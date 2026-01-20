Как из-за 250 рублей учитель не пустила второклашку на елку. Чем закончился скандал в гимназии

Из-за не сданных мамой 250 рублей и принципиальности учителя девочка вместо утренника просидела в коридоре Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Предновогодний утренник в одной из гимназий Волгограда закончился громким скандалом. Виной всему — 250 рублей, из-за которых школьницу учитель не пустила на выступление, потому что семья забыла их сдать. Чиновники быстро вмешались, обозначили виновника и затихли, однако война в классе до сих пор продолжается.

Наши коллеги из V1.RU узнали, чем закончилась история, как она повлияла на ребенка, а заодно спросили экспертов: почему учитель, в принципе, может устроить такую историю.

На лавочке в одиночестве: утренник, с которого всё началось

Утренник, с которого началась история, проводили в последнюю пятницу 2025 года. Между уроками второклассникам устроили предновогоднее представление: позвали аниматоров студии «Улыбка» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Организацией, по словам чиновников, школа занималась с согласия родителей, собирая с учеников по 250 рублей.

Посещение вроде как было необязательным, но деньги сдали все, кроме семьи восьмилетней Жени. Как итог — маленькую девочку не пустили на спектакль, отправив в одиночестве в читальный зал.

— Учительница ей сказала: «Есть деньги — иди в столовую, нет денег — иди в библиотеку». Женя вышла в коридор, села на диванчик и ждала в одиночестве, пока всё закончится. Она просто растерялась: не знала, что ей вообще делать, — рассказывала мама.

Уйти домой Женя тоже не могла: в расписании стоял урок английского, а в конце дня праздник (уже с участием Жени) переместился в школьный кабинет — детям провели квест по сказкам и раздали подарки за счет школы.

«Мама, за что меня так наказали»: что возмутило родителя?

С педагогом родитель общался в мессенджере, но сообщения были якобы проигнорированы Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

О ситуации мама Жени узнала от дочери. Для женщины долг стал сюрпризом: она была уверена, что сдала деньги, потому и позабыла про сборы. Мать возмутило, что учительница не предупредила ее о недостаче, а вместо этого отправила школьницу восвояси.

— Она пришла домой и спрашивает: «Мама, а за что меня так наказали?» Я сама была в шоке, я думала, что мы сдали. Да даже если нет, ну можно же было мне позвонить — я бы перевела их или сама принесла, тут идти до школы недалеко.

С учителем семья Жени знакома всего полгода: ее в сентябре поставили на замену прошлому классруку. Хотя за это время конфликтов с педагогом не было, мама ее назвала трудным.

— Тяжело с ней на контакт идти, на нее и другие жаловались. Даже когда задаешь ей элементарный вопрос, она вместо ответа посылает к ребенку, мол, «вся информация есть у детей». А сама только расписание, сборы денег и домашнее задание скидывала, — говорит мама.

Может, здесь есть и наша вина, но отстранять от коллектива одного ребенка — очень нечеловечно. мать второклассницы

От учительницы она потребовала объяснений и извинений: та якобы просто проигнорировала ее. Следующей ступенью был завуч: она выслушала маму, пообещав разобраться. Но, заподозрив волокиту и не надеясь на раскаяние, родительница пошла выше — в департамент образования и в СМИ.

Учителю — выговор, завучу — замечание

Педагога общественность обвиняла как в профнепригодности, так и в потенциально детской травме ребенка Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

После шумихи в СМИ за дело взялись чиновники. Виновником хоть и назначили педагога, но намекнули, что маме можно было договориться о взносе «задним числом» самой, как это якобы делали другие. Учительнице сделали выговор, завучу — замечание, а перед мамой коллективно извинились. Но извинений маме не хватило.

— Я им дала условие, чтобы они в письменном виде обозначили, какие мероприятия были проведены с учителем и какое наказание вынесено, — рассказывала женщина. — Толку от извинений, если завтра она будет строить козни против меня и дочки за спиной.

Общественность в большинстве (если судить по опросу V1.RU) пошла против учителя. Никто не хочет, чтобы педагоги с таким же равнодушием относились к их детям. Часть людей назвала педагога некомпетентным, другие же винили обе стороны, жертвой ситуации обозначив ребенка. Но нашлись и те, кто выступил на стороне учителя.

