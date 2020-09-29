В Ярославле открыли «горячую линию» по отоплению: куда звонить, если в доме холодно

В Ярославле с 1 октября поэтапно начнут давать отопление. В области тоже начинается отопительный сезон, и власти открыли «горячие линии» для жалоб.



Публикуем номера телефонов, по которым можно звонить, если в вашем доме батареи не стали тёплыми в срок:

