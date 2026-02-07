«Я ела по 15 таблеток в день». Сибирячка похудела на 62 кг, научилась летать на параплане и встала на сапборд — что ей помогло

Сложно поверить в то, что перед нами один и тот же человек, правда?

В 50 лет Татьяна Пилькевич весила 127 килограммов, принимала 15 таблеток в день от диабета, астмы и гипертонии и чувствовала себя инвалидом. Сегодня, в 54, она весит 65 килограммов, ее сахар и давление в норме, а свободное время она тратит на сапсерфинг, конные прогулки и путешествия. Свой путь к здоровью она называет вторым рождением. Ее история — о выборе, который встает перед каждым: смириться или бороться. Редакция NGS.RU связалась с Татьяной — женщина рассказала, как точка невозврата обернулась для нее точкой старта.

Спортсменка, комсомолка

Татьяна выросла в спорте. Всегда поджарая, «подсушенная» и полная энергии — именно так она себя описывает. Первый серьезный набор веса, сразу на 25 килограммов, случился у нее в 20 лет, после родов. Справилась она быстро: молодой организм и жесткие методы («закрыть рот») позволили ей скинуть лишнее за полгода.

Татьяна с дочкой Эльвирой

Правда, скинула Татьяна в итоге больше положенного, превратившись, как тогда говорили, в «дистрофика». Сказались и частые скандалы с мужем: отношения, призналась женщина, были абьюзивные, с рукоприкладством.

«Пришла в больницу, а мне говорят: " Что ты такая худая? Одни рёбра торчат. Как ты будешь рожать? " А я в ответ: " Уже родила! " », — вспомнила она.

До 30 лет вес Татьяне удавалось держать в узде силой воли и постоянными тренировками. Но с возрастом механизмы начали давать сбой.

«После 30 начинаются гормональные изменения, вес начинает расти. В 33 года произошел скачок — набрала 44 килограмма, но снова справилась. Придерживалась диеты, ходила в спортзал», — рассказала женщина.

Вес Татьяны постоянно колебался, а в молодости она была даже слишком худой

Постоянными тренировками сибирячка добилась формы «высушенного Шварценеггера»: ее вес тогда был всего 52 килограмма. Но после 40 лет организм снова дал сбой, метаболизм замедлился, и вес снова пополз вверх. Она продолжила с ним бороться — тренировками и ограничениями в питании.

Переживания в личной жизни тоже наложили свой отпечаток. Расставшись с мужем-тираном, Татьяна через какое-то время встретила любовь. Новый мужчина любил ее кормить: слишком уж худой она была. От вкусной еды женщина не отказывалась, но каждый раз, дойдя до крайности, Татьяна спохватывалась и брала себя в руки.

«Такие вот качели у меня были», — вздохнула собеседница, рассказывая о своих слабостях.

Точка невозврата

Когда Татьяне было уже за 40, она достигла точки невозврата: поправилась до 127 килограммов при росте 170 сантиметров. Ей диагностировали диабет 2-го типа, бонусом добавились астма и гипертония.

«Сахар скакал, я ела по 15 таблеток в день, какие-то разные, и ничего не помогало», — рассказала женщина.

Врачи готовили ее к переходу на инсулин, но Татьяна была категорична: никакой инсулиновой зависимости.

После 40 лет вес Татьяны начал стремительно расти Женщина призналась, что любила вкусно поесть

Жизнь сузилась до больниц и дивана, Татьяна забросила спорт, ее захватила апатия. Осознание неудовлетворенности собственной жизнью пришло как озарение.

«Ты просыпаешься и понимаешь: либо ты хочешь дальше жить нормально, полноценно, либо… всё. Либо ты скатываешься в инвалидность, либо ты заново возрождаешься, как птица феникс. Я решила, что хочу еще пожить — и пожить не как инвалид», — объяснила женщина.

Путь к спасению

Параллельно дать жиру бой настраивалась и дочь Татьяны: она с детства была пышкой, и с возрастом эта пышность дошла до отметки в 160 килограммов. Отыскав, как тогда казалось, достойного врача, мать и дочь записались на консультацию. Им рассказали о существовании квоты для диабетиков и про экспериментальную операцию, которая способна избавить от диабета, точнее, вывести хроническое заболевание в ремиссию.