Из подборки мнений о конфликте: — Раньше на Руси было принято ходить в гости, помогать малоимущим и быть добрее друг к другу. А сейчас что? Не сдал 250 рублей — под зад ногой ребенка, который ни в чём не виноват. — Зачем ребенку портить праздник? Надоела им мать-халявщица, а страдает маленькая девочка. Готовы удавиться из-за 250 рублей. Просто нет слов. — Я на стороне ребенка. Жаль, что у него такая мама и такой учитель. Педагог могла накануне позвонить маме, предвидя, что ребенку будет горько и обидно. А мама действительно могла пропустить просьбу сдать деньги. Всё бы решили дистанционно. — Всё начинается с малого! Сначала 250 рублей сдать забыли, а потом на выпускной вечер на халяву пришли, типа сначала платье не понравилось, потом вообще не захотелось, а потом все-таки решили пойти, но за счет других (случай из личной практики)! Так что, дорогие родители, будьте уважительными прежде всего к своим детям, не позорьте их перед другими своею хитромудростью, не приучайте их к халяве с детства!

«Тех, кто работает, никто не видит»: что говорит сама учительница?

Учительница сидела на нервах все январские праздники Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Назвать имя педагога мы не можем из соображений анонимности. Известно, что обучению детей она посвятила больше 30 лет. Положительно о ней отзываются как родители, так и директор гимназии. Дозвониться ей, впрочем, долго не получалось. Трубку единожды взял супруг, который объяснил игнорирование стрессом и последовавшими за ним проблемами с сердцем.

— Она устала отвечать на эти все звонки: и со школы звонят, и добрые люди, и не только. Бабушка этой второклассницы на стрелки вызывала, звонила: «Приходите! Я вам сказала!» — в грубом тоне. Кому это понравится? Меня самого от всего этого трясет.

Поговорить с ней журналисту удалось в гимназии. Она призналась, что хочет поскорее забыть эту тему, потому и уступила в разборках, как только они начались.

— Если у вашего ребенка учителя будут дергать постоянно, вам это понравится? Дети сразу чувствуют это. Как это так получается: мы обнимаемся, любимся, всё хорошо, а тут — скандал.

О второкласснице учительница отзывается позитивно: прилежная девочка, «хорошистка». С мамой ее, как она говорит, они раньше не ссорились. Заявления об умышленном игнорировании она тоже опровергает.

— Никто никого не игнорировал. Но вы тоже должны понимать, что я не допущу, чтобы мне хамили. Будет кому-то приятно? Мы же все люди, мы должны разговаривать по-человечески.

Защищают же тех, кто болтает много. А тех, кто работает, никто не видит. учитель начальных классов

На защиту педагога встала часть других родителей. Они же заявляли, что о сборах не единожды напоминали, в том числе на собрании, однако тянули некоторые до последнего дня. Учитель, впрочем, претензий к семье не имеет и готова работать дальше.

— У нас всякие родители есть. Приходят порой, кричат, ругаются. В итоге расходимся с миром. Мы же с ними семья все-таки, и это наши дети тоже — вместе всё вытягиваем.

«Лишать девочку праздника считаю неуместным»: мнение заслуженного учителя

Разобрать ситуацию мы попросили учителя истории и заслуженного педагога Российской Федерации Александра Снегурова. Из своего опыта он рассказал, что подготовка праздников для учителя — большая суматоха, потому и от родителей ждут, что они ответят взаимностью.

— Организовывать праздники очень сложно, и здесь, конечно, нужно ценить усилия педагога, который на это решается и этим занимается. Он и так почти всегда перегружен, измучен, является объектом критики. Хлопоты педагога следует поддержать благожелательностью родителей: если объявляется незначительный сбор, то лучше откликнуться без лишних споров, понимая, что собирают их для нужд детей.

Хотя учительница извинилась, департамент образования вынес ей выговор Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Если же кто-то не сдал свою часть — забыл или встал в «позу», — то лезть в собственный карман учителям Александр Снегуров не советует. Но отсечь ребенка от мероприятия, куда ученика можно пустить и без денег, он считает несправедливым со стороны учителя.

— Лишать девочку праздника я считаю неуместным. Тем более это не поездка на экскурсию в автобусе, где всё по местам расписано. И конечно, нужно смотреть на обстоятельства, помешавшие сдать деньги: нужда, болезнь или чванство, пренебрежение к школе, раздражение на конкретного педагога. Однако я лично такого «неоплаченного» ребенка и в автобус бы посадил.

Второклассница — тот человек, который ждет волшебства и нуждается в чуде. Александр Снегуров заслуженный педагог Российской Федерации

Впрочем, кто бы здесь ни оказался прав, доводить скандал до абсурда, по мнению заслуженного учителя, не выход. Это лишь усугубит ситуацию, когда согласных учить детей с каждым годом становится всё меньше.

— Хотя я и считаю, что отсекать ребенка от праздника не следовало, но продолжать терзать педагога тоже неразумно. Да, учитель ошибся, но попробуйте действовать годами без оплошностей! Чего мама хочет добиться в итоге — изгнания педагога с работы? Администрация это может осуществить, так уж повелось. Да только, если следовать подобным методам, скоро в школах никого не останется, и будут ваши дети плясать на елке с роботами или с аниматором совсем за другие деньги!

