«Она проснулась в постели другого»: откровения участника «Дома-2» о закулисной жизни, двуличии и заработке на проекте

Участие в телепроекте, по мнению омича, отличная возможность показать себя

«И мы счастливы!» — эту фразу по телевизору наверняка слышал каждый. Скандальный телепроект «Дом-2» уже больше 20 лет исправно поставляет в эфир интриги, любовные драмы и драки. Среди несметного количества «домочадцев» оказался и 23-летний омич Андрей Козлов — он решил «прокачать» жизнь благодаря проекту.

В разговоре с корреспондентом NGS55.RU парень с кадетским прошлым рассказал о том, что происходит за высоким забором, и о том, насколько оправдались его ожидания.



От «кадетки» до «Дома-2»

Если бы всё сложилось по-другому, то парень мог бы стать военным

До того как Андрей попал на шоу, его жизнь была далека от мира телевизионных интриг. Он учился в омском кадетском корпусе, вел паблик про омских же красавиц. После выпуска пробовал поступить в военные вузы, но не прошел и решил отслужить в армии. Затем подал документы в местный вуз, чтобы получить образование, связанное с рекламой, интернет-маркетингом и связями с общественностью.

Идея попробовать силы на телепроекте зрела давно. Правда, попасть на «Дом-2» с первого раза не получилось: первая попытка была сразу после совершеннолетия.

«Просто по приколу решил попробовать. Но, видимо, я был слишком юный для проекта, поэтому ответа не получил», — говорит Андрей.

Спустя три года бывший кадет решил, что стоит попробовать еще раз — все-таки ему очень хотелось развиваться в медийной сфере, а проект — мощный социальный лифт и уникальная площадка для раскрутки личного бренда. К тому же начинающему блогеру попался ролик, в котором бывшая участница откровенно рассказывала о высоких доходах благодаря популярности.

«В этот раз на мою заявку ответили, одобрили и попросили записать видео. После этого меня утвердили, купили билет в Москву, и через несколько дней я оказался на проекте», — события в жизни Андрея набирали обороты.

Скоростной старт и тактический провал

Андрей признался, что на «лобном месте» ему постоянно было холодно

Правила ввода новых участников жесткие: приходят всегда парой (либо две девушки, либо двое парней) и в первые 24 часа один из них должен покинуть проект.

«Это как скоростной отбор. Ты должен мгновенно доказать, что интереснее, ярче, целеустремленнее второго участника», — говорит Андрей.

Наш герой выбрал тактику хайпа. Целью стала Елизавета Субботина — одна из самых заметных и эпатажных участниц того сезона. У нее как раз был мощный конфликт с бывшим парнем из-за комнаты. Андрей предложил ей объявить себя парой, чтобы закрепить за ней жилплощадь. Расчет был на взаимную выгоду: девушка не переезжает в общую комнату, а парень получает медийную опору и внимание зрителей.

Елизавета Субботина стала медийной целью омича.

План сработал лишь отчасти. Место на проекте Андрей сохранил, но личная химия дала сбой:

«Построить с ней отношения я не смог. Девушка оказалась мне неприятна, не знаю, от нее неприятно пахнет, запах не мой, отношение ко мне не то».

«Домдвашник» горевал недолго. Спустя пару дней на проект вернулась Дарья Кравченко, которая улетала на выходные в Санкт-Петербург. После возвращения начала общение с Андреем, появились общие темы, и она призналась ему в симпатии.

«Она мне сказала, что я ей приятен, и если я не отвечу взаимностью, она просто уедет домой. Я решил, что Лиза мне не нужна, пойду-ка я к Даше, попробую с ней что-нибудь», — бесхитростно рассказывает парень.

Девушка устроила свидание, на котором они договорились, что станут парой.

«Но на следующий день она проснулась в постели другого парня. Думаю: молодец девочка, не промах. После этого я остался наедине со своими мыслями», — Андрей не скрывает разочарования.

После неудачного короткого романа с участницей оказался в роли статиста. Его «телевизионная карьера» продлилась 11 дней.

