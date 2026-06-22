НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

зап.

 751мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Перекроют дорогу
История валяной фабрики
Кому доверить бизнесс-процессы
Стала инвалидом после ДТП в такси
Где в Ярославле жить хорошо?
ЧП на Волге
Причина пожара на полигоне
Отменили два троллейбуса
Очереди на заправках
Еда Обзор Какие ананасы ни в коем случае нельзя покупать в магазинах: 6 верных признаков

Какие ананасы ни в коем случае нельзя покупать в магазинах: 6 верных признаков

Разбираемся, как выбрать вкусный фрукт

144
Чаще всего в Россию привозят ананасы из Коста-Рики | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЧаще всего в Россию привозят ананасы из Коста-Рики | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Чаще всего в Россию привозят ананасы из Коста-Рики

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Кажется, ананасы на российских прилавках бывают преимущественно двух видов: совсем зеленые и переспелые. Но качественные, вкусные и сочные фрукты тоже можно найти. Главное — знать, на что смотреть при покупке.

Эксперт Роскачества дал несколько советов по выбору тропического красавца. Нужно знать пару хитростей, чтобы не нарваться на кислый фрукт с жесткой, как подошва, мякотью.

Антон СеверинАнтон Северин
Антон Северин

Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Польза и вред ананаса

В Россию 80% ананасов привозят из Коста-Рики. Под жаркими лучами солнца в Центральной Америке фрукты зреют около полугода. Каждый плод богат витаминами А и С, витаминами группы В, а также микроэлементами: калием, магнием, кальцием, фосфором, марганцем, натрием и железом.

В мякоти ананаса есть бромелайн — фермент, способствующий расщеплению белков и пищеварению. Кроме того, фрукт содержит значительное количество клетчатки, которая благоприятно влияет на работу кишечника.

В 100 г мякоти содержится чуть более 50 ккал, поэтому ананас считается низкокалорийным продуктом. Однако людям с повышенной кислотностью желудка, гастритами и язвами стоит употреблять его с осторожностью.

Запрещено есть ананасы и беременным женщинам — из-за бромелайна. Он может спровоцировать сокращения матки. Кормящим грудью мамам тропический фрукт тоже нельзя.

Людям с заболеваниями ЖКТ следует осторожно есть ананасы | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЛюдям с заболеваниями ЖКТ следует осторожно есть ананасы | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Людям с заболеваниями ЖКТ следует осторожно есть ананасы

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Кроме того, у людей с диабетом ананас может вызвать быстрый подъем уровня глюкозы в крови.

Какие ананасы продают в России

На российском рынке чаще всего встречается сорт MD-2. Его отличает то, что даже полностью зрелый плод может сохранять зеленоватый оттенок кожуры и лишь немного желтеть у основания.

Еще распространены ананасы Gold. У них низкое содержание кислоты, из-за чего они слаще.

В России покупателям также могут встретиться ананасы Dole/Fyffes. Их можно опознать по зелено-желто-коричневому окрасу ромбиков кожуры. На вкус такой сорт сладкий с кислинкой, имеет легкий аромат.

Важно помнить: ориентироваться исключительно на цвет при выборе ананаса не стоит. Насыщенные красно-коричневые тона, наоборот, могут свидетельствовать о перезрелости плода.

Шпаргалка по выбору ананаса

У хорошего ананаса не должно быть повреждений кожицы, белесых или коричневых пятен. Такие признаки говорят о перезрелости, гниении или подмораживании фрукта при хранении.

Обратите внимание на плодоножку и листья. У зрелого ананаса листья насыщенного зеленого цвета, но не пугайтесь подсохших кончиков. Они появляются из-за того, что фрукты перевозят морем и долго хранят. Кстати, у хорошего ананаса «корона» крепится неплотно и может слегка проворачиваться, но проверять это нужно аккуратно.

Ананасы нельзя хранить в холодильнике | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАнанасы нельзя хранить в холодильнике | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ананасы нельзя хранить в холодильнике

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Еще зрелый ананас слегка прогибается при нажатии и восстанавливает форму. Если плод слишком твердый, он не дозрел. Слишком мягкий и не возвращает форму — вероятнее всего, он перезрел.

Не стесняйтесь понюхать ананас: запах плесени или гнили говорит о том, что плод испорчен. Запах уксуса или брожения означает перезрелость. Полное отсутствие аромата чаще всего указывает на незрелость. Ананас должен иметь характерный сладковатый тропический аромат без посторонних нот.

Помните, что более сочные и зрелые плоды будут тяжелее. Слишком легкий ананас может быть либо недозрелым либо долго лежавшим и потерявшим влагу.

Не забудьте потрясти ананас. При легком встряхивании можно оценить плотность и сочность плода, ориентируясь на его вес.

Как дозреть ананас

Если ананас оказался немного недозрелым, то это легко исправить. Оставьте его дозревать при комнатной температуре.

Для того чтобы ускорить процесс, плод помещают в бумажный пакет. Еще быстрее он дозреет, если добавить туда спелый банан или яблоко, которые выделяют этилен.

Однако бывает так, что плоды собирают полностью незрелыми. Такие ананасы дозреть не смогут. Если за 4–5 дней ананас не стал мягче и ароматнее, скорее всего, он так и останется зеленым.

В ананасах много витамина С | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВ ананасах много витамина С | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В ананасах много витамина С

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Лайфхак от жителей Гавайев. Они рекомендуют срезать верхушку и оставить плод лежать срезом вниз на несколько дней: это может ускорить созревание.

Помните, что ананас не любит холода. Обычный холодильник для его хранения не подходит. Оптимальная температура — +8… +12 °C. При более низких температурах мякоть может темнеть или буреть.

Вы любите ананасы?

Да, это один из моих любимых фруктов
Нет, для меня он слишком кислый
Иногда могу поесть. По настроению
ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Ананас Совет Магазин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Рекомендуем