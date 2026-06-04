«В сезон огородов людей в больницу не затащить»: как молодые врачи уехали работать в глубинку

Борис — справа, Гордей — слева Источник: личный архив Бориса и Гордея

Борис и Гордей могли остаться в Уфе, делать карьеру в клиниках как хирург и анестезиолог, однако вместо этого укатили в башкирскую глубинку — лечить пациентов по программе «Земский доктор». Они коллеги, друзья, а еще соведущие блога, где за полгода «накапало» больше 30 тысяч подписчиков! Они рассекретили, как выглядит сельская медицина на самом деле: отрубают ли им неожиданно свет, чем отличаются деревенские пациенты от городских и многое другое. Тут вам и нож в спине, и сбежавшая бедолага, которой только-только удалили селезенку, но обо всём по порядку в материале UFA1.RU.

«Ну как не заметить человека ростом под два метра», — отвечает Гордей на вопрос о том, как они сдружились с Борисом, своим соведущим в блоге. Несмотря на бытующее мнение, что хирург и анестезиолог — враги, коих поискать еще надо, они так не считают. Зато какой инфоповод интересный, злободневный — на этом они изначально и строили свой блог.

Людям интересно следить за друзьями-врачами, которые рассказывают о работе в деревне. Там и кадры интересные, да и сам конфликт «хирург — анестезиолог» беспокоит умы. Пусть в операционной Бориса и Гордея нет иерархии, ведь каждый выполняет свою часть работ, но не пошутить почти что грех.

Источник: med__duet / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Личная жизнь

К слову, не только друзей они нашли в медицине, но и жен. Оба мужчины счастливо женаты: Борис — на враче-рентгенологе, а Гордей — на враче-терапевте. Интересно, да?

Борис рассказал редакции UFA1.RU, что познакомился со своей будущей женой Настей еще в университете — они учились в соседних группах и оба были старостами. По-настоящему они сблизились во время ковида, когда вместе работали на передовой в одном госпитале.

Переезд в село его семье дался без споров во многом благодаря администрации больницы: у жены было целевое направление в Мелеуз, но главные врачи нашли общий язык, и ее перевели к мужу. Так что теперь они работают в одной больнице и оба по одной и той же программе: так получили по 1,5 млн и вложили в покупку своего дома.

Источник: med__duet / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Правда, пока что Настя, жена и врач-рентгенолог, в декрете: в минувшем декабре у них родилась красавица-дочь.

Гордей тоже женился на своей коллеге из медицины: его жена Диана — врач-терапевт. Кстати, в их семье малыш появился раньше — в блоге тему отцовства они также освещают. История пары началась с университетской скамьи, и они точно так же, как и Борис с Анастасией, были на передовой борьбы с ковидом.

Переезд в село по программе Гордей и Диана, кстати, пережили спокойно, даже с некоторым азартом. Для них это была возможность увидеть новые горизонты и получить бесценный опыт работы в сельской больнице. Они не боялись трудностей, наоборот, восприняли это как приключение. Тем более под боком близкий друг, можно дружить семьями и совершать совместные вылазки «в свет».

«У нее торчал нож»: шокирующие выходки пациентов в деревне

Городские или деревенские пациенты более капризные? Тут мнение друзей-врачей разошлись: Борис заметил, что городские всё же куда более нетерпеливые, а Гордей посчитал, что люди в большинстве своем одинаковые. Зато выходок и у этих, и у тех предостаточно.

Без разборок ведь никуда в этой жизни — чаще всего кто-то «случайно падает» и сразу неудачно именно в такие моменты. Так, пришла на прием к хирургу Борису одна женщина — из спины ее торчала рукоятка ножа, а той хоть бы хны.

«Еще я тогда удивился тому, как она себя спокойно вела, а не упала в обморок или еще что-то. А она говорила, что у нее даже не болит ничего», — рассказывает хирург.

Оказалось, то была бытовая ссора с мужем — она первая огрела его сковородкой из-за его кутежей и пьянок, а он тем временем решил не оставаться в долгу и зарядил ножом ей в спину. Супружеская чета так и прибыла в больницу вместе, почти под ручку: муж был рядом, пока женщину срочно увезли на операцию.

Оказалось, нож задел несколько органов, пришлось провести сложную операцию и даже вырезать селезенку. Женщину в итоге спасли, однако она, как только отошла от наркоза, дала деру из больницы домой. Что было дальше, врачи не знают, они вызвали полицию, а потом пару раз видели ее в добром здравии в местном магазине.