«Свободных девушек, симпатичных мне, не осталось. Если бы они были, то, конечно, я бы проявлял себя и был бы более активным. Последние четыре дня я просто ходил, мыл посуду, показывал, что я культурный, воспитанный парень из Омска», — улыбается Андрей.

Целых 11 дней Андрей строил имидж культурного парня

После того, как ему не удалось построить отношения ни с одной из двух девушек, его выгнали с телепроекта. Ну, хоть билеты обратно в Омск купили — и на том спасибо.

Закулисье: контракты, зарплаты и жизнь после 23:00

Перед камерами участники старались показать шоу

Телевизионная реальность сильно отличается от того, что видят зрители. Из положительного — полное материальное обеспечение.

«Четыре холодильника, всегда полные еды. Всё, что нужно для романтики, принесут по запросу: от цветов до шампанского», — рассказывает Андрей.

Участники получают зарплату. Для новеньких установлена фиксированная выплата 50 тысяч рублей в месяц. Чем больше тебя показывают и чем лучше ты себя продвигаешь, тем выше шанс получить предложения по рекламе, а значит, и дополнительный заработок.

Так выглядит съемочная площадка

Съемочный день строго регламентирован: с 14:00 до 22:00–23:00. После этого камеры отключают и разворачивают к стене. Начинается обычная жизнь: можно заниматься спортом, отдыхать или, при наличии доверия у продюсеров, выезжать за территорию.

«Самое большое разочарование — двуличие людей. На камеру они говорят одно, когда камеры выключаются, могут вести себя совсем по-другому. При этом жестких сценариев нет, администрация лишь помогает участникам делать их действия более зрелищными. Если ты поругался с девушкой, могут спросить, мол, „не хочешь ли поговорить с ней и разобраться в ситуации“», — пожимает плечами Андрей.

Возвращение в реальность: учеба, завод и работа над собой

После «Дома-2» некоторое время он продолжал активно вести соцсети

Участие в проекте, хотя и было коротким, дало результат: подписчиков в соцсетях стало больше. После ухода будущему заводчанину, к его удивлению, перечислили зарплату за дни на проекте.

«Ни копейки своей не потратил, еще и заплатили. После реалити подписчиков прибавилось, и мое имя стало узнаваемым в узких кругах», — до сих пор удивляется наш герой.

После «Дома-2» парень вернулся к учебе в университете и познакомился с миром тяжелого промышленного труда. Решил, что нужно зарабатывать, и устроился на шинный завод. Ситуацию упростили семейные связи: на том же предприятии работали его отец и дедушка.

За несколько месяцев Андрей сдал несколько аккредитаций, чтобы повысить разряд

Студент был сборщиком покрышек 5-го разряда. Если до прихода на завод он, по собственному признанию, «вообще не понимал, из чего состоит колесо», то через некоторое время мог собрать его от начала до конца.

«Я отработал на заводе 1 год и 10 месяцев. Этого хватило, чтобы понять, что человек, который работает своими руками, никогда не будет много зарабатывать. Я решил, что высшее образование необходимо. Лучше работать головой и получать больше», — говорит Андрей.

Помимо этого некоторое время блогер продолжал снимать видео на романтическую тематику. Вел соцсети и продвигал себя в массы. Продлилось это недолго, в какой-то момент он перегорел.

После проекта были отношения, но они не переросли во что-то серьезное. Признается, что не перестает верить в настоящую любовь:

«Любовь, конечно же, есть. Я в нее верю. Настоящую. Ее не купить ни за какие деньги».

Планы на будущее

Сейчас молодой человек планирует свою жизнь наперед

Несмотря на не самый радужный опыт, Андрей не исключает возвращения в медийную сферу. Ему уже поступало повторное предложение по участию на «Доме-2», и он всерьез его рассматривает: «Попытка не пытка, тем более когда знаешь, что тебя ждет».

Главный план на будущее — получить диплом интернет-маркетолога и строить карьеру, используя опыт работы с аудиторией, который ему дало телевидение. Сейчас ведет прямые эфиры на одной из стриминговых площадок и активно занимается спортом. Опыт на телепроекте считает полезным, хоть и не оправдавшим романтических ожиданий.