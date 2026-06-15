«Это глубоко личное»: почему Дмитрий Шепелев не дает сыну видеться с родственниками Жанны Фриске

Телеведущий подчеркивает, что и дальше будет держать границу между сыном и родителями Жанны Фриске Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В этом году Жанне Фриске могло бы исполниться 52 года, но 11 лет назад жизнь певицы оборвалась из-за неоперабельной злокачественной опухоли головного мозга — глиобластомы. После смерти артистки ее родители практически потеряли связь со своим внуком: бывший муж исполнительницы Дмитрий Шепелев не дает им видеться с ребенком. Спустя 11 лет со дня смерти Жанны Фриске шоумен объяснил причины запрета.

По его словам, за годы, прошедшие со дня гибели певицы, он получил не один десяток предложений о встрече, но каждое из них отклонил.

— Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было, — рассказал Шепелев. — Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Это их выбор, их боль, и я не могу это изменить.

Ведущий старательно охраняет своего сына от внимания со стороны. Он не показывает его фотографий, не водит наследника по светским мероприятиям и шоу, не снимает с ним контент для блога. Шоумен заявляет, что его ребенок «растет в любви и покое», и это всё, что другим нужно о нем знать.

— Семья не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже, — объясняет Шепелев. — Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ. Наша большая семья гордится Платоном. Еще вчера — светлый, талантливый мальчик. А сегодня в его мужестве, упорстве, его умении идти за мечтой уже виден прекрасный юноша. Я вижу, как он умеет радоваться простому, вижу его доброе сердце и понимаю: он счастлив.

Шоумен предпочитает, чтобы его ребенок был подальше от света софитов Источник: Дмитрий Шепелев / T.me

Конфликт между Дмитрием Шепелевым и родителями Жанны Фриске (Владимиром и Ольгой Копыловыми) длится более 10 лет, а его главной причиной стала борьба за воспитание сына певицы Платона. Разногласия начались сразу после смерти артистки в июне 2015 года. Стороны вели затяжные судебные войны, обменивались публичными обвинениями и полностью разорвали контакты.

На момент смерти матери Платону было всего два года. Дмитрий Шепелев как законный отец забрал мальчика к себе. Родители Жанны обвинили его в том, что он умышленно прячет внука и препятствует общению. Суд установил порядок встреч (1,5 часа в месяц), но фактически бабушка с дедушкой не видят внука.

Шепелев публично рассказывал об инциденте, когда тесть напал на него с ножом при попытке забрать вещи ребенка, а также организовывал нападения с участием вооруженных охранников, чтобы силой забрать внука.

— На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка, — возмущался телеведущий.

Еще один громкий скандал разразился вокруг 21,6 миллиона рублей, которые телезрители собрали на лечение Жанны. После ее смерти благотворительный фонд потребовал отчитаться за остаток суммы. Чеков не оказалось. «Русфонд» через суд обязал наследников вернуть долг. В итоге Шепелев и семья Фриске выплачивали эти миллионы совместно (часть долга была закрыта за счет продажи доли загородного дома, принадлежавшего Платону).

Владимир Фриске утверждает, что Шепелев — «нечестный человек», который использует ребенка ради мести, пиара и корыстных целей. По версии бабушки и дедушки, Дмитрий умышленно настраивал Платона против них, создавал искусственные предлоги для отмены судебных свиданий (ссылался на отъезды или болезни мальчика) и лишил их возможности видеть, как растет внук.

Телеведущий заявляет, что оградил сына от родственников исключительно ради его безопасности и психологического здоровья. По его словам, редкие встречи заканчивались для Платона сильным стрессом и психосоматическими болезнями.

И это не всё, что устроила семья Жанны Фриске после ее смерти.

Сейчас подросток живет в новой семье Шепелева — с дизайнером Екатериной Тулуповой.