Когда Святки в 2026 году: традиции и приметы старинного праздника

На Святки отложите все дела и отдайтесь зимним забавам Источник: Варвара Фролова / NGS70.RU

Святки в 2026 году — редкий случай, когда официальные праздники, народные привычки и легкая вера в чудо спокойно уживаются под одной крышей. Истоки у Святок древние: упоминания о праздничных гуляниях после Рождества встречаются уже в IV веке. Со временем смысл менялся, религиозные акценты смещались, но базовый набор радостей пережил все реформы. Сегодня Святки — это не столько строгий ритуал, сколько набор сценариев, из которых каждый выбирает комфортный.

Что такое Святки

Само название «Святки» связано со словами «святой» и «святить». В этот период верующие вспоминают Рождество Христово, а все остальные — просто пользуются поводом чаще собираться вместе.

Когда Святки в 2026 году

В 2026 году Святки начинаются 7 января и заканчиваются 18 января, в Крещенский сочельник. Период длится 12 дней — от Рождества до Крещения. В народе его образно называют временем «от звезды до воды»: звезда напоминает о рождении Иисуса, а вода отсылает к крещенским купаниям.

Традиции Святок

Зима, темнота и начало года всегда подталкивали людей искать поводы для радости и надежды. Святки как раз про это.

Колядование — одна из самых устойчивых святочных традиций. Изначально это был языческий обряд в честь божества Коляды, связанного с солнечным циклом и обновлением года. Люди ходили по домам, пели обрядовые песни и получали угощение.

Участники обходов редко выглядели скромно. Напротив, они старались быть максимально заметными: надевали маски, нарочито страшные костюмы, изображали духов и фантастических существ. Такое поведение сопровождалось шумом, криками и мелкими проделками — могли раскидать дрова во дворе, временно заблокировать дверь или устроить показательное «безобразие». Всё это воспринималось не как вредительство, а как часть обряда. Отказать колядующим считалось плохой приметой.

Существовало поверье, что в святочные дни граница между миром людей и миром духов становится тоньше. Кикиморы, лешие, банники и прочие персонажи народного воображения будто бы свободно разгуливали поблизости. Маски и переодевания служили своеобразной защитой: человек, став похожим на нечисть, надеялся остаться для нее незаметным.

Позже тексты колядок сменили адресата: вместо языческого божества стали славить рождение Христа. Накануне Рождества по селам и городам ходили славельщики. Они обходили дома с изготовленной вручную звездой на шесте и фонарем, исполняя духовные песнопения, посвященные появлению Христа на свет. Церковь одобряла песни, но настороженно относилась к костюмам нечисти, предлагая заменить их праздничной одеждой.

Сегодня колядки чаще можно увидеть на городских праздниках. Костюмы тоже адаптировались — нередко участники выбирают образ символа года. В 2026-м это Красная Огненная Лошадь.

Гадания на Святки

Гадания всегда были самой спорной частью Святок. Церковь их не признавала и не признает, но народный интерес оказался сильнее. Чаще всего гадали на суженого, на семейное счастье, на урожай и на общее благополучие.

Самыми «точными» считались ночи:

с 6 на 7 января;

с 13 на 14 января;

с 18 на 19 января.

Сегодня гадания воспринимаются скорее как развлечение с фольклорным налетом, чем как попытка узнать судьбу всерьез.

Народные гулянья на Святки

Святки редко проходили тихо. Молодежь собиралась на улицах и в домах, устраивала игры, каталась с горок, водила хороводы.

Святочная развлекательная программа издревле включала в себя песни и танцы, загадки и конкурсы и переодевания.

Девушки могли наряжаться в мужскую одежду, парни — в женскую. В домах ставили вертепы — кукольные представления по библейским сюжетам.

Святочное застолье

После ночи с 6 на 7 января заканчивается рождественский пост, и Святки официально становятся временем обильного стола.

Что готовили чаще всего:

кутью или сочиво;

блины и пироги;

гуся с яблоками;

сбитень, узвар, кисель;

фигурное печенье — козули.

Кутью подавали трижды: 6, 14 и 18 января. Колядующих угощали небольшими пирожками — калитками.

Приметы на Святки

Святки обросли десятками примет. Вот самые известные:

мусор до 14 января не выносят;

родившимся в эти дни прочат удачу;

ссоры сулят долгие конфликты;

теплая погода на Рождество — к холодной весне;

ясные морозные дни — к хорошему урожаю.