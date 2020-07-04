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Присвоение статуса «Город трудовой доблести» отметили салютом: реакция ярославцев

Видео празднования со Стрелки

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Салют прогремел над Стрелкой

Салют прогремел над Стрелкой

В честь присвоения Ярославлю статуса «Город трудовой доблести» над Стрелкой прогремел салют. Реакция жителей оказалась неоднозначна: одни радовались празднику, другие посчитали это нецелесообразным в условиях ещё не отступившей эпидемии и тяжёлого финансового положения многих ярославцев. Многих расстроило то, что салют начали не в 23 часа, как обещали, а на полчаса раньше.

Салют в Ярославле

Публикуем мнения читателей 76.RU:

Сергей Победов:

— Деньги на ветер —это же прекрасно!

Анатолий Коптев:

— А когда прогремит салют в честь отремонтированных дорог в Ярославле?

Татьяна Кулакова:

— Лучше бы дороги отремонтировали да автобусы новые купили.

Илюха Мухин:

— Классный салют!

Олег Клюшeнков:

— Развлекательные мероприятия запрещены. А салют как смотреть? Всех сразу пустили или по несколько человек по очереди. Абсурд!

Григорий Мохов:

— Деньги некуда девать!

Елена Милонова:

— Сколько же можно выкидывать деньги на ветер. Что разве больше вложить не куда? Интересно, во сколько обошёлся этот салют?

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ЯрославльсалютГород трудовой доблести
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