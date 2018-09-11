Родственники Олега ждут хоть какой-то информации о том, что произошло

В Ярославской области ищут 49-летнего Олега Апакушина, который странным образом пропал несколько дней назад.



— Олег 7 сентября уехал к Яхробольскому озеру в район Красного Профинтерна на рыбалку, — рассказывает супруга пропавшего Наталья. — Его в тот день видели местные около половины седьмого вечера. И мать звонила примерно в это же время ему, они разговаривали.



Родственники пропавшего рыбака говорят, что он должен был переночевать в машине, с утра ещё порыбачить, а потом ехать домой.



— Лодка весь следующий день проплавала, прибитая к берегу, — говорят родственники Олега. — Машина стоит, в ней — все ценные вещи на месте. Куда пропал Олег, мы не знаем.



Место, где рыбачил Олег, уже обследовали водолазы, а волонтёры поисково-спасательного отряда осмотрели местность с квадрокоптера. Ни пропавшего, ни каких-либо зацепок они не нашли.

Приметы мужчины: на вид около 50 лет, был одет в хлопчатобумажный камуфляжный костюм, темно-голубую футболку.



Если вы знаете, что случилось с Олегом Апакушиным, просьба сообщить об этом в редакцию 76.ru по телефону (4852) 59-99-90 или позвонить его жене Нателье по номеру +7 960 527-81-38.

