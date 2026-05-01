«Невозможно пройти по улице, все смотрят»: только взгляните, как повзрослели дочки Анны Плетневой

Теперь «плохих девочек» стало три Источник: dusya_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока звезды лихорадочно худеют, удаляют комки Биша и пытаются всячески стать лучшей версией себя, Анна Плетнева словно застряла в 2000-х и с того момента перестала меняться. Солистка группы «Винтаж» неизменно восхищает подтянутой фигурой и соблазнительными образами. Тем удивительнее осознавать, что она — мама двух уже повзрослевших дочерей, которые по красоте и харизме ничуть ей не уступают.

Варвара

Анна узнала о своей первой беременности, еще когда выступала в составе группы «Лицей». Несмотря на растущий живот, токсикоз и другие проблемы, Плетнева продолжала соблюдать условия контракта и много работала. Певица шутит, что в клипе песни «Ты станешь взрослой» на самом деле никто не заметил, что было четверо девушек в кадре, а не трое, просто одна пока подрастала у нее в животе.

Источник: varyasyrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рождение Варвары прошло также незаметно для поклонников Плетневой, как и беременность. В 2003 году девочка появилась на свет, и спустя всего несколько месяцев певица уже вовсю выступала на сцене в такой же прекрасной форме. Правда, если внешне Анна не изменилась, то внутри стала совсем другим человеком. Теперь ее мысли занимала не только музыка, но и маленькая дочка.

Источник: dusya_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Самый страшный момент моей жизни случился, когда мне нужно было уехать на 2 недели, а Варе на тот момент было всего 4 месяца, я кормила ее грудью. Не передать, как меня колбасило от мысли, что я отрываю от себя ребенка. Я постоянно просыпалась с чувством вины, — признавалась Анна.

Источник: varyasyrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подростковый возраст Вари Плетнева проживала со скрипом. У нее росла такая же девочка-бунтарка, как она сама. Ссоры между мамой и дочкой часто не ограничивались только криками и переходили в истерики, слезы и побеги из дома.

— Варя очень импульсивный ребенок: если она понимала, что криками ничего не добьется, — убегала. И ей было неважно, в какой стране мы в данный момент находимся, в каком городе, день или ночь сейчас, зима или лето. Дочь просто открывала дверь и уходила. Конечно, я пыталась ее удержать. Когда твой ребенок хочет уйти ночью из дома в непонятном направлении, сделаешь всё что угодно, — раскрывала Плетнева.

Источник: varyasyrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Долгие годы Анна не показывала поклонникам свою дочь: не публиковала ее фотографии, не брала с собой на мероприятия. Певица считает, что каждый человек должен сам выбирать — хочет он вести публичный образ жизни или нет.

Впервые Плетнева приоткрыла завесу тайны о том, как выглядит Варвара, только в 2018 году, когда сняла ее в своем клипе «Воскресный ангел». Дочка сама изъявила желание хоть ненадолго оказаться на месте мамы, но тогда она еще не представляла, насколько это непросто.

Источник: varyasyrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Варя была уверена, что это будет просто и прикольно: нарядиться, накраситься, покрасоваться перед камерой — и клип готов. Но на деле, конечно, всё оказалось не так. Наконец я смогла показать Варе, что концерты, поклонники и цветы — это только часть моей профессии, а другая ее сторона — непомерные нагрузки, недосыпы, усталость, — поделилась певица.

После подобного опыта Варвара решила не повторять путь матери и стать ветеринаром.

Девочка получила блестящее образование. Она училась во Франции, освоила несколько языков. В последние годы она встречается с иностранным парнем, и Анна Плетнева с нетерпением ждет возможности отпраздновать свадьбу дочери.

Источник: varyasyrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У нее прекрасный бойфренд, но они пока не торопятся играть свадьбу, — раскрыла артистка в интервью. — Они очень разумные, моя полная противоположность. У меня: влюбилась — всё, сразу жениться, дети. А они сначала хотят доучиться, подумать. Он не русский, не француз, они говорят на английском друг с другом. Мы уже, конечно, познакомились, он мне уже как сын.

Мария

Мария, или, как мама ее нежно зовет, Маруся, появилась на свет через два года после Варвары. По словам Плетневой, как только она увидела младшую дочку, сразу поняла, что у нее такой же сильный характер, как у них всех. Она до последнего будет гнуть свою линию, если это нужно.

Источник: marusyasyr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вторая беременность, как и первая, никак не сказалась на стремительно развивающейся карьере Плетневой. Через год после родов Анна и ее близкий друг Алексей Романоф основали группу «Винтаж», и певица вскоре получила статус главной «плохой девочки» страны. Артистка никогда не боялась своей сексуальности и регулярно появлялась в откровенных образах, из-за которых ее детям пришлось вытерпеть немало оскорблений.

— В школе моих детей из-за меня буллили, они меня иногда стеснялись, когда им показывали меня на обложках Maxim, Playboy, — рассказала Плетнева на канале «Алена, блин!» (18+).

Источник: marusyasyr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Марию Анна прятала до 15-летия и только тогда впервые опубликовала ее снимок в своих социальных сетях. Поклонницы артистки тут же завалили девочку комплиментами, ведь она оказалась практически копией звездной мамы. Такая же копна густых каштановых волос, карамельная кожа, кукольное лицо.

— Теперь вы понимаете, чего мне стоило так долго скрывать от вас эту красоту. А если бы вы слышали, как она поет! Ну теперь всё, выросла моя суперзвезда, и я точно знаю, что это твой осознанный выбор! — подписала снимок Анна.

Источник: marusyasyr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как и Варвара, Мария выучила несколько языков и успешно окончила школу в Нидерландах. Теперь она планирует повторить путь мамы и покорить большую сцену.

Источник: marusyasyr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Маруся у меня уникальная девочка, с внешностью богини. С ней невозможно пройти по улице: на нее все смотрят. Она играет на всех инструментах, она потрясающая актриса, — нахваливала певица.

Источник: marusyasyr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Марии есть молодой человек, француз по имени Матис. Парень оказался в центре внимания на одном из концертов Анны, когда Плетнева пригласила его вместе с дочками на сцену и представила публике. Молодой человек совсем не растерялся и даже поблагодарил на ломанном русском за гостеприимство.

Источник: dusya_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Раньше Анну часто терзали сомнения, правильно ли она делает, что продолжает выступать, часто жертвуя временем с детьми, и не отказывается от амплуа «плохой девочки». Только когда Мария и Варвара выросли, Плетнева осознала, что всё не зря. С дочками у нее прекрасные отношения, они понимают ее, а она их. Певица считает, что секрет взаимопонимания в том, что дети видели счастливую маму, которая реализовалась в жизни.

Источник: dusya_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)