Емко о жизни врачей Источник: Городские порталы

Есть еще один яркий случай в практике Гордея — мужчина, который, вероятно, решил проверить бензопилу на прочность. Как думаете, чем? Ответ явно не дерево, а его же собственное плечо. Как итог — серьезные повреждения мягких тканей и разрыв артерии. Градус сложности добавляло то, что в их больнице сосудистого хирурга — «как воды в пустыне», как говорит Гордей. То есть нет его там попросту.

Пришлось вызывать одного такого сосудистого хирурга санавиацией — он 3 часа оперировал, в это время в ожидании и в тревоге ребята литрами пили кофе, беспокоились за мужчину. К счастью, всё прошло успешно. После лечения и восстановления их герой отправился домой.

«Правда, теперь бензопилы ему, надеемся, снятся исключительно в кошмарах», — резюмировал анестезиолог.

Условия работы в сельской больнице

Пусть это и сельская больница, они делают экстренные операции всех видов. Даже препараты, входящие в список жизненно необходимых (ЖНВЛП) в наличии имеются, как ни странно. Однако бывает так, что провести операцию врачи хоть и могут, но оборудования для определенных манипуляций им не хватает — тогда пациента направляют в городскую больницу, где есть нужная техника.

Источник: med__duet / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Но мы не унываем — умудряемся ставить диагнозы и лечить пациентов даже без всего этого госпитального пафоса. Немного смекалки, немного опыта — и готово!» — делится Гордей. Главное — чтобы медицинский скотч был, остальное — дело наживное, житейское.

Ну и на всякий случай упомянем: свет в сельской больнице никто не отрубает и при свечах никто не работает. Однако не только в технике, но и в людях различия есть. Городские пациенты, по словам Бориса, немного грамотнее, но чуть ли не каждый второй может накатать жалобу на врача. Сельские же так не поступят, потому что у них и без того мало врачей. Люди понимают: если они напишут жалобу, лечить их будет некому, поэтому медиков тут ценят больше. Хотя конфликтные ситуации, конечно, бывают — куда без них.

Еще одно отличие — деревенские пациенты чаще дарят гостинцы, да какие. При выписке пациенты заносят пакет, а там мед, варенье, пироги, пирожки, банка соленых грибов, конфеты. Живого гуся, рассказывает Борис, ему пока что еще не дарили, но в этой больнице в двухтысячных годах пациент за спасенную жизнь, по слухам, даже машину подарил своему врачу.

Гордей же считает, что анестезиолог-реаниматолог остается в небольшой тени: редко врачам этой специальности достаются почет, слава и гостинцы. Их работа остается где-то на заднем плане, потому что они борются за самых тяжелых пациентов. По его словам, долг врача — это помогать людям, и они с другом-хирургом честно выполняют свою работу, не дожидаясь лавровых венков и коробок конфет.

Еще одна «забава» — врач в деревне еще и дипломат, потому что местные не спешат ложиться под нож или хотя бы просто в больницу. Приходится их еще и убеждать. В сезон огородов людей и вовсе след простыл.

«Вот сейчас май — надо картошку, саженцы сажать, пациенты огород ставят важнее своего здоровья. Даже если ситуация критическая, они об этом не знают, они не лягут в больницу никак», — рассказывает Борис.

Друзья-врачи честно признаются, что они сами хотят облегчить людям их жизни: чтобы тем ничего не мешало радоваться весне — ну или хотя бы спокойно спать.

«Земский доктор» — благо или зло?

К слову, работают молодые врачи в Малоязовской ЦРБ. Борису с этим сильно повезло: он сам родом из этого села, так что для него переезд был отчасти возвращением на малую родину. Он и его жена, которая переехала вслед за мужем по той же причине, получили по 1,5 млн рублей — это, напомним, сумма по программе «Земский доктор» для врачей, переезжающих в сельскую местность.

Эти деньги семья потратила на покупку дома. Трат в селе, конечно, меньше, чем в городе: нет торговых центров, ресторанов и кинотеатров. По словам Бориса, к зарплате ежемесячно добавляют так называемые «путинские» — по 50 тысяч рублей. От дома до больницы — пять минут, а на обед с часу до двух они ездят домой. Это, по его словам, огромный плюс: можно нормально поесть и отдохнуть в середине дня.

