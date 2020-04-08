26-летний руководитель ярославской школы воркаута Антон Королёв стал волонтёром после того, как из-за пандемии закрыли зал, в котором он тренировал. Теперь Антон разносит продукты и лекарства тем, кто находится на карантине или на самоизоляции.
— Я вынужден был остановить свой проект, свою основную деятельность, — рассказал спортсмен. — Появилось очень много свободного времени. Я начал замечать, что многие люди не могут выйти на улицу, что-то себе купить. Буквально сразу же наткнулся на пост управления по молодёжной политике о том, что запускается проект «Мы вместе», где волонтёры доставляют продукты и товары первой необходимости всем, кто на самоизоляции, — пенсионерам, инвалидам — всем, кто сейчас в зоне риска. Я сразу же откликнулся, прошёл регистрацию, попал в штаб. Я там далеко не один — там есть целый штат волонтёров, кто на свой страх и риск работает.
Оказалось, что людей, которым сейчас необходима помощь волонтёров, очень много.
— Стараюсь брать как можно больше заявок, — говорит Антон. — По мере возможностей, естественно. А почему бы и нет? Время есть, есть руки, ноги. Я молодой, здоровый, сильный парень, у которого крепкий иммунитет. Естественно, берегу своё здоровье, мне не всё равно на себя, поэтому я использую средства защиты — это и маска, и перчатки, я стараюсь пшикать на всё, к чему прикасаюсь. С другой стороны, кто, если не я, поможет пенсионерам или нуждающимся? Тем более на правой руке у меня, как мама говорит, есть линия, что я доживу до старости, а сейчас я далеко не стар, соответственно, я ещё долго проживу.
Находящиеся на самоизоляции и карантине люди чаще всего просят принести им продукты: хлеб, яйца, различные крупы.
— Ни разу ещё котлеты не доставлял, чаще всего тушку цыплёнка просят купить, — рассказал Антон. — Людям нужна просто еда. Либо товары первой необходимости — бумага, бинты различные, салфетки, антисептики, естественно. И молодцы, что заказывают фрукты и овощи, потому что там много витаминов.
Волонтёр говорит, что встречают его всегда радушно, некоторые бабушки даже плачут от того, что на их просьбы откликаются.
— Люди на самом деле реагируют все очень похоже, — говорит спортсмен. — Если мы говорим про пенсионеров, то в большинстве своём они одиноки: кто-то остался совсем один, кто-то далеко от своих родственников. Им зачастую надо, чтобы с ними поговорили, а не только продукты доставили, а ещё и выслушали про их переживания, поэтому встречают всегда очень тепло, очень радушно, естественно, с опаской — сейчас все переживают из-за коронавируса. Пытаюсь всех успокоить. Естественно, держимся на расстоянии. Конечно, благодарят, когда приношу им продукты. Одна бабушка вот расплакалась позавчера. Пытались мне и деньги всучить — отблагодарить, но это лишнее. Я очень много слышу благодарных слов в свой адрес, что тоже мне греет душу. И понимаю, что я не зря этим занимаюсь. Приятно ощущать, что ты нужен кому-то, что ты приносишь кому-то радость.
Обратиться за помощью могут все, кому она необходима. Это и люди старше 66 лет, которым рекомендовано не выходить на улицу, и люди, которые находятся на карантине. Попросить привезти еду и товары первой необходимости можно по номеру штаба 8 800 200-34-11.
Антон и сам помогает тем, кто оказался в сложной ситуации и не может купить себе продуктов. В первую очередь пожилым людям, многодетным и неполным семьям. В этом случае молодой человек со своими друзьями тратит на продукты свои деньги, поэтому просит, чтобы обращались только те, кому действительно необходима помощь. Номер Антона +7 901 274-66-01.