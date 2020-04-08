Оказалось, что людей, которым сейчас необходима помощь волонтёров, очень много.



— Стараюсь брать как можно больше заявок, — говорит Антон. — По мере возможностей, естественно. А почему бы и нет? Время есть, есть руки, ноги. Я молодой, здоровый, сильный парень, у которого крепкий иммунитет. Естественно, берегу своё здоровье, мне не всё равно на себя, поэтому я использую средства защиты — это и маска, и перчатки, я стараюсь пшикать на всё, к чему прикасаюсь. С другой стороны, кто, если не я, поможет пенсионерам или нуждающимся? Тем более на правой руке у меня, как мама говорит, есть линия, что я доживу до старости, а сейчас я далеко не стар, соответственно, я ещё долго проживу.



Находящиеся на самоизоляции и карантине люди чаще всего просят принести им продукты: хлеб, яйца, различные крупы.



— Ни разу ещё котлеты не доставлял, чаще всего тушку цыплёнка просят купить, — рассказал Антон. — Людям нужна просто еда. Либо товары первой необходимости — бумага, бинты различные, салфетки, антисептики, естественно. И молодцы, что заказывают фрукты и овощи, потому что там много витаминов.

