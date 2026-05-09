Зои Кравиц и Гарри Стайлз — помолвлены! Как развивался роман самой обсуждаемой парочки Голливуда

Зои Кравиц и Гарри Стайлз скоро поженятся Источник: Page Six

Помолвка, о которой говорит весь мир: актриса Зои Кравиц и певец Гарри Стайлз готовятся вступить в брак. Папарацци запечатлели Кравиц с кольцом на безымянном пальце. Инсайдеры сообщают, что девушка «на седьмом небе от счастья», а ее жених «готов ради нее на всё».

По случаю помолвки мы решили вспомнить историю любви парочки.

От невинных поцелуев до предложения руки и сердца

Звездный роман начался еще в августе 2025 года. Парочку застукали во время прогулки по Риму. В Италии Гарри заканчивал работу над своим четвертым студийным альбомом Kiss All the Time, а Зои, по всей видимости, приехала его поддержать.

После этого выхода влюбленных видели то целующимися в ресторанах, то на улицах Нью-Йорка, то у ночных клубов. Обстоятельства, при которых звезды познакомились, фанатам неизвестны, но инсайдеры сообщили, что уже осенью музыкант познакомился с отцом Зои — рок-легендой Ленни Кравицем.

Папарацци застукали Зои Кравиц и Гарри Стайлза в Риме Источник: Page Six

К слову, отец Зои высказывался о том, что пара хорошо подходит друг другу, и всячески поддерживал избранника дочери. Например, прокомментировал анонс альбома Стайлза в соцсетях.

Эту звездную пару отличает то, что свои личные отношения они оставляют приватными. Никаких фото в соцсетях, лишь небольшие комментарии о романе в прессе и никаких громких высказываний. Фанатам приходилось лишь догадываться о планах артистов. Гарри лишь однажды упомянул украдкой в интервью для Apple Music 1, что «надеется завести семью в не столь отдаленном будущем».

Зои Кравиц и Гарри Стайлз вместе меньше года Источник: Page Six

Ждать новых новостей поклонникам долго не пришлось — первые слухи о помолвке появились в конце апреля 2026 года. The Sun опубликовала фотографии Стайлза и Кравиц, целующихся в Лондоне. На руке Кравиц было заметно большое бриллиантовое кольцо.

После этого People и Page Six сообщили, что пара действительно официально объявила о помолвке. По данным People, Стайлз и Кравиц поделились новостью с «узким кругом» друзей.

Бывший муж и отмененная свадьба

До отношений с Гарри Стайлзом у Зои Кравиц было несколько громких романов, которые фанаты и пресса часто обсуждали в соцсетях. Среди последних — отношения с актером Карлом Глусманом и Ченнингом Татумом.

Карл Глусман стал первым мужем Зои Кравиц. Они познакомились в 2016 году через общего друга. В интервью Vogue UK актриса рассказывала, что, когда их представили друг другу, она «мгновенно что-то почувствовала».

Карл Глусман был первым мужем Зои Кравиц Источник: karlglusman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2018 году Глусман сделал Кравиц предложение. По ее словам, это произошло неожиданно: она сидела на диване в спортивных штанах, когда Карл включил ее любимую песню и встал на одно колено. Свадьба состоялась в июне 2019 года в парижском доме Ленни Кравица, отца Зои. Однако брак продлился всего 18 месяцев, и в конце 2020 года Кравиц подала на развод.

Зои Кравиц и Карл Глусман были в браке чуть больше года Источник: zoeisabellakravitz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В интервью Elle она объяснила, что расставание связано с ее неуверенностью в том, чего она хочет от жизни. Однако уже в 2021 году появились слухи об отношениях Зои Кравиц и актера Ченнинга Татума. Впервые вместе пара появилась на Met Gala в 2021 году, держась за руки.

В 2023 году Татум сделал Зои предложение. Тогда на девушке заметили обручальное кольцо с бриллиантом. Однако в октябре 2024 года стало известно о расставании возлюбленных после 3 лет отношений.

Ченнинг Татум в фильме «Мачо и ботан» (18+) Источник: «Мачо и ботан» (18+), 2012, режиссер: Крис Миллер, Фил Лорд

Звёзды разошлись тихо, без скандалов, поэтому поклонники не знают даже точной причины разрыва. По неофициальным данным, для Зои на первом месте была карьера, а Ченнинг стремился к более семейной жизни.

От моделей до певиц

Личная жизнь Гарри Стайлза также пестрила яркими романами. Поклонникам известно о его отношениях с ведущей Кэролайн Флэк, певицей Тейлор Свифт, моделями Кендалл Дженнер и Камиллой Роу, а также актрисами Оливией Уайлд и Тейлор Рассел.

Личная жизнь Гарри Стайлза всегда была под прицелом общественности Источник: harrystyles / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Самыми долгими отношениями Гарри был роман с Кендалл Дженнер. Первые слухи об их паре появились 20 ноября 2013 года, когда 18‑летнюю Кендалл и 19‑летнего Гарри сфотографировали вместе после ужина в ресторане Craig’s в Западном Голливуде.

Тогда Дженнер опровергла отношения в Twitter, заявив, что она «всё еще одинока», но инсайдеры сообщали, что звёзды провели новогодние каникулы вместе на горнолыжном курорте в Маммот-Лейк.

Гарри и Кендалл встречались 3 года, но постоянно расставались Источник: kendalljenner / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В феврале 2014 года влюбленные расстались, но в конце 2015-го снова сошлись. В январе 2016 года Хлои Кардашьян в интервью Entertainment Tonight косвенно подтвердила роман ребят. Окончательный разрыв случился в конце этого же года, но Кендалл и Гарри это никак не подтверждали.

В 2017 году в интервью Rolling Stone Гарри признал, что Кендалл стала важным источником вдохновения для его дебютного сольного альбома. Сейчас звёзды поддерживают дружеские отношения. Например, в 2022 году Кендалл посетила концерт Гарри в рамках тура Love On Tour в Лос‑Анджелесе.

Фанаты ждут, когда Гарри и Зои объявят дату свадьбы Источник: harrystyles / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Они просто друзья. Гарри был ее первым настоящим романом, поэтому между ними много истории», — гудели таблоиды.

Сейчас модель встречается с актером Джейкобом Элорди, а Гарри готовится создать семью с Зои Кравиц.