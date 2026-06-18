В ход пошли дипфейки и творения ИИ: как мошенники обманывают российских туристов — появились новые схемы

Из-за собственной доверчивости легко пролететь мимо моря Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

С каждым сезоном туристическое мошенничество становится все более технологичным. Если раньше злоумышленников выдавали откровенно подозрительные сайты с фишинговыми ссылками и сомнительные объявления, то сегодня они научились работать практически на уровне профессиональных маркетологов.

Эксперты, опрошенные MSK1.RU рассказывают: злоумышленники подделывают сайты известных компаний, создают фейковые аккаунты в соцсетях. В итоге предложения выглядят настолько убедительно, что жертвами становятся даже люди с большим опытом путешествий.

Эксперты отмечают, что главная опасность заключается в том, что мошенники больше не действуют по шаблону. Они внимательно следят за трендами рынка и быстро адаптируют свои схемы под поведение туристов.

Вот топ мошеннических схем этого сезона.

Искусственный интеллект

Одним из главных трендов сезона эксперты называют использование нейросетей. Если раньше мошенникам приходилось искать реальные фотографии отелей или квартир, то теперь они создают убедительные изображения и видеоролики с помощью ИИ.

В объявлениях появляются несуществующие апартаменты, виллы и гостевые дома, которые выглядят абсолютно реальными. Турист видит современный ремонт, бассейн, красивый вид из окна, получает дополнительные фотографии по запросу и не подозревает, что объект может существовать только в цифровом виде.

Особенно часто такие предложения распространяются через соцсети, тематические группы и мессенджеры, где потенциальному клиенту предлагают быстро внести предоплату для «фиксации брони».

Голосовые дипфейки

Еще одна новая схема, которая активно распространяется в 2026 году, связана с подделкой голоса.

После оформления заявки туристу может позвонить якобы сотрудник гостиницы, авиакомпании или турагентства. Во время разговора человека убеждают срочно подтвердить бронирование, доплатить за номер или пройти повторную идентификацию.

Современные технологии позволяют качественно имитировать голос конкретного человека или сотрудника компании. В результате турист уверен, что общается с официальным представителем сервиса, хотя на самом деле разговаривает с мошенниками.

Особенно опасны ситуации, когда злоумышленники уже располагают частью персональных данных клиента, — например, знают направление поездки, даты отдыха или фамилию путешественника.

Обман через мессенджеры

Если раньше мошеннические предложения чаще распространялись через сайты, то сейчас значительная часть схем переместилась в мессенджеры.

Злоумышленники создают каналы и чаты, внешне похожие на официальные страницы туркомпаний, публикуют привлекательные предложения и активно используют отзывы якобы реальных клиентов.

По словам PR-аналитика туристической группы «Русский Экспресс» Елизаветы Тимошенко, за последний год заметно выросло количество сообщений и уведомлений с предложением перейти по ссылке для получения скидки, бонуса или специального предложения.

При этом ссылки могут приходить не только от неизвестных пользователей. Нередко злоумышленники используют взломанные аккаунты знакомых, поэтому сообщение выглядит вполне достоверно.

«Не переходите по ссылкам без предварительной договоренности и обязательно перепроверяйте любые предложения через официальные каналы компании», — советует Елизавета Тимошенко.

Псевдопомощь с документами

В этом году из-за ситуации на Ближнем Востоке все больше россияне сталкивается со сложностями при организации зарубежных поездок. Этим тоже активно пользуются мошенники.

Как отмечает адвокат Артур Кузнецов, очень популярной в 2026 году схемой становится псевдопомощь в оформлении виз, страховок, трансферов и других сопутствующих услуг.

«Клиенту обещают ускоренное получение документов, гарантированное одобрение визы или особые условия прохождения формальностей. После получения денег исполнитель либо исчезает, либо оказывается неспособен предоставить обещанную услугу», — объясняет юрист.

Что делать, если деньги уже переведены

По словам Артура Кузнецова, мошенники традиционно рассчитывают на спешку и желание человека сэкономить. Когда речь идет о выгодном предложении перед отпуском, многие принимают решение быстрее обычного и не успевают проверить продавца.

Если вы понимаете, что вас пытаются обмануть или уже обманули, действовать нужно максимально быстро. Кузнецов советует немедленно обращаться в банк, сохранять всю переписку, фиксировать платежные документы и подавать заявление в правоохранительные органы.

«Главная ошибка пострадавших — ожидание добровольного возврата средств. Пока человек надеется решить вопрос мирно, мошенники успевают вывести деньги и усложнить их поиск», — говорит адвокат.