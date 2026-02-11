Остались считаные места в партере: ярославцы раскупили билеты на концерт легендарной рок-группы

Рок-группа «Пикник» выступит в Ярославле 26 февраля

Ярославцы раскупили билеты на концерт (12+) юбилейного тура рок-группы «Пикник». Мероприятие пройдет в КЗЦ «Миллениум» 26 февраля 2026 года.

«Группе „Пикник“ исполняется 45 лет, также 45 лет исполнится записи дебютного альбома „Дым“, 25 лет — знаковому альбому „Египтянин“ и, наконец, 70 лет — лидеру „Пикника“ Эдмунду Шклярскому. И всё это найдет отражение в „Юбилейном туре“», — пообещали организаторы концерта.

Согласно данным сервиса «Яндекс Афиша», большая часть зала уже раскуплена, в том числе самые дорогие места у сцены. В продаже осталось 144 свободных места в партере. Их стоимость варьируется от 7 до 10 тысяч рублей.

Зал КЗЦ «Миллениум» в Ярославле рассчитан на 1448 мест.

Концерт запланирован на 26 февраля в 19:00

Что известно о группе «Пикник»

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Ее создали два студента Политехнического института — гитарист Евгений Волощук и вокалист Алексей Добычин. Первоначально коллектив выступал под названием «Орион». Спустя два года к ним присоединился Эдмунд Шклярский, впоследствии ставший постоянным солистом. После этого музыканты приняли решение сменить название на «Пикник».

Группа обрела широкую популярность во второй половине 1980-х годов. Прорывным для коллектива стал выход альбома «Иероглиф». Особую известность «Пикнику» принесли песни «Египтянин» и «Иероглиф», а также фирменный стиль коллектива — сочетание философских текстов, мистической атмосферы, театрализованных выступлений и необычного сценического образа Эдмунда Шклярского. С этого времени группа закрепилась в числе самобытных и востребованных рок-исполнителей СССР, а затем и России.

По данным сервиса «Яндекс Музыка», в месяц у группы «Пикник» фиксируют более 1,8 млн слушателей.

Ежегодно рок-группа гастролирует по России. В 2024 году тур был прерван после теракта в «Крокус Сити Холле». 22 марта на площадке должен был выступить «Пикник». На концерт продали около 6 тысяч билетов. Музыканты не успели выйти на сцену, как в здание концертного зала ворвались вооруженные люди. Тогда погибла помощница директора группы «Пикник» — 51-летняя Екатерина Кушнер. Всего теракт унес жизни 150 человек, еще 609 пострадали.

В 2025 году рок-группа всё же организовала полноценный тур по России. 27 февраля коллектив выступал в Ярославле, послушать любимую группу съехались поклонники из разных городов. Редакция 76.RU работала на концерте, мы публиковали самые яркие моменты шоу в фоторепортаже.

