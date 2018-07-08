Такие эмоции не сдержать!
Такие эмоции не сдержать!

Это был отличный матч! Казалось, во время игры Россия - Хорватя, фанзона в Ярославле просто взорвется - такой был накал страстей! К финалу от напряжения воздух просто звенел. И вот серия пенальти кончилась. На глазах болельщиков выступили слёзы. Как ярославцы пережили эту игру - в нашем фоторепортаже

Серия пенальти истрепала все нервы
Серия пенальти истрепала все нервы
Мы так молили о победе!
Мы так молили о победе!
Но наши мольбы не были услышаны
Но наши мольбы не были услышаны
Футбол в обнимочку
Футбол в обнимочку
Нам так нужен был гол!
Нам так нужен был гол!
Когда забили в ворота твоей сборной
Когда забили в ворота твоей сборной
Все переживания - в этом взгляде
Все переживания - в этом взгляде
Глаза б мои на хорватов не смотрели!
Глаза б мои на хорватов не смотрели!
Опасный момент!
Опасный момент!
У самой сцены, на кромке поля
У самой сцены, на кромке поля
Аж до слёз...
Аж до слёз...
Фанзона после игры опустела мгновенно
Фанзона после игры опустела мгновенно
Но мы невероятн гордимся нашей сборной. Это была достойная игра. Спасибо, ребята!
Но мы невероятн гордимся нашей сборной. Это была достойная игра. Спасибо, ребята!
Оле-оле-оле-оле!
Оле-оле-оле-оле!