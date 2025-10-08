«Кайф в том, что тут ты один на один с горами». Показываем Узункол — самое красивое и труднодоступное ущелье

Узункол: маршруты, советы туристам и правила въезда в уникальное ущелье Кавказа Источник: Иван Высочинский / 26.RU

Узункол — одно из самых труднодоступных, но и самых красивых ущелий Кавказа. Первые километры можно еще проскочить на машине, но потом асфальт заканчивается — и начинается настоящее приключение. Узкие тропы, реки, которые приходится переходить вброд, и километры тропы, уходящей все выше в горы.

«В Узунколе нет мобильной связи, нет интернета, и сначала это непривычно. Но потом понимаешь, что кайф именно в этом: ты остаешься один на один с горами», — рассказывает нашим коллегам из 26.RU турист из Ставрополя.

Здесь нет ни магазинов, ни уютных кафе. Зато есть палатка, костер и разговоры под звездным небом. А утром — рассвет, когда вершины окрашиваются золотом, и ты понимаешь: ради этого люди и идут сюда.

Название ущелья переводится с карачаевского как «долгое ущелье». И правда: оно вытянутое, как будто бесконечное. Сначала леса, потом камни и водопады, а дальше — ледники и пики, которые выглядят так, будто ты смотришь на открытку.

Кто едет в Узункол

Это место для тех, кто не ищет легких маршрутов. Для тех, кто готов тащить рюкзак и забыть про душ с горячей водой. Для тех, кто потом скажет: «Я был в Узунколе и это было как в кино». Нужно быть достаточно выносливым и подготовленным к длительным походам. Такая прогулка точно не подойдет для детей.

Как добраться:

из Ставрополя на машине : трасса Ставрополь — Минеральные Воды — Черкесск — Архыз, дальше около 100 км в сторону альплагеря «Узункол». После Архыза дорога трудная — грунтовка и камни;

общественным транспортом: автобусом до Черкесска или Архыза, а дальше только с попутками или пешком.

Туристическая база «Узункол» Источник: Иван Высочинский / 26.RU

Альплагерь «Узункол»

Здесь расположена туристическая база: можно поставить палатку или остановиться в домиках. Именно отсюда стартуют все маршруты по ущелью.

Часть территории — пограничная зона. Пропуск оформляется в Пограничном управлении ФСБ в Черкесске за 30 дней до поездки.

Что взять с собой:

палатку, спальник и теплые вещи;

удобные трекинговые ботинки;

продукты и газовую горелку;

офлайн-карты и документы.

И, наверное, главная особенность Узункола в том, что он все еще остается честным и нетронутым. Сюда идут ради настоящего опыта: испытать себя, остаться наедине с природой и собой, услышать настоящую тишину гор.