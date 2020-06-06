Лайк или дизлайк? Оценивайте цитаты Миронова о борьбе с коронавирусом и открытии торговых центров

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Когда откроют торговые центры
Лайк?
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Как выжить предпринимателям
Лайк?
3
Куда девать детей
Лайк?
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Вот несколько реплик ярославского губернатора, с которыми вы можете согласиться или наоборот
Вчера губернатор ярославской области Дмитрий Миронов дал эксклюзивное интервью порталу 76.RU. Говорили о смягчении ограничений во время режима повышенной готовности, о бизнесе, открытии торговых центров. Почитали? Что скажете? Оцените ответы главы региона!
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