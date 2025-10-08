«Кайф в том, что тут ты один на один с горами». Показываем Узункол — самое красивое и труднодоступное ущелье

Узункол — одно из самых труднодоступных, но и самых красивых ущелий Кавказа. Первые километры можно еще проскочить на машине, но потом асфальт заканчивается — и начинается настоящее приключение. Узкие тропы, реки, которые приходится переходить вброд, и километры тропы, уходящей все выше в горы.
«В Узунколе нет мобильной связи, нет интернета, и сначала это непривычно. Но потом понимаешь, что кайф именно в этом: ты остаешься один на один с горами», — рассказывает нашим коллегам из 26.RU турист из Ставрополя.
Здесь нет ни магазинов, ни уютных кафе. Зато есть палатка, костер и разговоры под звездным небом. А утром — рассвет, когда вершины окрашиваются золотом, и ты понимаешь: ради этого люди и идут сюда.
Название ущелья переводится с карачаевского как «долгое ущелье». И правда: оно вытянутое, как будто бесконечное. Сначала леса, потом камни и водопады, а дальше — ледники и пики, которые выглядят так, будто ты смотришь на открытку.
Кто едет в Узункол
Это место для тех, кто не ищет легких маршрутов. Для тех, кто готов тащить рюкзак и забыть про душ с горячей водой. Для тех, кто потом скажет: «Я был в Узунколе и это было как в кино». Нужно быть достаточно выносливым и подготовленным к длительным походам. Такая прогулка точно не подойдет для детей.
Как добраться:
из Ставрополя на машине: трасса Ставрополь — Минеральные Воды — Черкесск — Архыз, дальше около 100 км в сторону альплагеря «Узункол». После Архыза дорога трудная — грунтовка и камни;
общественным транспортом: автобусом до Черкесска или Архыза, а дальше только с попутками или пешком.
Альплагерь «Узункол»
Здесь расположена туристическая база: можно поставить палатку или остановиться в домиках. Именно отсюда стартуют все маршруты по ущелью.
Часть территории — пограничная зона. Пропуск оформляется в Пограничном управлении ФСБ в Черкесске за 30 дней до поездки.
Что взять с собой:
палатку, спальник и теплые вещи;
удобные трекинговые ботинки;
продукты и газовую горелку;
офлайн-карты и документы.
И, наверное, главная особенность Узункола в том, что он все еще остается честным и нетронутым. Сюда идут ради настоящего опыта: испытать себя, остаться наедине с природой и собой, услышать настоящую тишину гор.
А вы рискнули бы отправиться в ущелье без связи и цивилизации — ради таких видов?