Источник: med__duet / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

То же самое и с семьей Гордея. Его награда за усердную работу на благо жителей села ушла на закрытие кредитов, еще часть — на новые покупки для дома, даже обновили авто. Машина для них важна, потому что раз в месяц с супругой и ребенком они катаются в Уфу — просто погулять, побаловать себя тем, чего в местном магазине нет.

«Зарплаты как у всех, никто на Канары не улетает, но зато здоровье местных жителей в надежных руках!» — шутит анестезиолог-реаниматолог.

Дом им дали съемный на срок отработки программы, то есть на пять лет. Половину аренды оплачивает больница, а вторую половину — они сами.

Как пришли к идее вести блог?

И, наконец-то, вопросы о блоге — как так получилось, что врачи решили завести страницу в соцсетях? На самом деле, не для славы и не для денег, хотя и не без этого.

Начало задал Борис, а точнее, его жена, которая уже три года ведет профессиональный блог: подписчиков у нее уже больше 20 тысяч! Она давно уговаривала мужа тоже попробовать вещать в интернете, но тот отнекивался. Решил всё случай.

В какой-то момент зарплата стала прыгать — то маленькая, то побольше, семья поняла, что нужен дополнительный доход, но при этом должно быть интересно. А почему бы не попробовать завести уже блог? Тогда Борис поговорил с Гордеем, и они решили сделать страничку на двоих. Популярность обрушилась стремительно: полгода — и больше 30 тысяч подписчиков.

Идея изначально была в насущной и злободневной теме: врач-анестезиолог и хирург — между ними всегда искры летят в операционной. Правда то или нет — непонятно, но тема цепляет, поэтому на профессиональном юморе они и вырастили свой блог без накруток.

Источник: med__duet / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако конфронтация — это не про них. Гордей и Борис хотели доказать обратное: эти два специалиста неразрывно связаны, постоянно взаимодействуют — они вместе делают общее дело. К тому же хотелось в блоге раскрыть людям жизнь врачей изнутри, где они не только лечат, но и живут в селе.

Сначала молодые врачи боялись, что коллеги будут над ними и их видео смеяться, а оказалось в точности наоборот: их не только поддержали, но даже согласились сняться в их роликах. Наутро после вечерних выпусков приходили на работу и по-доброму говорили: «Классно, прикольно, давайте еще».

К слову, в начале своего пути они снимали на энтузиазме аж по два-три видео в день. Предложения о сотрудничестве посыпались десятками — приходили они чуть ли не каждый день. Просьбы проконсультировать тоже были, куда без этого. Но времени у медиков всегда мало: работа сложная, так что отвечали не сразу, иногда даже через три-четыре дня.

Их аудитория, по наблюдениям мужчин, — это в основном пациенты, но врачей тоже много. Возрастной контингент разный, но основная масса — от 24 до 35 лет.

Источник: med__duet / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Изначально они хотели освещать больше медицинских тем. Но потом Гордей стал отцом, а следом и Борис, тогда они добавили семейные темы — про отцовство. Теперь пытаются развивать и это направление.

Блог, по словам мужчин, помог побороть стеснительность: они перестали бояться быть собой. Научились спокойно общаться и в жизни, и на экране — Гордей, например, считает, что это оказалось гораздо полезнее любой психологической тренировки.

«Блог стал новым хобби, нашим способом расслабиться после насыщенного врачебного дня и подарить людям немного радости и улыбок», — делятся друзья.

Планы на будущее

Борис не скрывает: любая работа требует роста. Сейчас они с женой отрабатывают полтора миллиона по программе, но в будущем он хочет развиваться дальше. Если получится хорошо раскрутить блог, возможно, они вовсе уйдут в медийность. Но пока в приоритете хирургия, а в планах — переезд в Уфу или другой крупный город и покупка там квартиры, развитие в профессии — хочется делать более технологичные операции.

Гордей о дальнейших планах пока глубоко не задумывался: его семья живет здесь и сейчас. Ему нравится местная тишина, спокойствие, чистый воздух. А пение птиц в селе он называет бесплатным саундтреком к утру. Что будет дальше — время покажет, но он уверен в одном: следующий дом будет именно домом, а не квартирой. Ему с женой хочется, чтобы под окнами были не соседи сверху, а березы да курицы.