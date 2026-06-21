Рубль выгоднее доллара? Почему российская валюта неожиданно вышла в лидеры сбережений. И надолго ли

Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Еще совсем недавно любой разговор о сбережениях в России выглядел однотипно. Чудом получил деньги лишние — купи долларов или евро на всякий случай. Чтобы и от инфляции и от кризиса заначка была. Американская и европейская валюта десятилетиями воспринималась как финансовый спасательный круг, который рано или поздно обязательно окажется полезным.

Но последние месяцы немного изменили привычную картину.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Инвесторы в доллар проиграли». А те, кто держал деньги в рублях, типа, оказались в выигрыше. Звучит как стихотворение Хармса. Особенно для целых поколений россиян, которые были уверены: рубль может проиграть всё что угодно, но только не доллару.

Так что же происходит на самом деле? Рубль действительно победил? Или это просто чиновничий пиар? Ведь когда доллар стоит 73 рубля, а не наоборот, это звучит забавно. Подробности — в материале MSK1.RU.

Доллар оказался не тем героем, к которому привыкли?

Если посмотреть на предыдущие 12 месяцев, картина выглядит весьма неприятной для поклонников американской валюты. Доллар за это время заметно подешевел по отношению к рублю. И если человек просто держал накопления в долларах, рассчитывая на привычный сценарий ослабления российской валюты, результат оказался совсем не таким, как ожидалось.

Ведущий аналитик «Амаркетс» Игорь Расторгуев отмечает, что слова Аксакова в целом отражают реальную рыночную ситуацию. По его оценке, владельцы долларовых накоплений (но, что важно, в рублевом выражении!) действительно понесли потери, даже если учитывать небольшой доход по валютным счетам.

Фактически многие инвесторы столкнулись с неожиданным эффектом: деньги вроде бы лежали в одной из самых известных мировых валют, но их покупательная способность внутри России за год снизилась.

А вот обладатели рублевых накоплений получили редкую возможность. Они не только заработали на высоких банковских ставках, но и смогли наблюдать, как курс доллара постепенно сползает вниз, объясняет Расторгуев.

Высокие ставки стали главным оружием рубля

Секрет нынешнего укрепления национальной валюты во многом связан с политикой Банка России. Высокая ключевая ставка превратила рублевые депозиты в настоящий магнит для денег. Пока долларовые инструменты предлагали символическую доходность, российские банки конкурировали между собой за вкладчиков, предлагая двузначные проценты.

Игорь Расторгуев обращает внимание, что именно жесткая денежно-кредитная политика стала одним из ключевых факторов укрепления рубля.

Логика рынка оказалась предельно простой. Если вклад в рублях способен приносить значительный доход, то держать деньги в валюте становится менее интересно. Особенно если сама валюта при этом дешевеет.

В результате возник своеобразный «денежный насос»: средства перетекали в рублевые инструменты, увеличивая спрос на национальную валюту и дополнительно поддерживая ее курс. Получился замкнутый круг: высокая ставка укрепляет рубль, а сильный рубль делает рублевые активы еще привлекательнее.

Экспортеры подбросили дровишек

Серьезную роль в укреплении рубля сыграли крупные российские экспортеры. Получая валютную выручку, компании активно продавали доллары и другую иностранную валюту, чтобы разместить рублевые средства под высокий процент.

По сути, бизнес начал действовать так же, как обычные вкладчики (которые тащили любой лишний рубль в банк). Вот только масштабы операций оказались несопоставимо больше.

Каждая такая продажа валютной выручки увеличивала предложение долларов на рынке и одновременно создавала дополнительный спрос на рубли.

Дополнительным фактором стали и действующие ограничения на вывод капитала. Они существенно сократили объем операций, которые могли бы создавать повышенный спрос на иностранную валюту.

Но говорить о «победе» рубля всё-таки еще слишком рано.

Покупка долларов — это ошибка. Пока

Зампред правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук также считает, что последние месяцы действительно сложились в пользу рублевых накоплений.

По ее словам, владельцы рублевых депозитов получили двойную выгоду: и за счет высоких процентных ставок, и благодаря укреплению самой национальной валюты.

Однако Марчук подчеркивает важную деталь: речь идет именно о конкретном временном отрезке, а не о фундаментальном превосходстве одной валюты над другой.

Расторгуев тоже подчеркивает: вывод о том, что рубль всегда выгоднее доллара, был бы серьезным упрощением. Валютный рынок остается крайне динамичным, а тренды способны разворачиваться гораздо быстрее, чем кажется большинству инвесторов.

Сегодня покупка долларов может выглядеть ошибкой. Завтра ситуация способна измениться.

Кроме того, у каждого есть своя финансовая цель. Для человека, который копит на импортный автомобиль, обучение за границей или зарубежную недвижимость, валютные активы могут иметь совершенно иной смысл, чем для вкладчика, ориентированного исключительно на рублевую доходность, говорит эксперт.

Поэтому сравнение в стиле «рубль победил доллар» выглядит эффектно для заголовков, да еще и от имени Аксакова. Но гораздо хуже работает в качестве универсального финансового совета.

Опрошенные MSK1.RU эксперты советуют: нужно не выбирать между долларом и рублем, а разумно распределять средства. Часть капитала храните в рублевых инструментах, которые сегодня действительно выглядят привлекательно. Часть в активах, способных защитить от возможных валютных рисков в будущем.