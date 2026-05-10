«Семья становится неудобной»: ярославская мама — честно о воспитании девятерых. Видео

Как пара из Ярославской области воспитывает девятерых детей Источник: Городские медиа

В Ярославской области живет семья Вахромеевых, в которой воспитывают девятерых детей. Старшей дочке 18 лет, младшему сыну еще нет и годика. Многодетная мама Надежда призналась, что в юности мечтала о двоих ребятишках — дочке и сыне. Но когда они появились, захотелось третьего. Дальше — больше.

— Чем больше семья, тем больше сердце, больше любви. Хочется еще и еще, — поделилась Надежда с порталом 76.RU.

Трудности многодетных родителей не останавливают. Для них уже привычно вставать в шесть утра, ложиться за полночь, каждый день варить 8-литровую кастрюлю супа и готовить две сковородки второго. Отец детей Сергей работает в сетевой компании. При этом успевает заниматься фермой с курами, утками, индюшками и перепелками, которой обзавелась семья. Надежда, будучи в декрете, получила образование птицевода, чтобы вести хозяйство по науке.

Воспитанием детей родители занимаются в основном самостоятельно, практически не прибегая к помощи родственников.

— Когда в семье один-два ребенка, многие бабушки и дедушки с удовольствием с ними сидят. Когда детей становится трое-четверо и больше, семья становится, грубо говоря, неудобной. У нас шумно. Присмотреть за всеми, накормить всех уже тяжело, — объясняет Надежда.

Самое трудное время, по словам многодетной мамы, когда появляется новый малыш и приходится приспосабливаться к связанным с этим изменениям. Кроме того, тяжело в периоды, когда дети друг за другом начинают болеть. Это время может растянуться и на пару месяцев, пока все не поправятся.

Зато с каждым новым ребенком у родителей преумножается опыт, который помогает.

— Когда появляются последующие дети, ты уже готова, что какое-то время придется не спать, быть с ребенком круглые сутки. Уже не впадаешь в панику, когда у малыша поднимается температура, знаешь, как действовать в такой ситуации, — рассказала Надежда.

Кроме того, когда в семье один ребенок, родителям его нужно постоянно развлекать. А если детей несколько, то братья и сестры могут поиграть друг с другом, старшие способны присмотреть за младшими. А у мамы освобождается время на домашние дела.

Про хейт

Несмотря на то что сейчас в России тренд на рождение детей, многодетные родители признались, что не раз сталкивались с хейтом в свой адрес.

— Это начинается уже с троих детей. Когда я была беременна третьим ребенком, то периодически слышала фразы: «Куда вам столько?», «Вы что, с ума сошли?», «Нищету плодить», «Рожаете за пособие». И чем больше детей, тем больше этого негатива со стороны, — рассказала Надежда.

Первое время она расстраивалась, даже плакала. Но сейчас уже научилась относиться к этому спокойно. Полное интервью с многодетной мамой читайте на нашем сайте.