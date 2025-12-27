«Дети — прямое отражение родителей». Подростки катаются на крышах вагонов, рискуя жизнью, — почему они это делают

Светлана говорит, что дети — это прямое отражение родителей Источник: Анастасия Копыркина / Е1.RU

Для транспортников зацеперы — это не просто головная боль, это беда. Отчаянные подростки кошмарят водителей трамваев, катаясь на крышах вагонов, рискуя свалиться на рельсы или получить смертельный удар током. Дети так достали вагоновожатых, что они отказывались выходить на линию. А недавно ребенок прокатился на крыше метро Екатеринбурга и попался полицейским на выходе.

На зацеперов регулярно жалуются водители Источник: читатель E1.RU

Как говорят в полиции, в Центральной России уже сформировались целые сообщества зацеперов. Оттуда эта культура распространяется и на другие регионы.

«Они активно обмениваются видеороликами и планами по совершению противоправных действий», — докладывал на пресс-конференции ТАСС заместитель начальника управления на транспорте МВД России по УрФО Александр Терещенко.

Что же толкает молодежь на такие опасные игры? E1.RU разбирался вместе с психологом Светланой Ражевой.

Хотят власти и внимания

— Почему подростки начинают заниматься экстремальными и опасными увлечениями? Например, зацеперством?

— Дети-зацеперы формируют свое уникальное «мини-государство», где устанавливают собственные правила и порядки. Они дают друг другу задания, проверяя смелость товарищей, назначают лидеров и подчиненных.

В этом сообществе есть система «следящих», которые наблюдают за отсутствием взрослых. Если кто-то из друзей падает, другие готовы прийти на помощь. Это похоже на иерархическую структуру, где престиж зависит от «этажа» (чем выше, тем лучше) и дети играют во власть. Власть становится желанной наградой для зацепера.

— А почему подросткам важно ощущать свою власть?

— Человеку с самого начала свойственно стремление к власти, желание не просто управлять своей жизнью, но и показывать свою силу. Мы рождаемся в мире, где власть и влияние — это основа всего. Вспомните младенца: он полностью зависит от мамы, но при этом своим плачем он управляет ею. Заплакал — мама накормила, заплакал — мама сменила подгузник.

Это нормально, так происходит у всех. Но у некоторых людей в общении со взрослыми этого ощущения влияния может не хватать.

Они чувствуют, что их либо сильно ограничивают, либо вообще не замечают. Они одиноки. И тогда могут как-то бунтарски проявлять себя в семье, среди родственников или же просто попадают под чужое влияние. Светлана Ражева психолог

Лидеров, как всегда, меньше. А те, кто попадает под влияние, часто идут на поводу у слабостей других, вступая в эту конкурентную борьбу, которая строится на проигрышах или каких-то опасных иллюзиях.

— Получается, что подростки цепляются за трамваи, потому что им не хватает внимания и понимания со стороны родителей?

— Часто детские сообщества формируются, когда родители не уделяют детям должного внимания и не присматривают за ними.

Позвольте привести пример из моего детства. Мои мама и папа много работали, но в нашей школе был один особенный педагог-наставник. Он водил нас в походы, всегда был рядом. Мы могли полгода готовиться к такому походу, а потом уходили на неделю. Это было постоянным событием.

Мы всегда были с нашим наставником. А родители продолжали работать. Если бы не это увлечение, которое так нас захватило, то мы бы «потерялись». Родители создали для нас иллюзию самостоятельности, а сами со стороны контролировали. Это тоже выход из ситуации, если вы много работаете: отдайте ребенка в секцию, где будет сильный духом тренер-лидер. Ребенок всегда будет под присмотром.

Как уберечь своих детей

— Как ребенок попадает в плохую компанию? Почему его тянет к опасностям?

— Если родители уделяют внимание, то ребенок будет постоянно в секциях. Его энергия и интерес будут находить выход в правильное русло.

Если же родители не дают поддержки, особенно в первые годы жизни, и он остается без нее, то воспитательную роль возьмет на себя улица. Те самые мальчишки-сорвиголовы, которые будут говорить: «Будь как я, будь в нашей команде». Это очень важно для развития личности — уметь быть в команде, быть лидером или просто быть кем-то значимым для своей «команды» или семьи. Светлана Ражева психолог

Если семья не будет давать чувство значимости, то они найдут поддержку с улицы. А эта поддержка не всегда правильная.



Если семья или общество не поддерживают подростка, а лишь отталкивают, закрывая перед ним все пути, вероятно, у него появляются более значимые взрослые-наставники, которые сами вышли из, скажем так, непростых жизненных обстоятельств.

Отсюда и возникают проблемы с зацеперами. Им это кажется героическим поступком. В основном это дети, которые еще не осознают последствий своих действий. Им хочется совершить что-то героическое сегодня, не задумываясь о завтрашнем дне.

Они не понимают, что жизнь может оборваться от случайного толчка или от недостатка сил. Им важно, чтобы папа и мама заметили их. Оценили геройство. Ради любви они неосознанно идут на риск.

— Как выглядит трудный подросток у поколений зумеров и альфа? Опишите, пожалуйста, его психологический портрет.

— Дети — это зеркало взрослых. Когда мы говорим о «трудных детях», возможно, мы просто не знаем, как с ними взаимодействовать, и они становятся для нас неинтересными. Но стоит лишь понять их, и они раскрываются как совершенно восхитительные личности.

Трудный подросток нашего времени — это особый ребенок, который требует особого внимания и заботы. Ему нужно гораздо больше любви и поддержки. Он не плохой, ему не хватает простого тепла и внимания. Или он испытал когда-то в раннем детстве сильный эмоциональный стресс. Светлана Ражева психолог

Я бы предложила переосмыслить понятие «трудный ребенок». Скорее это очень интересные и энергичные дети, с которыми мы, взрослые, не всегда умеем находить общий язык или справляться с их активностью. Поэтому я считаю, что ярлык «трудный» не подходит детям.

— Давайте представим, что я мама трудного подростка. Мой сын стал зацепером, попал в плохую компанию. Что делать?

— Дети начинают увлекаться чем-то вроде зацеперства примерно в 9–10 лет. К 3 годам основные этапы воспитания уже пройдены. К сожалению, в этом возрасте вы уже упустили момент. Ребенок к этому времени становится самостоятельной, сформировавшейся личностью. Ваша связь с ним теперь, скорее всего, ограничивается лишь финансовой поддержкой, и даже это не гарантировано.

Если вы столкнулись с трудностями в общении с ребенком, это говорит о том, что до 3 лет вам не удалось наладить открытый диалог. Возможно, тогда он уже стал для вас неудобен, и теперь, когда вы вдруг захотели стать «идеальной мамой», это вряд ли получится. Так, к сожалению, не работает.

Если вы чувствуете, что не справляетесь с бурлящей энергией ребенка, необходимо сразу же подключать значимых взрослых. Прекрасным вариантом станет бассейн — там дети отлично выплескивают свою энергию. Или карате: помимо физической нагрузки, оно дает очень серьезное и глубокое воспитание. Светлана Ражева психолог

То есть в таких ситуациях нужно незамедлительно привлекать к работе с ребенком очень умных и авторитетных специалистов.

Учитель всегда прав?

— Почему участились ситуации, когда возникают серьезные конфликты между учителем и учеником? Рот мылом вымыл воспитатель в садике, ручкой кинул учитель в школе…

— Раньше подобные конфликты были нормой, хотя и оставались за закрытыми дверями. Жестокое обращение, например с использованием линеек, было обыденностью.

Сейчас общество становится более открытым и стремится к справедливости. Если раньше многое скрывалось, то корпоративная культура, которая, кажется, сохраняется и сегодня, продолжает отстаивать позицию, что «учитель должен быть всегда поддержан и оправдан». Я не согласна с этим утверждением. Правильный учитель заслуживает поддержки, но не тот, кто проявляет садистские наклонности.

— Виноваты в конфликтах педагоги или это исключительно ответственность родителей, которые должным образом не воспитали подростка?

— Ремень и угрозы — это проявления бессилия. Власть должна демонстрироваться иначе, нежели простое утверждение своей силы взрослым человеком. Взрослый человек всегда сильнее маленького ребенка. И когда такой взрослый, не находя иных способов воздействия, прибегает к физическим наказаниям, это говорит о его профессиональной непригодности.

Вспоминая случай с учителем физики, я на стороне педагога (конфликт произошел, когда подросток зашел в кабинет и начал материться. Учитель толкнул ребенка, тот упал. Потом преподаватель попытался отвести школьника к завучу, но тот вырвался и ушел. — Прим. ред.). Он не нанес ребенку никакого ущерба, ни психологического, ни физического. Он лишь силой отвел ребенка к заместителю директора, чтобы вместе разобраться в ситуации. Он не бил, не использовал предметы, не прибегал к угрозам.

Воспитатель, который вымыл ребенку рот мылом, — это совсем другая история. Доминирование физической силой, садистские наклонности — это недопустимо.

Именно после таких случаев, когда ребенок не получает должного внимания со стороны родителей или травмирован взрослым, который применил свою силу, он зачастую становится трудным подростком, который всеми способами пытается продемонстрировать свою силу и власть. Отсюда плохие компании, те самые зацеперы. Светлана Ражева психолог

От преподавателя мы ожидаем адекватности, чтобы он трезво оценивал свои умственные способности. Либо занимался грамотно соответствующей деятельностью, либо отказался от нее. Если ты не умеешь сдерживать себя, не любишь детей, то зачем идешь в педагоги? Учитель — это призвание.

Управлять ребенком следует не страхом, а пониманием и взаимным уважением. Педагог должен учить ребенка разговаривать и договариваться, ведь именно эти навыки дети принесут во взрослую жизнь. Умение договариваться определяет успешность человека, в то время как его отсутствие ведет к неумелости.

