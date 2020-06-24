Забыли про коронавирус в этот день: шествие в честь Дня Победы по Ярославлю в самых ярких кадрах

24 июня во многих городах России, где уже ослабили меры против коронавирусной инфекции, прошли военные шествия в честь Дня Победы. Главное шествие прошло в Москве, мы вели оттуда трансляцию.

В Ярославле шествие растянулось от Московского проспекта до Советской площади, колонны военных машин проехали даже по проспекту Ленина и Толбухинскому мосту.

Несмотря на запрет проводить мероприятия численностью больше 50 человек, в центр Ярославля стеклось много народу. Люди столпились у Советской площади в ожидании зрелища. Наш фотограф Саша Савельева запечатлела, как сегодня Ярославль гулял второй День Победы в этом году.