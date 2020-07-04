Присвоение статуса «Город трудовой доблести» отметили салютом: реакция ярославцев

В честь присвоения Ярославлю статуса «Город трудовой доблести» над Стрелкой прогремел салют. Реакция жителей оказалась неоднозначна: одни радовались празднику, другие посчитали это нецелесообразным в условиях ещё не отступившей эпидемии и тяжёлого финансового положения многих ярославцев. Многих расстроило то, что салют начали не в 23 часа, как обещали, а на полчаса раньше.
Публикуем мнения читателей 76.RU:
Сергей Победов:
— Деньги на ветер —это же прекрасно!
Анатолий Коптев:
— А когда прогремит салют в честь отремонтированных дорог в Ярославле?
Татьяна Кулакова:
— Лучше бы дороги отремонтировали да автобусы новые купили.
Илюха Мухин:
— Классный салют!
Олег Клюшeнков:
— Развлекательные мероприятия запрещены. А салют как смотреть? Всех сразу пустили или по несколько человек по очереди. Абсурд!
Григорий Мохов:
— Деньги некуда девать!
Елена Милонова:
— Сколько же можно выкидывать деньги на ветер. Что разве больше вложить не куда? Интересно, во сколько обошёлся этот салют?