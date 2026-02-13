Развлечения Истории «Мама не хотела меня отдавать»: певица — о том, как вскрылась подмена в роддоме

Две соседки перепутали дочерей | Источник: Альбина Кильдиярова / «ВКонтакте», личный архив певицыДве соседки перепутали дочерей | Источник: Альбина Кильдиярова / «ВКонтакте», личный архив певицы

У каждой третьей будущей матери есть страх того, что ее ребенка в роддоме спутают и она вернется домой не с тем малышом, которого носила под сердцем 9 месяцев. Маме популярной в Башкирии певицы Альбины Кильдияровой и представлять такое не нужно: 44 года назад так и произошло. Правду певица рассказала сама в интервью Зифе Нагаевой.

Как признается Альбина, произошедшая ситуация никогда не казалась ей странной: слишком привыкла к мысли, что когда-то давно ее по ошибке отдали в чужую семью. Никто из них так и не смог понять, как именно младенцев спутали, но отходили семьи тяжело — с кражей и вызовом правоохранительных органов. Читайте историю Альбины в материале UFA1.RU.

«Перепутали бирки»

1982 год. Две семьи, Кильдияровы и Суфьяновы, жили в одной деревне и на одной улице. Обе молодые мамы семейств были беременны девочками — сроки настолько одинаковые, что даже воды у них отошли в один день. Родную мать певицы, Зайнаб, повезли в Магнитогорск, но схватки начались уже по дороге. Было принято решение отправиться в маленькое акушерское отделение при местном совхозе в селе Красная Башкирия.

«За 15 минут до меня тут же родилась соседская девочка. Наши бирки поменяли или еще что-то случилось, но в итоге поехали мы домой в разные семьи», — рассказывает Альбина.

По ее словам, в чужой семье она провела чуть более 3 лет, пока из Ташкента не вернулась тетя. Она сразу заметила: уж больно соседская девчонка похожа на их родню, Суфьяновых, а племянница, наоборот, — на родню соседей, Кильдияровых. К слову, в «семье по ошибке» певицу звали не Альбина, а Гульгина — после того как правда обнаружится, они «махнутся» своими Ф. И. О. Так и предстанет миру Альбина Кильдиярова, которая 3,5 года жила под чужим именем.

Правду выяснили спустя 3,5 года

Две мамы, Зайнаб и Янифа, решили сделать ДНК-тест. В те времена он стоил немаленьких денег. Оказалось, что опасения верны: девочек и правда перепутали, только вот как резко разлюбить ребенка, которого ты всегда считал своим? Неродная мама Альбины, Янифа, ушла в депрессию: она кормила грудью ребенка, который оказался чужим. Она к ней привязалась, а теперь ее хотят отобрать. Женщина пошла на кражу: уехала с двумя маленькими девочками, пока Альбину не забрала родная мать.

«Я играла с Гульгиной. Ясно помню, как внезапно пришла моя биологическая мама вместе с милиционером и забрала меня домой. Я не понимала, что происходит, шутила по дороге, мол, Зайнаб-апай, теперь я буду жить с вами и звать меня будут не Гульгина, а Альбина. С тех пор я жила в родном доме. Потом мама Фания говорила, что я с самых ранних лет помогала ей по дому и была очень резвой. Признавалась: из-за этого и не хотела со мной расставаться, отдавать кому-то», — продолжает делиться подробностями женщина, у которой с тех пор две мамы, так как семьи в конце концов подружились.

При этом отцы были спокойны — зажили как обычно после того, как выяснилась правда. Но, несмотря на такое прошлое, «сестры» дружат. Гульгина теперь работает учительницей английского и одной из первых слышит все новые песни, стихотворения Альбины.

«Обе мамы поддерживали меня всю мою жизнь»

Однако в свое время никто из двух семей не поддержал будущую певицу в ее желании выступать.

«На сцену я пришла окольными путями. Моя родная семья тем более была против того, чтобы я была на эстраде. Ни одна из матерей не была согласна с моим выбором, поэтому я учила математику и физику. Даже по этому направлению поступила в университет. Однако чувствовала, что не мое это. Поэтому пропадала в кружках: пела в ансамбле, а потом и вовсе выучилась на дирижера хора, хотела быть ближе к музыке. В итоге всё равно стала певицей», — рассказывает Альбина Кильдиярова.

Всё это время в ее жизни присутствовали обе матери: сопереживали, помогали, делились двойной мудростью. Особенно они беспокоились после развода Альбины: окончание 9-летнего брака она переживала тяжело. Женщина признается: многое терпела, прошла пять попыток ЭКО, но так и не смогла забеременеть. Ничего не останавливало, поэтому одним днем она просто ушла. Обе мамы волновались, мол, без ничего осталась на улице.

«Это правда было так: у меня ничего не было, и мне пришлось всё строить заново», — говорит Альбина.

Но с двойной любовью и поддержкой певица выкарабкалась, построила жизнь, карьеру заново и продолжает сиять на сцене. Альбина Кильдиярова планирует в будущем выпустить песню, которую посвятит обеим матерям: она считает, что ей повезло иметь такое счастье в жизни.

Гость
13 февраля, 21:19
А сколько так и живут всю жизнь, не зная!
13 февраля, 21:02
Это просто невероятно, как такое могло произойти в роддоме. Ужасная ошибка, которая изменила жизни.
