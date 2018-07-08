Футбол и слёзы, и любовь: как болельщики пережили матч Россия - Хорватия
8 июля 2018 01:02
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Это был отличный матч! Казалось, во время игры Россия - Хорватя, фанзона в Ярославле просто взорвется - такой был накал страстей! К финалу от напряжения воздух просто звенел. И вот серия пенальти кончилась. На глазах болельщиков выступили слёзы. Как ярославцы пережили эту игру - в нашем фоторепортаже
Фото: Александра Савельева
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