НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -8

0 м/c,

 747мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Татьяна Ким в Рыбинске. Видео
«Умные решения»
Поднимут зарплаты госслужащим
Что будет с высоткой на месте рынка
Подарочный гид
Рецепты новогодних сладостей
Афиша на Новый год
Развлечения Татьяна Ким провела выходные в Ярославской области. Что она тут делала

Татьяна Ким провела выходные в Ярославской области. Что она тут делала

Публикуем фото и видео основательницы Wildberries из Рыбинска

641
Татьяна Ким приехала в Ярославскую область | Источник: Татьяна Ким / TelegramТатьяна Ким приехала в Ярославскую область | Источник: Татьяна Ким / Telegram

Татьяна Ким приехала в Ярославскую область

Источник:

Татьяна Ким / Telegram

Основательница Wildberries Татьяна Ким провела выходные — 20 и 21 декабря — в Рыбинске Ярославской области. Об этом предпринимательница рассказала у себя в Telegram-канале.

Ким побывала на Красной площади города, восхитилась благоустройством и вывескам магазинов в дореволюционном стиле. Еще Татьяна Ким увидела Нашествие Дедов Морозов.

«В Рыбинске сегодня просто сказка, мы даже сбились со счета, сколько Дедов Морозов здесь сегодня собралось. Говорят, их было около двух тысяч, а может и две тысячи двадцать шесть, — написала Ким в своем Telegram-канале 20 декабря.

Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» в Рыбинске — ежегодное мероприятие, которое проводится в Ярославской области уже в 17-й раз. Его главная идея — парад участников в костюмах зимних сказочников по центральной улице города. В 2025 году фестиваль прошел 20 декабря.

Кроме того, Ким посетила пункт выдачи Wildberries, где вывеска выполнена в ретро-стиле.

«Если бы я придумала Wildberries лет 120 назад, то мы бы точно его знали как „ВАЙЛДБЕРРИЗЪ“. Рыбинск позволяет помечтать и окунуться в атмосферу царской дореволюционной России, а может и еще раньше», — отметила бизнесвумен.

Татьяна Ким побывала в центральном пункте выдачи Wildberries в Рыбинске

Источник:

Татьяна Ким / Telegram

Напомним, что в декабре 2023 года Татьяна Ким приезжала в Ярославль. Она обсудила с губернатором Михаилом Евраевым строящейся под Ярославлем склад Wildberries. Кроме того, выступила на семинаре для предпринимателей. Ее полное интервью читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Татьяна Ким Рыбинск Вайлдберрис
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Рыбинск — красивый город, но можно было и ближе к Москве найти место для встречи.
Гость
1 час
Интересно, какие задачи она там решала?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем