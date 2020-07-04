Присвоение статуса «Город трудовой доблести» отметили салютом: реакция ярославцев

Татьяна Кулакова:



— Лучше бы дороги отремонтировали да автобусы новые купили.



Илюха Мухин:



— Классный салют!



Олег Клюшeнков:



— Развлекательные мероприятия запрещены. А салют как смотреть? Всех сразу пустили или по несколько человек по очереди. Абсурд!

Григорий Мохов:



— Деньги некуда девать!



Елена Милонова:



— Сколько же можно выкидывать деньги на ветер. Что разве больше вложить не куда? Интересно, во сколько обошёлся этот салют?

