«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться

Как выжить в родительском чате? Журналист 63.RU делится опытом Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Наталья Артякова криминальный журналист телеграм-канал

Я журналист 63.RU и мама четвероклассника Саши. Моя вторая, неофициальная, должность: профессиональный дипломат в родительских чатах. Начиная с детского сада я прошла через десятки скандалов, сотни голосований за подарки и тысячи сообщений с напоминаниями «сдать до завтра». Делюсь моим личным опытом выживания в родительских чатах, где царят ожесточенные споры о бутербродах на чаепитие и экскурсиях.

Я прошла через самый ад родительских чатов и готова поделиться опытом Источник: Наталья Артякова / 63.RU

Ситуация первая: диктатура пяти активистов

В нашем чате царит четкая иерархия. Есть ядро. Это пять человек, которые назначают себя главными по праздникам, экскурсиям и канцелярии. Они решают всё. Предложить альтернативу? Легко. Но в ответ получишь гневное: «Если не нравится, организуй сам!» Остальные двадцать пять родителей, включая меня, молчаливо соглашаются. Мы заняты работой, бытом, и проще сдать деньги, чем вступать в бессмысленную дискуссию.

Я честно пыталась бунтовать. Как-то раз вопрос стоял о дорогом подарке учителю на день рождения. Я вежливо спросила в чате, можно ли рассмотреть более бюджетный вариант. Мне тут же ответили, что я «порчу праздник всему классу» и «элементарно жадничаю». Сыну Саше, конечно, ничего не грозило, так как учительница у нас адекватная. Но осадок остался.

Я поняла: молчаливое большинство добровольно отдает власть тем, у кого больше времени и желания эту власть удерживать. Теперь я выбираю тактику: если меня всё устраивает, то плачу́ и молчу. Если нет, то вежливо, но твердо пишу, что в этой конкретной акции участия не приму. И точка. Мой ребенок не страдает, а я сохраняю нервные клетки.

Ядро родчатов — активные мамочки, у которых много свободного времени Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Мнение психолога

Анна Хоботова, подростковый психолог-психотерапевт: «Давайте разберемся сначала в том, почему вообще так происходит. Зачастую большинство родителей в чатах не являются активными, а инициативу проявляют 5–7 человек из 30. Остальные заняты своими делами, своими заботами. Для них сдача денег — это способ „отмахнуться“: сдал и забыл, лишь бы не трогали. Именно поэтому и возникает ситуация, когда несколько родителей берут на себя власть и начинают диктовать свои условия… Большинство родителей просто смиряются, потому что не хотят заниматься организационными вопросами. Но, если вам как родителю что-то принципиально не нравится в конкретной ситуации, вы всегда можете сказать, что не будете сдавать деньги, или любым другим образом отстоять свои позиции и границы».

Ситуация вторая: вечные должники и как с ними быть

Другая вечная боль — сбор денег. Объявляется сумма, например тысяча рублей в месяц на нужды класса. Срок — до пятницы. К понедельнику сдали почти все. Но всегда есть те, кто тянет до последнего. В итоге не хватает то на торт, то на украшения для кабинета. И тут начинается: активные родители начинают писать в личку должникам, затем стыдить их в общем чате. Создается неприятная атмосфера всеобщего напряжения.

Я одна из тех, кто обычно сдает сразу. Мне проще расстаться с деньгами сразу, чем держать это в голове. Но я всегда помню: дети не виноваты в финансовых проблемах или забывчивости родителей. Один раз мы не смогли собрать на важную экскурсию для всего класса именно из-за нехватки денег. И я, честно признаюсь, скинулась больше положенного, чтобы поехали все. Чтобы ни один ребенок не чувствовал себя лишним.

А вы сдаете на новые шторы? А на водичку деткам? Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Мнение психолога

Анна Хоботова, подростковый психолог-психотерапевт: «Так всегда было, есть и будет: кто-то более обязательный и ответственный, кто-то менее. У всех разное материальное положение… Поэтому, по моему глубокому убеждению, дети не виноваты в том, какое материальное положение у их родителей. И, чтобы не создавать ситуации, в которых ребенка могут буллить или обижать, важно избегать того, чтобы у него формировался комплекс: „Меня не любят“ или „Меня отвергают, потому что родители не хотят сдавать деньги“. Чтобы этого не происходило, лучше сдать деньги вовремя или даже чуть больше, а затем — в оговоренные сроки — затребовать у человека ту часть суммы, которую он обещал внести».

Ситуация третья: укрощение строптивого скандалиста

А еще у нас есть «он». Родитель, который выступает против всего на свете. Поездка в музей? «Слишком дорого и неинтересно!» Чаепитие? «Дети и так едят много сладкого!» Подарок учителю? «Это подкуп!» Любая попытка объяснить заканчивается часовым монологом о всеобщей жадности, заговоре и вреде сахара. Весь чат ходит на цыпочках, боясь его разбудить. Раньше вступала в споры, доказывала, пыталась найти компромисс. Теперь я просто не реагирую. И жизнь стала спокойнее.

В каждом чате есть «он». Родитель, который выступает против всего на свете Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Мнение психолога

Лерона Наринская, квантовый психолог: «Всегда находится человек, который критикует всё. По сути, это роль „теневого балансира“: он озвучивает сомнения, которые другие держат при себе. Но форма подачи агрессивная. Важно понимать: скандалист питается вниманием. Чем больше с ним спорят, тем сильнее он включается. Лучший способ — не входить в полемику, а фиксировать позицию: „Спасибо за мнение, мы услышали“. Дальше группа принимает решение большинством и идет вперед. Со временем такие люди или успокаиваются, или сами выходят из чата, когда не получают привычной „пищи“ для конфликта».

Юридический ликбез

На все эти ситуации есть не только психологический, но и юридический взгляд. Депутат Государственной думы Анна Скрозникова (член комитета по просвещению) четко разъясняет правила игры.

— Законно ли собирать деньги в родительских чатах?

— Сами по себе добровольные сборы средств родителями не противоречат закону, если они проводятся открыто и исключительно по инициативе самих родителей. Но, как только появляется элемент принуждения, давления или инициатором выступает администрация образовательной организации, такие действия могут подпадать под признаки нарушения закона.

— За какие оскорбления может наступить реальная ответственность?

— Оскорбления в чатах попадают под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях. Судебная практика показывает, что даже одно грубое или уничижительное сообщение, направленное в адрес другого родителя, может закончиться административным штрафом. Штрафы для граждан составляют до десяти тысяч рублей, и подобные дела в судах уже есть.

Самое простое правило — уважительный тон общения. Любые разногласия нужно решать конструктивно, а не через взаимные оскорбления. Сборы средств должны быть исключительно добровольными, прозрачными и фиксироваться так, чтобы у участников не возникало сомнений, куда направляются деньги.