«У нас нет прав, только обязанности»: что говорят другие педагоги

Спросили мнение о ситуации у простых педагогов, пожелавших остаться анонимными. Они, конечно же, единогласно заняли сторону коллеги, объясняя свой выбор печальным опытом взаимодействия с родителями.

— Возмущает здесь безответственность мамы. Если она не хотела сдавать деньги, можно было предупредить учителя заранее. Аниматоров тем более наверняка не учитель приглашал, а родители. У нас сейчас нет прав, только обязанности. И единственный способ избежать таких ситуаций — не участвовать ни в каких платных сборах.

Учитель всегда во всем виноват. Это давняя политика нашего государства. анонимная учительница

Единственная возможность учителей защититься в такой ситуации, по их словам, — затаиться и переждать, пока шумиха не утихнет. Иначе последствия для педагога будут еще хуже.

— Если директор сильный, он учителя отстоит. А если нет, и родители будут брать «наскоком», то о чём говорить? В себе и своем ребенке они не хотят видеть ничего плохого, а у нас нет никаких прав абсолютно. Поэтому остается только ждать, пока мама не успокоится.

Поведение ребенка в школе — лишь четверть суток. Следить за ним и воспитывать его — всё же обязанность родителей. анонимная учительница

Как конфликт отразится на ребенке? Мнение психолога

И пока педагоги жалеют себя, между молотом и наковальней оказался маленький ребенок. Аргументом общественности, занявшей сторону матери, было в том числе опасение, что отстранение ребенка от общества может стать психологической травмой и поводом для буллинга. Так ли это — спросили у Елены Сущенко, клинического психолога клиники семейной медицины ВолгГМУ и частной школы «Поколение».

Конфликт может отразиться не только на учительнице, но и на ребенке Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

— Детской травмой считаются те события, которые детская психика в силу возраста и индивидуальных особенностей конкретного ребенка не может переработать. Ситуация с утренником неприятная для всех участников, но травма ли это для конкретного ребенка — в абстракции сказать сложно. Что чувствует ребенок в такой ситуации? Каково его отношение к этому событию? В любом случае необходима поддержка: и в школе, и дома — тогда есть все шансы преодолеть ситуацию без далеко идущих переживаний.

Термин «травма» сейчас используют для всего, что может быть просто неприятно. Но переживания конкретного ребенка, особенности его психики — вопрос сложный. Елена Сущенко клинический психолог

Когда ребенка противопоставляют коллективу, это может изменить отношение одноклассников. Это же подтверждает и Елена Сущенко, однако здесь важны как работа педагогов с детьми, так и атмосфера в классе.

— Если в такой ситуации в коллективе привлекают излишнее внимание к ребенку — это определенный риск, связанный с реакцией остальных детей. Но здесь всё очень сильно зависит от взрослых. Буллинг — проблема класса как группы, а группой управляет педагог, который может значительно влиять на взаимоотношения и поведение детей. Так что ситуация очень противоречивая, и ее благополучный исход зависит от того, насколько грамотно поведут себя взрослые. Если мы сами показываем детям, как решать любые противоречия, договариваясь, уважая мнение обеих сторон, допуская, что все реагируют на одни и те же ситуации по-разному и это нормально, помогая и поддерживая тех, кто больше переживает, ищем компромиссы — шансы велики.

Что сейчас происходит в школе?

Здесь о конфликте знают уже все. Многие, хотя и заняли свои стороны, предпочитают не лезть в конфликт. Поднимать эту тему директор не хочет: она признаётся, что с начала года сидит на «нервах» и ждет, когда про утренник наконец все забудут.

— Видите это? (Показывает на тонометр.) С него я начинаю каждое утро. И учительница тоже, — рассказывает директор.

В школе, на удивление, всё спокойно — детей конфликт никак не затронул Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Восьмилетняя Женя продолжает ходить на занятия. Хотя директор и утверждает, что отношения с одноклассниками у нее не изменились, мама рассказывает о том, что их класс разделился на два противоположных лагеря. И коснулось это не только родителей, но и детей.

— Есть там одна особо инициативная девочка. Мою дочь специально из всех чатов удаляет, школьных и дружеских. Я ей так и говорю: не обращай на нее внимания. Настоящие друзья с ней так поступать не будут. Родительский комитет еще учительница поменяла — на тот, что лояльнее к ней, — рассказывает мама.

С мамой учительница лично пока не пересекалась, не было повода. Она продолжает работать как обычно, увольняться не собирается и лишь надеется, что всё поскорее закончится.

— У каждого человека свое мнение. Кто на чьей стороне — мне неинтересно, — говорит учительница. — Я выполняю свою работу как надо, а моя главная работа — дети. Здравый смысл всегда побеждает, как бы там ни было.