Татьяна Ким провела выходные в Ярославской области. Что она тут делала

Татьяна Ким приехала в Ярославскую область Источник: Татьяна Ким / Telegram

Основательница Wildberries Татьяна Ким провела выходные — 20 и 21 декабря — в Рыбинске Ярославской области. Об этом предпринимательница рассказала у себя в Telegram-канале.

Ким побывала на Красной площади города, восхитилась благоустройством и вывескам магазинов в дореволюционном стиле. Еще Татьяна Ким увидела Нашествие Дедов Морозов.

«В Рыбинске сегодня просто сказка, мы даже сбились со счета, сколько Дедов Морозов здесь сегодня собралось. Говорят, их было около двух тысяч, а может и две тысячи двадцать шесть, — написала Ким в своем Telegram-канале 20 декабря.

Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» в Рыбинске — ежегодное мероприятие, которое проводится в Ярославской области уже в 17-й раз. Его главная идея — парад участников в костюмах зимних сказочников по центральной улице города. В 2025 году фестиваль прошел 20 декабря.

Кроме того, Ким посетила пункт выдачи Wildberries, где вывеска выполнена в ретро-стиле.

«Если бы я придумала Wildberries лет 120 назад, то мы бы точно его знали как „ВАЙЛДБЕРРИЗЪ“. Рыбинск позволяет помечтать и окунуться в атмосферу царской дореволюционной России, а может и еще раньше», — отметила бизнесвумен.

Татьяна Ким побывала в центральном пункте выдачи Wildberries в Рыбинске Источник: Татьяна Ким / Telegram