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Лайк или дизлайк? Оценивайте цитаты Миронова о борьбе с коронавирусом и открытии торговых центров

Вот несколько реплик ярославского губернатора, с которыми вы можете согласиться или наоборот

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Ну как вам мысли губернатора?

Ну как вам мысли губернатора?

Вчера губернатор ярославской области Дмитрий Миронов дал эксклюзивное интервью порталу 76.RU. Говорили о смягчении ограничений во время режима повышенной готовности, о бизнесе, открытии торговых центров. Почитали? Что скажете? Оцените ответы главы региона!

1

Когда откроют торговые центры

Лайк?

    2

    Как выжить предпринимателям

    Лайк?

      3

      Куда девать детей

      Лайк?

        4

        Готовы ли мы ко второй волне пандемии?

        Лайк?

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