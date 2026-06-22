Какие ананасы ни в коем случае нельзя покупать в магазинах: 6 верных признаков

Чаще всего в Россию привозят ананасы из Коста-Рики Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Кажется, ананасы на российских прилавках бывают преимущественно двух видов: совсем зеленые и переспелые. Но качественные, вкусные и сочные фрукты тоже можно найти. Главное — знать, на что смотреть при покупке.

Эксперт Роскачества дал несколько советов по выбору тропического красавца. Нужно знать пару хитростей, чтобы не нарваться на кислый фрукт с жесткой, как подошва, мякотью.

Антон Северин Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Польза и вред ананаса

В Россию 80% ананасов привозят из Коста-Рики. Под жаркими лучами солнца в Центральной Америке фрукты зреют около полугода. Каждый плод богат витаминами А и С, витаминами группы В, а также микроэлементами: калием, магнием, кальцием, фосфором, марганцем, натрием и железом.

В мякоти ананаса есть бромелайн — фермент, способствующий расщеплению белков и пищеварению. Кроме того, фрукт содержит значительное количество клетчатки, которая благоприятно влияет на работу кишечника.

В 100 г мякоти содержится чуть более 50 ккал, поэтому ананас считается низкокалорийным продуктом. Однако людям с повышенной кислотностью желудка, гастритами и язвами стоит употреблять его с осторожностью.

Запрещено есть ананасы и беременным женщинам — из-за бромелайна. Он может спровоцировать сокращения матки. Кормящим грудью мамам тропический фрукт тоже нельзя.

Людям с заболеваниями ЖКТ следует осторожно есть ананасы Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Кроме того, у людей с диабетом ананас может вызвать быстрый подъем уровня глюкозы в крови.

Какие ананасы продают в России

На российском рынке чаще всего встречается сорт MD-2. Его отличает то, что даже полностью зрелый плод может сохранять зеленоватый оттенок кожуры и лишь немного желтеть у основания.

Еще распространены ананасы Gold. У них низкое содержание кислоты, из-за чего они слаще.

В России покупателям также могут встретиться ананасы Dole/Fyffes. Их можно опознать по зелено-желто-коричневому окрасу ромбиков кожуры. На вкус такой сорт сладкий с кислинкой, имеет легкий аромат.

Важно помнить: ориентироваться исключительно на цвет при выборе ананаса не стоит. Насыщенные красно-коричневые тона, наоборот, могут свидетельствовать о перезрелости плода.

Шпаргалка по выбору ананаса

У хорошего ананаса не должно быть повреждений кожицы, белесых или коричневых пятен . Такие признаки говорят о перезрелости, гниении или подмораживании фрукта при хранении.

Обратите внимание на плодоножку и листья . У зрелого ананаса листья насыщенного зеленого цвета, но не пугайтесь подсохших кончиков. Они появляются из-за того, что фрукты перевозят морем и долго хранят. Кстати, у хорошего ананаса «корона» крепится неплотно и может слегка проворачиваться, но проверять это нужно аккуратно.

Ананасы нельзя хранить в холодильнике Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Еще зрелый ананас слегка прогибается при нажатии и восстанавливает форму. Если плод слишком твердый , он не дозрел. Слишком мягкий и не возвращает форму — вероятнее всего, он перезрел.

Не стесняйтесь понюхать ананас: запах плесени или гнили говорит о том, что плод испорчен. Запах уксуса или брожения означает перезрелость. Полное отсутствие аромата чаще всего указывает на незрелость. Ананас должен иметь характерный сладковатый тропический аромат без посторонних нот.

Помните, что более сочные и зрелые плоды будут тяжелее. Слишком легкий ананас может быть либо недозрелым либо долго лежавшим и потерявшим влагу.

Не забудьте потрясти ананас. При легком встряхивании можно оценить плотность и сочность плода, ориентируясь на его вес.

Как дозреть ананас

Если ананас оказался немного недозрелым, то это легко исправить. Оставьте его дозревать при комнатной температуре.

Для того чтобы ускорить процесс, плод помещают в бумажный пакет. Еще быстрее он дозреет, если добавить туда спелый банан или яблоко, которые выделяют этилен.

Однако бывает так, что плоды собирают полностью незрелыми. Такие ананасы дозреть не смогут. Если за 4–5 дней ананас не стал мягче и ароматнее, скорее всего, он так и останется зеленым.

В ананасах много витамина С Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Лайфхак от жителей Гавайев. Они рекомендуют срезать верхушку и оставить плод лежать срезом вниз на несколько дней: это может ускорить созревание.

Помните, что ананас не любит холода. Обычный холодильник для его хранения не подходит. Оптимальная температура — +8… +12 °C. При более низких температурах мякоть может темнеть или буреть.