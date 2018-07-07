Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Сегодня состоится исторический матч для сборной России. Мы тоже болеем за нашу сборную! Весь Ярославль собрался в фан-зоне в Казармах. Там работают и наши корреспонденты. Присоединяйтесь к трансляции! Оле-оле!

21:53

Уж не откажем в этой маленькой просьбе!

21:51

Перерыв.

21:48

Сегодня во всех барах Ярославля.

21:47

Передает наш корреспондент из фан-зоны:

— Наши болельщики вместе с фанатами из Сочи скандируют «Россия! Россия!» Здорово подхватили!

21:45

21:44

Реакция на гол в наши ворота.

21:44

21:43

Счастье первого гола!

21:41

А наши коллеги, напомним, ведут трансляцию самого матча. Смотреть здесь.

21:40

Хорваты сравняли счет. Ну ничего! Сейчас как отыграемся же, да?

21:40

Радость была недолгой. 1:1

21:33

Го-о-о-о-л!!! 1-0 в нашу пользу!

21:32

Го-о-ол!

21:28

Даже дети замирают в опасные моменты игры

21:19

«Вперёд, Россия!» - гремит над Казармами

21:16

Некоторых болельщиков раздражает, что ведущий перекрикивает комментаторов

21:12

Больше тысячи болельщиков напряжённо замерли

21:11

Столько людей в Казармах ещё не собиралось!

21:10

21:03

В Казармах всё внимание приковано к большому экрану. Люди очень яростно реагируют на происходящее. Все шумят и кричат!

21:02

И кокошник, и усы надежды! Болельщики подготовились

20:59

После гимна все начали скандировать: «Россия»!



20:57

Слушаем гимн

20:52

Перед трансляцией выступают гимнасты. Из-за этого попросили временно освободить первые ряды на поле, что не понравилось уже удобно устроившимся ярославцам.

20:50

В Казармах собралось около двух тысяч болельщиков.