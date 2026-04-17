Под запретом даже петрушка? 4 типа продуктов, из-за которых образуются камни в почках, и 5 типов, которые их разрушают

Обратите внимание на фрукты, капусту и картофель с огурцами Источник: Лина Саитова / 116.RU

Мочекаменная болезнь — хроническое заболевание обмена веществ, при котором в почках, мочеточниках или мочевом пузыре образуются твердые камни — конкременты. Долгое время камнеобразование может оставаться незамеченным, но рано или поздно симптомы проявятся.

Процесс можно предотвратить с помощью грамотной профилактики. Врач Силва Наски Ариел Алберто да рассказал «Доктору Питеру», как питание и образ жизни помогают сохранить здоровье почек.

Силва Наски Ариел Алберто да, уролог Московской клиники

Питание равно профилактике

Диета — это обязательный элемент стратегии защиты почек. Ее соблюдение во время и после лечения поможет предотвратить повторное образование камней. Рекомендованный рацион работает сразу в нескольких направлениях:

замедляет или полностью останавливает рост уже существующих конкрементов;

нормализует минеральный обмен — баланс кальция, оксалатов, фосфатов и других веществ в организме;

поддерживает оптимальную кислотность мочи, что критически важно для профилактики;

снижает нагрузку на почки, позволяя им работать в щадящем режиме.

Особенно важно добиться таких условий у людей из групп риска: тех, у кого уже были случаи мочекаменной болезни в семье, кто имеет хронические нарушения обмена веществ (например, подагру) и чья работа связана с малоподвижным образом жизни и нерегулярным питанием.

Универсальные правила диеты для всех

Если у человека есть склонность к камнеобразованию или он прошел лечение, важно следовать простым принципам питания. Они могут корректироваться исходя из типа камней, но несколько ключевых правил работают для всех.

Необходимо соблюдать питьевой режим. Рекомендованный суточный объем жидкости — 2,5–3 литра. Лучше всего подходит чистая или слабоминерализованная (столовая) вода, морсы. Достаточное питье снижает концентрацию солей в моче и препятствует их кристаллизации.

Рекомендовано дробное питание — 4–6 раз в день небольшими порциями. Ужин должен состояться за 2,5–3 часа до сна. Это помогает равномерно нагружать пищеварительную и мочевыделительную системы.

В приготовлении пищи рекомендовано исключить такие методы, как жарку и копчение. Лучше готовить еду при помощи варки, тушения, запекания или пара. Так можно сохранить полезные свойства продуктов и не бояться перегрузить организм лишними жирами.

Еще одна важная рекомендация — контроль соли. Нужно ограничить ее потребление до 5 граммов в сутки — это примерно чайная ложка. Соль задерживает жидкость и создает дополнительную нагрузку на почки.

После консультации с врачом и учета других особенностей здоровья могут быть рекомендованы разгрузочные дни. Это помогает нормализовать обмен веществ.

Фокус на главном

В 80% случаев формируются оксалатно-кальциевые камни. Их образование связано с избытком солей щавелевой кислоты и кальция в моче. Поэтому есть продукты, которые нужно включать и, наоборот, исключать из рациона.

Продукты, которые запрещены

Согласно рекомендациям, из рациона нужно исключить продукты, способные повысить образование оксалатов в моче. Это могут быть:

некоторые виды зелени — щавель, шпинат, даже петрушка и кинза;

овощи и фрукты, ягоды — свекла, баклажаны, некоторые виды капусты, кислые сорта ягод и фруктов;

мясо — жирная свинина и субпродукты;

концентрированные бульоны, консервы (особенно рыбные).

Что нужно включать в рацион

Есть продукты, которые рекомендовано включать в меню. Они помогут поддерживать обмен веществ и работу почек. Нужно обратить внимание на:

белки, которые содержатся в постном мясе (куриная грудка, индейка, кролик), рыбе (треска, минтай, хек);

сложные углеводы, например, бобовые, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы;

овощи — лучше всего выбирать картофель (отварной), кабачок, тыкву, белокочанную и цветную капусту, огурцы;

фрукты — сезонные абрикосы, груши, персики, бананы;

кисломолочные продукты, однако их количество нужно ограничивать и обязательно предварительно проконсультироваться с врачом.

Ключевое правило в рамках диеты — питаться дробно, 5–6 раз в день. Нужно избегать перееданий, а также длительных голоданий и экстремальных монодиет.

Жизнь после лечения: диета как страховка от рецидива

Даже после успешного дробления камней (литотрипсии) или их хирургического удаления расслабляться нельзя. Диета в этот период — главная мера, которая страхует вас от повторного образования конкрементов. Она не такая строгая, как в острый период, но список рекомендаций остается довольно обширным.

Есть основные правила:

питьевой режим — 2,5–3 литра жидкости в день;

дробное питание — 5–6 раз в день небольшими порциями;

ограничение соли — не более 5 граммов в день;

полный отказ от жареного, копченостей, консервов, маринадов и алкоголя;

исключение наваристых мясных, рыбных и грибных бульонов, а также субпродуктов.

Диета составляется с учетом типа камней, поэтому окончательные рекомендации всегда дает лечащий врач. Их соблюдение помогает снизить риски их повторного формирования.

Профилактика камнеобразования в почках — это в первую очередь осознанный подход к питанию и образу жизни. Не существует волшебной таблетки, которая раз и навсегда решит проблему. Зато есть проверенные временем принципы: обильное питье, дробное питание, ограничение соли и отказ от вредных продуктов.

Болезни, под которые маскируются камни в почках

«Заболеваемость мочекаменной болезни неуклонно растет. Причины окончательно неизвестны», — говорится в исследовании наших ученых, опубликованном в журнале «Экспериментальная и клиническая урология».

Эксперты выдвигают несколько версий. Во-первых, улучшилась диагностика, поэтому уролитиаз (мочекаменную болезнь) стали выявлять чаще. Во-вторых, врачи винят современное питание.

«Наши данные показали, что заболеваемость уролитиазом увеличивалась вместе с заболеваемостью сахарным диабетом 2-го типа, ожирением и потреблением мяса», — говорят ученые.

Как понять, что в почках появились камни? И можно ли избавиться от камней навсегда? Вот что говорит уролог Сергей Пульбере.

Сергей Пульбере, уролог, заведующий отделением урологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук

Камни в почках: симптомы

«Формирование камней долгое время может клинически не проявляться. Но когда случается обострение и камень блокирует отток мочи, появляются приступообразные боли в пояснице, нередко во время физической нагрузки или при движении, преимущественно с одной стороны», — рассказывает заведующий урологическим отделением Первой Градской Сергей Пульбере.

Когда камень расположен в мочеточнике, боль может переходить из поясницы в паховую область, низ живота, половые органы. В таком случае болезнь нередко маскируется под заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и многие другие патологии. При этом человека мучают частые позывы в туалет, в моче может появиться кровь.

Чтобы поставить диагноз, пациенту назначают:

общий анализ крови (для оценки степени воспаления);

общий анализ мочи (выяснить, есть ли кровь в моче, определить рН мочи, наличие посторонних включений и косвенных признаков воспаления);

биохимический анализ крови (для оценки функции почек и факторов камнеобразования, в том числе нарушения электролитного состава крови и повышения уровня мочевой кислоты);

УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря.

«Если вовремя не обратиться к врачу, мочекаменная болезнь может обернуться серьезными проблемами, такими как острый пиелонефрит. Длительное нарушение оттока мочи из почки в конечном итоге способно привести к гибели органа», — говорит Сергей Пульбере.

Могут ли камни в почках выйти сами

«Если камни небольшие (до 5–6 мм), с большой вероятностью они отойдут сами. Справиться с проблемой и снять боль помогают специальные препараты», — рассказывает уролог.

Некоторые виды камней можно растворить и вывести с помощью лекарств. Например, ураты — соли мочевой кислоты.

Однако если лекарства не помогают, остается лишь хирургическое вмешательство. К счастью, в наши дни открытые операции при мочекаменной болезни ушли в прошлое.

Так, при методе ДЛТ (дистанционная литотрипсия) камни дробят с помощью ударной волны рентгеновских лучей или ультразвука. Есть также трансуретральная контактная лазерная операция — ее проводят через мочеиспускательный канал. При чрескожной нефролитотомии (ЧНЛ) камни удаляют с помощью небольшого прокола кожи в районе спины. А для крупных камней в почках и мочеточнике используют лапароскопические методы, когда операцию проводят через небольшой прокол в брюшной стенке.

«Пациент возвращается к активной жизни намного быстрее, чем если бы использовалась традиционная открытая хирургия», — говорит врач.

Можно ли удалить камни в почках навсегда

Камни в почках — это болезнь обмена веществ. Поэтому навсегда избавиться от патологии невозможно.

По данным исследования российских ученых, у пациентов, страдающих уролитиазом, частота рецидивов составляет 10–23% в течение 1 года, 50% — в течение 5–10 лет, 75% — в течение 20 лет после первых выраженных клинических проявлений болезни.

При этом после каждого эпизода частота рецидивов увеличивается, а интервал между рецидивами сокращается.

Чтобы не пропустить болезнь, уролог советует: