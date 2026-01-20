Как из-за 250 рублей учитель не пустила второклашку на елку. Чем закончился скандал в гимназии

Предновогодний утренник в одной из гимназий Волгограда закончился громким скандалом. Виной всему — 250 рублей, из-за которых школьницу учитель не пустила на выступление, потому что семья забыла их сдать. Чиновники быстро вмешались, обозначили виновника и затихли, однако война в классе до сих пор продолжается.
Наши коллеги из V1.RU узнали, чем закончилась история, как она повлияла на ребенка, а заодно спросили экспертов: почему учитель, в принципе, может устроить такую историю.
На лавочке в одиночестве: утренник, с которого всё началось
Утренник, с которого началась история, проводили в последнюю пятницу 2025 года. Между уроками второклассникам устроили предновогоднее представление: позвали аниматоров студии «Улыбка» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Организацией, по словам чиновников, школа занималась с согласия родителей, собирая с учеников по 250 рублей.
Посещение вроде как было необязательным, но деньги сдали все, кроме семьи восьмилетней Жени. Как итог — маленькую девочку не пустили на спектакль, отправив в одиночестве в читальный зал.
— Учительница ей сказала: «Есть деньги — иди в столовую, нет денег — иди в библиотеку». Женя вышла в коридор, села на диванчик и ждала в одиночестве, пока всё закончится. Она просто растерялась: не знала, что ей вообще делать, — рассказывала мама.
Уйти домой Женя тоже не могла: в расписании стоял урок английского, а в конце дня праздник (уже с участием Жени) переместился в школьный кабинет — детям провели квест по сказкам и раздали подарки за счет школы.
«Мама, за что меня так наказали»: что возмутило родителя?
О ситуации мама Жени узнала от дочери. Для женщины долг стал сюрпризом: она была уверена, что сдала деньги, потому и позабыла про сборы. Мать возмутило, что учительница не предупредила ее о недостаче, а вместо этого отправила школьницу восвояси.
— Она пришла домой и спрашивает: «Мама, а за что меня так наказали?» Я сама была в шоке, я думала, что мы сдали. Да даже если нет, ну можно же было мне позвонить — я бы перевела их или сама принесла, тут идти до школы недалеко.
С учителем семья Жени знакома всего полгода: ее в сентябре поставили на замену прошлому классруку. Хотя за это время конфликтов с педагогом не было, мама ее назвала трудным.
— Тяжело с ней на контакт идти, на нее и другие жаловались. Даже когда задаешь ей элементарный вопрос, она вместо ответа посылает к ребенку, мол, «вся информация есть у детей». А сама только расписание, сборы денег и домашнее задание скидывала, — говорит мама.
Может, здесь есть и наша вина, но отстранять от коллектива одного ребенка — очень нечеловечно.
От учительницы она потребовала объяснений и извинений: та якобы просто проигнорировала ее. Следующей ступенью был завуч: она выслушала маму, пообещав разобраться. Но, заподозрив волокиту и не надеясь на раскаяние, родительница пошла выше — в департамент образования и в СМИ.
Учителю — выговор, завучу — замечание
После шумихи в СМИ за дело взялись чиновники. Виновником хоть и назначили педагога, но намекнули, что маме можно было договориться о взносе «задним числом» самой, как это якобы делали другие. Учительнице сделали выговор, завучу — замечание, а перед мамой коллективно извинились. Но извинений маме не хватило.
— Я им дала условие, чтобы они в письменном виде обозначили, какие мероприятия были проведены с учителем и какое наказание вынесено, — рассказывала женщина. — Толку от извинений, если завтра она будет строить козни против меня и дочки за спиной.
Общественность в большинстве (если судить по опросу V1.RU) пошла против учителя. Никто не хочет, чтобы педагоги с таким же равнодушием относились к их детям. Часть людей назвала педагога некомпетентным, другие же винили обе стороны, жертвой ситуации обозначив ребенка. Но нашлись и те, кто выступил на стороне учителя.
Из подборки мнений о конфликте:
— Раньше на Руси было принято ходить в гости, помогать малоимущим и быть добрее друг к другу. А сейчас что? Не сдал 250 рублей — под зад ногой ребенка, который ни в чём не виноват.
— Зачем ребенку портить праздник? Надоела им мать-халявщица, а страдает маленькая девочка. Готовы удавиться из-за 250 рублей. Просто нет слов.
— Я на стороне ребенка. Жаль, что у него такая мама и такой учитель. Педагог могла накануне позвонить маме, предвидя, что ребенку будет горько и обидно. А мама действительно могла пропустить просьбу сдать деньги. Всё бы решили дистанционно.
— Всё начинается с малого! Сначала 250 рублей сдать забыли, а потом на выпускной вечер на халяву пришли, типа сначала платье не понравилось, потом вообще не захотелось, а потом все-таки решили пойти, но за счет других (случай из личной практики)! Так что, дорогие родители, будьте уважительными прежде всего к своим детям, не позорьте их перед другими своею хитромудростью, не приучайте их к халяве с детства!
«Тех, кто работает, никто не видит»: что говорит сама учительница?
Назвать имя педагога мы не можем из соображений анонимности. Известно, что обучению детей она посвятила больше 30 лет. Положительно о ней отзываются как родители, так и директор гимназии. Дозвониться ей, впрочем, долго не получалось. Трубку единожды взял супруг, который объяснил игнорирование стрессом и последовавшими за ним проблемами с сердцем.
— Она устала отвечать на эти все звонки: и со школы звонят, и добрые люди, и не только. Бабушка этой второклассницы на стрелки вызывала, звонила: «Приходите! Я вам сказала!» — в грубом тоне. Кому это понравится? Меня самого от всего этого трясет.
Поговорить с ней журналисту удалось в гимназии. Она призналась, что хочет поскорее забыть эту тему, потому и уступила в разборках, как только они начались.
— Если у вашего ребенка учителя будут дергать постоянно, вам это понравится? Дети сразу чувствуют это. Как это так получается: мы обнимаемся, любимся, всё хорошо, а тут — скандал.
О второкласснице учительница отзывается позитивно: прилежная девочка, «хорошистка». С мамой ее, как она говорит, они раньше не ссорились. Заявления об умышленном игнорировании она тоже опровергает.
— Никто никого не игнорировал. Но вы тоже должны понимать, что я не допущу, чтобы мне хамили. Будет кому-то приятно? Мы же все люди, мы должны разговаривать по-человечески.
Защищают же тех, кто болтает много. А тех, кто работает, никто не видит.
На защиту педагога встала часть других родителей. Они же заявляли, что о сборах не единожды напоминали, в том числе на собрании, однако тянули некоторые до последнего дня. Учитель, впрочем, претензий к семье не имеет и готова работать дальше.
— У нас всякие родители есть. Приходят порой, кричат, ругаются. В итоге расходимся с миром. Мы же с ними семья все-таки, и это наши дети тоже — вместе всё вытягиваем.
«Лишать девочку праздника считаю неуместным»: мнение заслуженного учителя
Разобрать ситуацию мы попросили учителя истории и заслуженного педагога Российской Федерации Александра Снегурова. Из своего опыта он рассказал, что подготовка праздников для учителя — большая суматоха, потому и от родителей ждут, что они ответят взаимностью.
— Организовывать праздники очень сложно, и здесь, конечно, нужно ценить усилия педагога, который на это решается и этим занимается. Он и так почти всегда перегружен, измучен, является объектом критики. Хлопоты педагога следует поддержать благожелательностью родителей: если объявляется незначительный сбор, то лучше откликнуться без лишних споров, понимая, что собирают их для нужд детей.
Если же кто-то не сдал свою часть — забыл или встал в «позу», — то лезть в собственный карман учителям Александр Снегуров не советует. Но отсечь ребенка от мероприятия, куда ученика можно пустить и без денег, он считает несправедливым со стороны учителя.
— Лишать девочку праздника я считаю неуместным. Тем более это не поездка на экскурсию в автобусе, где всё по местам расписано. И конечно, нужно смотреть на обстоятельства, помешавшие сдать деньги: нужда, болезнь или чванство, пренебрежение к школе, раздражение на конкретного педагога. Однако я лично такого «неоплаченного» ребенка и в автобус бы посадил.
Второклассница — тот человек, который ждет волшебства и нуждается в чуде.
Впрочем, кто бы здесь ни оказался прав, доводить скандал до абсурда, по мнению заслуженного учителя, не выход. Это лишь усугубит ситуацию, когда согласных учить детей с каждым годом становится всё меньше.
— Хотя я и считаю, что отсекать ребенка от праздника не следовало, но продолжать терзать педагога тоже неразумно. Да, учитель ошибся, но попробуйте действовать годами без оплошностей! Чего мама хочет добиться в итоге — изгнания педагога с работы? Администрация это может осуществить, так уж повелось. Да только, если следовать подобным методам, скоро в школах никого не останется, и будут ваши дети плясать на елке с роботами или с аниматором совсем за другие деньги!
«У нас нет прав, только обязанности»: что говорят другие педагоги
Спросили мнение о ситуации у простых педагогов, пожелавших остаться анонимными. Они, конечно же, единогласно заняли сторону коллеги, объясняя свой выбор печальным опытом взаимодействия с родителями.
— Возмущает здесь безответственность мамы. Если она не хотела сдавать деньги, можно было предупредить учителя заранее. Аниматоров тем более наверняка не учитель приглашал, а родители. У нас сейчас нет прав, только обязанности. И единственный способ избежать таких ситуаций — не участвовать ни в каких платных сборах.
Учитель всегда во всем виноват. Это давняя политика нашего государства.
Единственная возможность учителей защититься в такой ситуации, по их словам, — затаиться и переждать, пока шумиха не утихнет. Иначе последствия для педагога будут еще хуже.
— Если директор сильный, он учителя отстоит. А если нет, и родители будут брать «наскоком», то о чём говорить? В себе и своем ребенке они не хотят видеть ничего плохого, а у нас нет никаких прав абсолютно. Поэтому остается только ждать, пока мама не успокоится.
Поведение ребенка в школе — лишь четверть суток. Следить за ним и воспитывать его — всё же обязанность родителей.
Как конфликт отразится на ребенке? Мнение психолога
И пока педагоги жалеют себя, между молотом и наковальней оказался маленький ребенок. Аргументом общественности, занявшей сторону матери, было в том числе опасение, что отстранение ребенка от общества может стать психологической травмой и поводом для буллинга. Так ли это — спросили у Елены Сущенко, клинического психолога клиники семейной медицины ВолгГМУ и частной школы «Поколение».
— Детской травмой считаются те события, которые детская психика в силу возраста и индивидуальных особенностей конкретного ребенка не может переработать. Ситуация с утренником неприятная для всех участников, но травма ли это для конкретного ребенка — в абстракции сказать сложно. Что чувствует ребенок в такой ситуации? Каково его отношение к этому событию? В любом случае необходима поддержка: и в школе, и дома — тогда есть все шансы преодолеть ситуацию без далеко идущих переживаний.
Термин «травма» сейчас используют для всего, что может быть просто неприятно. Но переживания конкретного ребенка, особенности его психики — вопрос сложный.
Когда ребенка противопоставляют коллективу, это может изменить отношение одноклассников. Это же подтверждает и Елена Сущенко, однако здесь важны как работа педагогов с детьми, так и атмосфера в классе.
— Если в такой ситуации в коллективе привлекают излишнее внимание к ребенку — это определенный риск, связанный с реакцией остальных детей. Но здесь всё очень сильно зависит от взрослых. Буллинг — проблема класса как группы, а группой управляет педагог, который может значительно влиять на взаимоотношения и поведение детей. Так что ситуация очень противоречивая, и ее благополучный исход зависит от того, насколько грамотно поведут себя взрослые. Если мы сами показываем детям, как решать любые противоречия, договариваясь, уважая мнение обеих сторон, допуская, что все реагируют на одни и те же ситуации по-разному и это нормально, помогая и поддерживая тех, кто больше переживает, ищем компромиссы — шансы велики.
Что сейчас происходит в школе?
Здесь о конфликте знают уже все. Многие, хотя и заняли свои стороны, предпочитают не лезть в конфликт. Поднимать эту тему директор не хочет: она признаётся, что с начала года сидит на «нервах» и ждет, когда про утренник наконец все забудут.
— Видите это? (Показывает на тонометр.) С него я начинаю каждое утро. И учительница тоже, — рассказывает директор.
Восьмилетняя Женя продолжает ходить на занятия. Хотя директор и утверждает, что отношения с одноклассниками у нее не изменились, мама рассказывает о том, что их класс разделился на два противоположных лагеря. И коснулось это не только родителей, но и детей.
— Есть там одна особо инициативная девочка. Мою дочь специально из всех чатов удаляет, школьных и дружеских. Я ей так и говорю: не обращай на нее внимания. Настоящие друзья с ней так поступать не будут. Родительский комитет еще учительница поменяла — на тот, что лояльнее к ней, — рассказывает мама.
С мамой учительница лично пока не пересекалась, не было повода. Она продолжает работать как обычно, увольняться не собирается и лишь надеется, что всё поскорее закончится.
— У каждого человека свое мнение. Кто на чьей стороне — мне неинтересно, — говорит учительница. — Я выполняю свою работу как надо, а моя главная работа — дети. Здравый смысл всегда побеждает, как бы там ни было.
