пандемии, заявляя, что не закончилась даже первая. А глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что к нормальной жизни (с концертами, отпусками за границей) мы вернёмся не раньше следующего года.

Верите ли вы официальным цифрам статистики?

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