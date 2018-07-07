Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн
Сегодня состоится исторический матч для сборной России. Мы тоже болеем за нашу сборную! Весь Ярославль собрался в фан-зоне в Казармах. Там работают и наши корреспонденты. Присоединяйтесь к трансляции! Оле-оле!
Уж не откажем в этой маленькой просьбе!
Перерыв.
Сегодня во всех барах Ярославля.
Передает наш корреспондент из фан-зоны:
— Наши болельщики вместе с фанатами из Сочи скандируют «Россия! Россия!» Здорово подхватили!
Реакция на гол в наши ворота.
Счастье первого гола!
А наши коллеги, напомним, ведут трансляцию самого матча. Смотреть здесь.
Хорваты сравняли счет. Ну ничего! Сейчас как отыграемся же, да?
Радость была недолгой. 1:1
Го-о-о-о-л!!! 1-0 в нашу пользу!
Го-о-ол!
После гимна все начали скандировать: «Россия»!
Слушаем гимн
Перед трансляцией выступают гимнасты. Из-за этого попросили временно освободить первые ряды на поле, что не понравилось уже удобно устроившимся ярославцам.
В Казармах собралось около двух тысяч болельщиков.