Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Сегодня состоится исторический матч для сборной России. Мы тоже болеем за нашу сборную! Весь Ярославль собрался в фан-зоне в Казармах. Там работают и наши корреспонденты. Присоединяйтесь к трансляции! Оле-оле!

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Уж не откажем в этой маленькой просьбе!

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Перерыв.

Сегодня во всех барах Ярославля.

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Передает наш корреспондент из фан-зоны:

— Наши болельщики вместе с фанатами из Сочи скандируют «Россия! Россия!» Здорово подхватили!

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Реакция на гол в наши ворота.

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Счастье первого гола!

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

А наши коллеги, напомним, ведут трансляцию самого матча. Смотреть здесь.

Хорваты сравняли счет. Ну ничего! Сейчас как отыграемся же, да?

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Радость была недолгой. 1:1

Го-о-о-о-л!!! 1-0 в нашу пользу!

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Го-о-ол!

Даже дети замирают в опасные моменты игры
Даже дети замирают в опасные моменты игры

«Вперёд, Россия!» - гремит над Казармами
«Вперёд, Россия!» - гремит над Казармами

Некоторых болельщиков раздражает, что ведущий перекрикивает комментаторов
Некоторых болельщиков раздражает, что ведущий перекрикивает комментаторов

Больше тысячи болельщиков напряжённо замерли
Больше тысячи болельщиков напряжённо замерли

Столько людей в Казармах ещё не собиралось!
Столько людей в Казармах ещё не собиралось!

В Казармах всё внимание приковано к большому экрану. Люди очень яростно реагируют на происходящее. Все шумят и кричат!
В Казармах всё внимание приковано к большому экрану. Люди очень яростно реагируют на происходящее. Все шумят и кричат!

И кокошник, и усы надежды! Болельщики подготовились
И кокошник, и усы надежды! Болельщики подготовились

После гимна все начали скандировать: «Россия»!

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Слушаем гимн

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

Перед трансляцией выступают гимнасты. Из-за этого попросили временно освободить первые ряды на поле, что не понравилось уже удобно устроившимся ярославцам.

Исторический матч: Россия - Хорватия. Фан-зона в Ярославле в режиме онлайн

В Казармах собралось около двух тысяч болельщиков.