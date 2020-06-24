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Забыли про коронавирус в этот день: шествие в честь Дня Победы по Ярославлю в самых ярких кадрах

Фоторепортаж от Саши Савельевой

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В Ярославле прошло шествие в честь Дня Победы&nbsp;

В Ярославле прошло шествие в честь Дня Победы 

24 июня во многих городах России, где уже ослабили меры против коронавирусной инфекции, прошли военные шествия в честь Дня Победы. Главное шествие прошло в Москве, мы вели оттуда трансляцию.

В Ярославле шествие растянулось от Московского проспекта до Советской площади, колонны военных машин проехали даже по проспекту Ленина и Толбухинскому мосту.

Несмотря на запрет проводить мероприятия численностью больше 50 человек, в центр Ярославля стеклось много народу. Люди столпились у Советской площади в ожидании зрелища. Наш фотограф Саша Савельева запечатлела, как сегодня Ярославль гулял второй День Победы в этом году.

На саму Советскую площадь не пускали

На саму Советскую площадь не пускали

Над Советской площадью также кружил самолет&nbsp;

Над Советской площадью также кружил самолет 

Техника привлекла внимание малышей&nbsp;

Техника привлекла внимание малышей 

Военные в масках

Военные в масках

Самолёт начал кружить до того, как приехала техника&nbsp;

Самолёт начал кружить до того, как приехала техника 

Дистанцию мало кто соблюдал&nbsp;

Дистанцию мало кто соблюдал 

А стоило бы

А стоило бы

Техника всегда впечатляет

Техника всегда впечатляет

Хочется заглянуть внутрь кабины

Хочется заглянуть внутрь кабины

И запечатлеть момент&nbsp;

И запечатлеть момент 

Для кого-то праздник — это память&nbsp;

Для кого-то праздник — это память 

Для кого-то — это работа&nbsp;

Для кого-то — это работа 

Для детей — сплошное веселье&nbsp;

Для детей — сплошное веселье 

Кто-то всё же соблюдал осторожность на массовом мероприятии

Кто-то всё же соблюдал осторожность на массовом мероприятии

Людей меньше, чем во время полноценного парада

Людей меньше, чем во время полноценного парада

Многие пришли с детьми&nbsp;

Многие пришли с детьми 

Конечно, вживую интереснее, чем по телевизору&nbsp;

Конечно, вживую интереснее, чем по телевизору 

Спеклись на солнышке и присели на ступени у входа в правительство области&nbsp;

Спеклись на солнышке и присели на ступени у входа в правительство области 

Уже после парада центр оказался переполнен гуляющими&nbsp;

Уже после парада центр оказался переполнен гуляющими 

Несмотря на праздник, помните, что сейчас важнее безопасность&nbsp;

Несмотря на праздник, помните, что сейчас важнее безопасность 

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