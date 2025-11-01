Передышка после летних отпусков и перед Новым годом. Как сэкономить на ноябрьских праздниках и реально отдохнуть

За красотой не обязательно ехать за границу. Парк Галицкого в Краснодаре Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Россияне готовы урезать траты, экономя на самом святом — отдыхе. Приближающиеся ноябрьские праздники станут для миллионов россиян долгожданной передышкой между летними отпусками и Новым годом. Для большинства россиян всё острее контраст между безудержным желанием отдохнуть и вынужденной необходимостью сокращать расходы на фоне чувствительного падения уровня жизни.

Скажем, еще летом опрос платформы Webbankir выявил тревожную тенденцию: более половины респондентов (56,6%) планируют придерживаться умеренной экономии в отпуске. Еще 17,5% опрошенных вынуждены будут урезать свои траты очень сильно. При этом только чуть более четверти (25,9%) не собираются ограничивать себя в расходах. Похоже, с тех пор ситуация стала еще хуже.

MSK1.RU спросил постоянных экспертов по туризму, а как вообще сэкономить на ноябрьском отдыхе.

Раннее бронирование билетов и экскурсий в рублях

Руководитель международных проектов и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина говорит, что самый эффективный способ снизить затраты на авиаперелеты в ноябрьские или любые другие праздники — это раннее бронирование билетов. Если не успели на эти выходные, подумайте о новогодних каникулах.

«Многие авиакомпании регулярно проводят распродажи, где можно приобрести билеты по сниженным тарифам с вылетом через несколько месяцев. Опытные путешественники часто пользуются этой возможностью: сначала приобретают авиабилеты, а затем планируют поездку на выбранные даты, — объясняет Воронина. — Стоимость перелетов напрямую зависит от загрузки рейсов: чем меньше свободных мест остается, тем выше цены».

Хотя в редких случаях при недостаточной заполняемости салона возможно снижение цен, в высокий сезон, особенно для популярных направлений, это маловероятно.

Для тех, кто всё же сумел накопить на ноябрьский полет за рубеж, руководитель сервиса «Турслет» Мария Журавлева советует: «Для дополнительной экономии можно заранее бронировать экскурсии с оплатой в рублях, что защищает от колебаний валютных курсов».

Присмотритесь к Белоруссии и Золотому кольцу

«Если хочется поездки подальше, но без больших трат, обратите внимание на Дагестан, Калмыкию, Казань, Нижний Новгород. Это отличные направления для короткого отдыха: тепло, атмосферно и без туристического ажиотажа. А тем, кто решает ехать в последний момент, советую быть гибкими по датам, мониторить акции от отелей и вылеты из альтернативных городов. Иногда разница в цене между Москвой и, скажем, Нижним Новгородом достигает десятков тысяч рублей. Главное — не гнаться за модными направлениями, а выбирать то, где сейчас оптимальные погода, цена и настроение», — делится руководитель отдела продаж в агентстве Voyage boutique Мария Шавнева.

По ее словам, хорошие бюджетные варианты — Подмосковье и Золотое кольцо России. Популярность набирает и Белоруссия: не нужна виза, дорога недорогая, сервис стал европейского уровня, а цены всё еще российские.

«Если важно сэкономить бюджет, можно понизить планку желаний и рассмотреть вариант с наилучшим соотношением цена — качество. Например, взять отель на второй береговой линии, лететь с пересадкой, выбрать базовую категорию номера, сократить тур на пару ночей», — делится секретами экономии PR-аналитик «Русского Экспресса» Елизавета Тимошенко.

Эксперт советует читателям опасаться горящих предложений. Хотя существует вероятность запрыгнуть в последний вагон и выловить скидку за несколько дней до заезда, это сопряжено с серьезными рисками. Может не оказаться нужной категории номера, желаемого отеля или мест на рейсах, особенно если речь идет об экскурсионных программах.

Из зарубежных направлений дешевле всего Турция

Турция в ноябре переходит в зимний сезон, и отели начинают снижать цены, предлагая различные бонусы.

«При этом преимуществ у поездки в низкий сезон хватает: помимо выгодных цен, еще и меньшее количество туристов», — отмечает Елизавета Тимошенко, добавляя, что во многих турецких отелях уже включают подогрев бассейнов, сохраняя возможность купаться.

Кроме того, как говорит Тимошенко, стоимость отдыха в одной и той же стране может существенно различаться в зависимости от времени года. Например, ноябрь в ОАЭ — это пик сезона с наиболее комфортными погодными условиями, что делает поездки туда довольно дорогими. Так что не сэкономишь. А если уж совсем дешево, то это, скажем, Сочи или Абхазия, где уже к началу ноября акцент смещается на экскурсионный, оздоровительный и санаторно-курортный отдых.

По оценке «Слетать.ру», забронировать тур в Турцию на двоих на 7 ночей с вылетом 31 октября — 2 ноября из Москвы и проживанием в отеле 4* «всё включено» можно от 66 тысяч рублей, в отеле 5* — от 82 тысяч рублей.

На аналогичных условиях по вылету, но в Египет с проживанием в отеле 4* «всё включено» — от 116 тысяч рублей, в отеле 5* — от 129 тысяч рублей.

Забронировать тур в Таиланд на двоих на 7 ночей с вылетом 31 октября — 2 ноября из Москвы и проживанием в отеле 4* на завтраках можно от 181 тысяч рублей, в отеле 5* — от 202 тысяч рублей.

До этого мы писали, сколько стоит встретить Новый год в Сочи.