Ознакомившись с историей пациенток, специалист заявил, что лечить Татьяну он возьмется, так как у нее уже диагностирован диабет, а на проблему ее дочери Эльвиры махнул рукой.

«У нее всё нормально, она просто обжора», — цитирует Татьяна врача.

Дочь Татьяны Эльвира с детства имела лишний вес

Стоит ли говорить, что обе остались страшно недовольны и вознамерились продолжать самостоятельные попытки похудения. Но главное, что вынесла Татьяна с того визита, — есть квота на операцию, и ей можно воспользоваться.

За последующий после этого год Татьяна похудела на 16 килограммов. Результат достойный, но лишний вес, по воспоминаниям женщины, уходил мучительно медленно.

«Это было очень тяжело, прямо пытка какая-то. Потому что мозг всё время хочет есть», — пояснила сибирячка.

Светом в окошке стал визит к местному эндокринологу, которая посоветовала Татьяне обратиться в научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии. Именно там ей предложили соответствующее лечение.

Женщина прошла долгий путь до операции, преодолев немало сложностей. Вперед ее двигало стремление вновь стать здоровой, стройной и молодой, и она во что бы то ни стало решила добиться желаемого.

Золотое правило «нового желудка»

Операция — резекция желудка — прошла успешно. Объем ее желудка после хирургических манипуляций стал равен всего 50 граммам.

«Это меньше 100-граммовой рюмки. Представляете? Мозг просит есть, а тебя тошнит, всё болит», — описала первые дни Татьяна.

Ее решимость поразила врачей: на второй день она уже ходила по коридору, считая шаги для восстановления, а на восьмой вышла на работу.

Любимое фото Татьяны — она вся поместилась в одну штанину своих старых брюк Женщина вернула спорт в свою жизнь

Татьяна при этом подчеркнула, что операция — не волшебная палочка, а инструмент. Люди могут думать, что достаточно просто урезать желудок и дальше ничего не делать, но на самом деле это далеко не так. Женщина сформулировала для себя суровые, но эффективные правила, которые позволили ей приходить в норму постепенно, попутно привыкая к новой версии себя: «Ешь часто и помаленьку, не пей после еды».

Вес начал таять. Спустя полгода Татьяна полностью восстановилась, а спустя год отметила победу: она похудела на 67 килограммов. Правда, 5 из них она вернула: посчитала, что так ей лучше.

Второе дыхание

Сегодня Татьяна весит 65 килограммов. Ее здоровье тоже заметно улучшилось: сахар стабилен на уровне 5,1, давление нормализовалось, отпала необходимость в горстях таблеток.

«Я врачам всем говорю, что у меня был диабет, а они такие: " В смысле? " А я им: " В прямом! " », — улыбнулась женщина.

Но главное — вернулась невероятная энергия. Татьяна призналась, что снова ощущает себя на 25 лет, а новую жизнь описывает как праздник.

«Встала — побежала, — охарактеризовала ее она. — Знаете, у меня появилась " тревел-зависимость " : я все свободные деньги трачу на путешествия. Я очень подвижная».

Татьяна полюбила путешествия — ее зовет жажда приключений Улыбка и позитивный настрой — ее визитная карточка в любом весе

Женщина берет уроки верховой езды, обожает плавать на сапборде, летать на параплане и ходит в горы.

«Мир прекрасен и удивителен, поверьте», — говорит женщина.

Дочери Татьяны тоже сделали операцию, и вместе они даже поучаствовали в телевизионном проекте на канале НТВ, где рассказывали про свой извилистый путь к новой жизни. Оглядываясь назад, Татьяна не отрицает трудностей.

«Неприятие себя, конечно, было, но я всегда была позитивно настроена. Человек я общительный, и люди меня [полюбили] как веселую толстуху», — рассказала женщина.

Вот такой Татьяна была когда-то И вот такой стала — разница в 62 килограмма

Но позитив позитивом, а здоровье превыше всего. Ее главный завет сегодня — заботиться о себе и никогда не сдаваться, даже если кажется, что силы на исходе.