В Ярославле открыли «горячую линию» по отоплению: куда звонить, если в доме холодно

В Ярославской области открыли горячие линии по отоплению в домах
В Ярославле с 1 октября поэтапно начнут давать отопление. В области тоже начинается отопительный сезон, и власти открыли «горячие линии» для жалоб.
Публикуем номера телефонов, по которым можно звонить, если в вашем доме батареи не стали тёплыми в срок:
- Ярославль: 8(4852)40-40-40, 8(4852) 59-57-25, 8(4852) 69-53-46, 8(4852) 67-19-11, 8(4852)71-02-02, 8(4852)26-20-20, 8(4852)26-20-20, 8(4852)69-57-25, 8(4852)67-18-18, 8(4852)69-57-25, 8(4852)26-11-11, 8(4852) 26-70-70 - круглосуточно. 8(4852)40-39-32, 8(4852)40-39-07 - пн.-пт. 8:30-17:30;
- Переславль-Залесский: 8(48535)2-00-12, 8(48535)3-51-91, 8(48535)3-12-11 - круглосуточно;
- Рыбинск: 8(4855)295-111, 8(4855)295-112 - круглосуточно;
- Большесельский район: - 8(48542)2-19-15 - круглосуточно. 8(48542)2-11-63 - в рабочие дни 8:30 - 16:30;
- Борисоглебский район: 8(48539) 2-13-52 - в рабочие дни с 08:00 до 17:00. 8(48539) 2-14-75 - в выходные дни круглосуточно и рабочие дни с 17.00 до 08.00 следующего дня;
- Брейтовский район: 8(48545) 2-80-06, 8-962-212-90-50 - круглосуточно.
- Гаврилов-Ямский район: 8(48534)2-54-41 - круглосуточно;
- Даниловский район: (48538) 5-13-68, (48538) 5-20-57 - круглосуточно;
- Любимский район: 8(48543)2-60-12, 8-961-026-19-60 - круглосуточно;
- Мышкинский район: 8(48544)2-14-64, 8-961-020-53-46 - круглосуточно;
- Некоузский район: 8(48547)2-11-01 - круглосуточно. 8(48547)2-11-51 - в рабочие дни с 08:00 до 17:00;
- Некрасовский район: 8(48531)4-11-00 - круглосуточно;
- Первомайский район:8(48549) 2-40-02 - круглосуточно. 8 (48549) 2-19-82, 8(48549) 2-10-48, 8(48549)2-12-48 - В рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов (с 12.00-13.00 обеденный перерыв);
- Пошехонский район: 8 (48546) 2-14-04 - круглосуточно;
- Ростовский район: 8(48536)6-13-13 - круглосуточно;
- Рыбинский район: 8(4855)21-43-70 - круглосуточно. 8(4855)28-01-91 в рабочие дни с 08:00 до 17:00;
- Тутаевский район: 8(48533)7-00-06 - круглосуточно. 8(48533)2-29-65, 8(48533)2-37-16 - в рабочие дни с 08:00 до 17:00;
- Угличский район: 8(48532) 5-000-1 - круглосуточно;
- Ярославский район: 8(4852)25-06-06 - круглосуточно. 8(4852)79-59-29 - понедельник – четверг 08:30 - 17:30.
– При отсутствии отопления также можно обращаться в диспетчерские службыуправляющих компаний и ЕДДС. Их номера размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления, - уточнила и. о. директора регионального департамента ЖКХ Мария Сачкова.
Напомним, что в некоторых городах отопление уже подключили - например в Рыбинске. А вот в Ярославле еще только сегодня назвали даты, когда начнется поэтапное обеспечение теплом социальных объектов и жилого фонда.